L’héritage durable de Tito Puente célébré dans un nouveau Google Doodle animé

Pendant plus de six décennies, le légendaire chef d’orchestre et batteur Tito Puente a été l’un des artistes les plus originaux et les plus influents de la musique latine et du jazz aux États-Unis. Puente, communément appelé El Rey (le roi), est reconnu pour avoir popularisé le mambo, une chanson dansante cubaine aux rythmes captivants, issue de la fusion du swing et de la musique cubaine.

Avec ses prouesses inégalées aux timbales et ses joyeux rythmes pan-latins, Tito Puente a réécrit le livre de jeu de la pop latine pendant la moitié du XXe siècle. Surnommé le roi de la musique latine, ce musicien aux multiples acronymes a placé les styles caribéens – comme le mambo, la salsa, le boogaloo, le cha-cha-cha, la rumba, la guaracha et le jazz afro-cubain – sur la carte mondiale. Ses compositions tropicales entraînantes ont perduré bien au-delà de leur âge.

À l’occasion du Mois du patrimoine latin et hispanique, Google rend hommage à Tito Puente dans une charmante vidéo Doodle, créée par l’illustrateur portoricain Carlos Aponte, basé à New York. « Tito a fait partie de mon expérience musicale en grandissant à Porto Rico. Ma tante m’a fait connaître Tito Puente par l’intermédiaire de La Lupe, un chanteur célèbre à Porto Rico et à New York », explique l’illustrateur. « Tito était comme un Svengali pour des talents comme Celia Cruz. Il était connu de tous. Tito faisait donc partie de ma bande-son portoricaine. »

Avec la chanson entraînante « Ran Kan Kan », le clip animé ramène les spectateurs à l’enfance de Puente, à l’angle de la 110e rue et de la 3e avenue dans le Harlem espagnol, où l’artiste en herbe tape sur des casseroles dans sa chambre ornée d’un drapeau portoricain. Le film retrace les différents passages de Puente en tant que musicien, de son rôle de chef d’orchestre sur un navire de la marine (il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale) à sa domination sur la vie nocturne de New York en tant que roi incontesté des timbales.

Le Google Doodle célèbre également le premier anniversaire du monument Tito Puente, inauguré ce jour-là (10 octobre) dans sa ville natale d’East Harlem, à New York, et situé à l’extrémité nord de Central Park. En 2000, l’année de la mort de la légende musicale, la 110e rue a été rebaptisée Tito Puente Way.

Né Ernesto Antonio Puente Jr. le 20 avril 1923 à Spanish Harlem de parents portoricains, le jeune musicien nuyoricain a grandi au milieu de la riche diversité latine qui fait la réputation de la ville. Il a dirigé son premier orchestre à la fin des années 40 et, dans les années 50, il est devenu un maître incontesté des timbales et du vibraphone. En 1969, il s’est vu confier les clés de la ville de New York.

Au cours de sa vie, il a publié une immense discographie comprenant plus de 100 albums complets qui mettaient en valeur ses rythmes de danse propulsifs et ses mélodies de cuivres jubilatoires. Il a écrit des tubes intemporels tels que « Oye Como Va », qui a été repris par Santana, « Mambo Gozón » (1958), « La Guarachera » (1966) avec Celia Cruz, et bien d’autres. À la fin des années 60, Tito Puente rejoint la troupe new-yorkaise Fania All-Stars, avec Eddie Palmeri, Ricardo Ray et Bobby Cruz.

Son voyage a commencé avec « Ran Kan Kan », son premier titre enregistré, qui figure sur le Google Doodle. En 1992, « Ran Kan Kan » est entré dans le top 10 du classement Billboard des chansons de clubs de danse. En 2010, « Guantanamera » de Celia Cruz, avec Puente, a atteint la deuxième place du classement mondial des ventes de chansons numériques. En 1995, Puente a reçu le Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award.

L’année dernière, les Google Doodles ont rendu hommage aux jours d’indépendance de la culture latine, en célébrant le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et le Mexique. Un autre Doodle a célébré une fête chilienne avec le dessin d’un huemul, représenté sur le bouclier national du pays.

L’illustrateur, Aponte, a également réalisé des dessins pour la Latin Recording Academy, le New Yorker et le New York Times. Il enseigne actuellement le dessin au Fashion Institute of Technology. Avec son Doodle, il espère que les gens retiendront ce message : « Aimez ce que vous faites, entraînez-vous, étudiez et soyez le meilleur que vous puissiez être. Si vous excellez, tout le reste se mettra en place. Il n’y a pas de raccourcis. Ceux qui réussissent facilement ne font pas long feu. Tito en était le parfait exemple ; il était le meilleur ! ».

Puente est décédé à l’âge de 77 ans en 2000 à la suite de complications liées à une opération à cœur ouvert.