Twitter s’apprête à lancer les achats en direct dans l’application, la date est désormais disponible

Bien que Twitter soit un réseau social qui s’est lancé un peu tard dans le commerce électronique par rapport à d’autres applications et plateformes, l’entreprise veut se lancer dans le « Live Shopping » et, pour ce faire, expérimente une fonction qui permettra aux utilisateurs de regarder un flux en direct et de faire des achats en même temps.

Photo d’archive. | Crédit : Twitter Blog

L’entreprise commence à expérimenter cette nouvelle fonctionnalité.

Twitter propose qu’à l’intérieur du flux en direct, les entreprises qui en ont besoin déploient une section d’achat afin que ce soit l’utilisateur qui décide d’acheter ou non pendant le flux, qui aurait également déjà été payé.

Après que Twitter ait décidé, au milieu de cette année, d’activer un module d’achat pour les profils de certaines entreprises aux États-Unis, cette nouvelle expérience sera également menée dans ce pays, puisque c’est Walmart qui réalisera la première émission en direct avec des achats intégrés ce 28 novembre à 19 heures (ET). (ET).

L’initiative se déroulera dans le cadre de la Cyber Week et mettra en vedette Jason Derulo. L’auteur-compositeur parlera pendant environ 30 minutes d’un catalogue de produits liés à l’électronique et à la décoration intérieure.

« Le streaming en direct sur Twitter donne aux entreprises le pouvoir d’interagir avec leurs fans les plus influents, et ajouter la possibilité de faire des achats à cette expérience est une extension naturelle pour attirer et engager des audiences réceptives », a expliqué Twitter à propos de ce projet.

Twitter va continuer à développer ses capacités de commerce électronique

La fonction d’achat, annoncée pour la première fois en juillet de cette année, est la tentative de l’entreprise de « prendre le train en marche du commerce en ligne », un peu tard bien sûr, mais elle semble avoir montré de bons signes et le feu vert pour continuer.

L’outil « shop module », qui n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, est un bouton situé en haut de certains profils de marques et d’entreprises, qui permet aux utilisateurs d’accéder à un carrousel avec une sélection de produits.

Il convient de noter que cette incursion a été lente et que l’entreprise a choisi de donner cette confiance à de grandes marques comme Gamestop et Arden Cove ; toutefois, l’entreprise a annoncé que dans les semaines à venir, elle activera cette fonctionnalité pour d’autres marques dans ce pays.

On espère qu’avec l’inclusion de « Live Shopping » et l’ajout de nouvelles marques pouvant accéder à un module d’achat, l’entreprise commencera enfin à se concentrer sur cette question et à rejoindre des propositions telles que le « Marketplace » de Facebook et le « Marketplace pour les influenceurs » d’Instagram.