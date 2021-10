WhatsApp ne fonctionne plus sur les téléphones suivants : voici la liste complète

La plateforme de messagerie WhatsApp, l’une des applications les plus utilisées au monde sur les téléphones mobiles, cessera de fonctionner sur un certain nombre d’appareils à partir du lundi 1er novembre.

La nouvelle mise à jour de WhatsApp sera incompatible sur un certain nombre d’appareils à partir du lundi 1er novembre.

La société a expliqué qu’à partir du 1er novembre, les appareils ne recevront plus de mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctions.

WhatsApp a annoncé la liste des téléphones mobiles qui ne seront plus compatibles avec l’application de messagerie à partir du 1er novembre, tant pour les iPhone que pour les appareils dotés du système d’exploitation Android.

La société a expliqué que cela ne signifie pas que ces téléphones ne prendront plus en charge l’application immédiatement, mais qu’à partir de la date susmentionnée, ils ne recevront plus les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctions.

En conséquence, les appareils seront finalement relégués à l’impossibilité d’utiliser l’application de messagerie appartenant à Facebook.

Pendant ce temps, comme le détaille News 18, les iPhone avec les téléphones Android qui cesseront progressivement d’avoir WhatsApp sont « les téléphones Android fonctionnant sur Android 4.0.3 ou inférieur, et les iPhones d’Apple fonctionnant sur iOS 9 ou antérieur ».

Voici les modèles sur lesquels WhatsApp ne pourra pas être utilisé

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD et 4X HD, et Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et ZTE Grand Memo.

Huawei

Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S.

On y trouve également Alcatel, HTC, Lenovo et plus encore.

WhatsApp va-t-il cesser de fonctionner sur l’iPhone ?

La société explique que pour utiliser WhatsApp sur un appareil Apple, vous devez disposer d’un système d’exploitation iOS 10 ou supérieur. Ainsi, ceux qui possèdent un iPhone 4S ou une version antérieure du téléphone mobile ne peuvent pas utiliser la plateforme de messagerie.

Par conséquent, si vous possédez un téléphone équipé de ce système d’exploitation, vous avez deux options : passer à un appareil compatible ou chercher d’autres alternatives comme Telegram.

Telegram ou Line, alternatives à WhatsApp

Si les utilisateurs ne veulent pas changer de modèle de téléphone, ils peuvent utiliser d’autres plateformes de messagerie instantanée comme Telegram ou Line. Telegram est une vieille connaissance et l’alternative préférée lorsque WhatsApp ne fonctionne pas. Il a été lancé en 2013 et a été développé par les frères Nikolai et Pavel Durov.

L’application japonaise Line, quant à elle, offre presque les mêmes fonctionnalités que WhatsApp. Line collecte également des informations sur l’activité que l’utilisateur enregistre sur son appareil et est responsable de l’apparition des fameux autocollants.