Twitter Blue : voici les nouvelles fonctionnalités de la version premium du réseau social

Le réseau social Twitter a annoncé la nouvelle version américaine et néo-zélandaise de son modèle d’abonnement Twitter Blue. Selon un communiqué, la version payante de l’application permettra aux utilisateurs d’accéder à des services spéciaux au prix de 2,99 USD$ par mois.

Découvrez ce qu’il y a de nouveau sur Twitter Blue.

L’une des meilleures est une minuterie personnalisable pouvant aller jusqu’à soixante secondes, qui offre la possibilité de réécrire le message et de le confirmer.

Twitter Blue est une amélioration du réseau social qui se concentre sur la personnalisation et les tweets, et qui supprime la publicité de l’application. Payer pour un réseau social a été rendu possible cette année par Twitter Blue, un abonnement d’essai actuellement disponible sur les iPhones au Canada, en Australie et aux États-Unis. Cet accès limité est destiné à renforcer les fonctionnalités premium de Twitter, un ensemble de modules complémentaires qui permettent de tirer le meilleur parti de l’application.

Avant de décrire tous les avantages actuellement disponibles sur Twitter Blue, il est important de souligner que le réseau social n’a pas encore supprimé les publicités, donc même si vous payez l’abonnement, la publicité apparaît toujours, ce qui en fait une contradiction dans les termes pour tout service payant.

Espérons qu’après les tests, l’un des piliers de Twitter Blue sera que l’application supprime les publicités.

Quoi de neuf dans Twitter Blue

« Il est temps d’utiliser les doigts de Twitter et de passer au niveau supérieur. Twitter Blue est désormais disponible par abonnement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Australie sur iOS, Android et le web », peut-on lire sur le compte officiel de Twitter Blue, qui accompagne la vidéo ci-dessous :

– La version bleue propose plus d’alternatives in-app, mais ne supprime pas les publicités.

Après avoir effectué le paiement via l’App Store, l’application reçoit les paramètres premium avec les options suivantes :

Annuler les tweets : La version bleue de Twitter ajoute un délai de publication (personnalisable) qui vous permet de confirmer les messages avant de les publier définitivement.

Thème : Twitter Blue propose six thèmes différents au choix (bleu, jaune, rouge, violet, orange et vert). La couleur sélectionnée est appliquée aux liens, au bouton d’affichage et à tous les autres éléments de couleur d’accentuation.

Lecteur : le mode de lecture du fil peut être adapté à la taille de la police choisie.

Icône de l’application : vous pouvez en choisir plusieurs, y compris des icônes saisonnières.

Icône bleue Twitter personnalisée.

Labs : Twitter Blue est une version d’essai qui comprend des fonctionnalités de test. C’est l’objectif de la section « Labs », qui permet actuellement d’établir des conversations.

La personnalisation choisie s’applique exclusivement à l’application Twitter pour iOS, elle ne s’applique pas à l’application Android ou au web. Apparemment, l’aspect et la convivialité ne changent pas beaucoup, mais ils apportent cette touche personnelle qui améliore l’expérience d’utilisation par rapport à l’ancien Twitter « normal ». Notez que la fonctionnalité de base ne compense pas le coût de l’abonnement.

Unfollow tweets, une fonctionnalité vedette mais pas celle attendue

Twitter a accumulé une demande collective presque depuis la création du réseau social : la possibilité de modifier les tweets. Selon les utilisateurs, cela diluerait la spontanéité des messages, des réponses et des fils de discussion.

« Annuler un tweet » est le nom de la fonction vedette de Twitter Blue. En soi, ce n’est rien d’autre qu’une minuterie personnalisable de soixante secondes maximum qui offre la possibilité de réécrire le message et de le confirmer.

Il ne permet pas de modifier un tweet qui a déjà été publié, mais il est utile pour ceux qui commentent sans faire une deuxième lecture.