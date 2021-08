WhatsApp Web permet de modifier les photos avec des autocollants

Les personnes qui utilisent l’application de messagerie depuis un ordinateur pourront couper, faire pivoter et ajouter des emojis ou du texte aux images qu’elles partagent.

La possibilité d’ajouter des autocollants aux photos n’est pas encore autorisée sur les téléphones mobiles.

Whatsapp Web vous permet d’éditer les photos que vous envoyez à vos contacts : vous pouvez les modifier, ajouter des emojis, du texte, des dessins, les recadrer ou les faire pivoter. La même chose qui, auparavant, ne pouvait se faire qu’à partir du téléphone portable.

Parmi les options d’édition d’une image figurent les emojis, les zones de texte, les dessins manuels et l’option de recadrage. Il vous suffit de le sélectionner en cliquant sur l’option que vous souhaitez ajouter et de le placer à l’endroit et à la taille souhaités. La même chose que depuis le téléphone portable. Dans le cas de l’outil de recadrage, il vous suffit de sélectionner la zone de la photo que vous souhaitez envoyer.

Il existe une option supplémentaire, qui n’est pas disponible dans l’outil d’édition de la version mobile, qui vous permet de choisir parmi les mêmes autocollants que vous avez enregistrés sur votre téléphone portable et d’en placer autant que vous voulez sur l’image. Si elles sont animées, elles peuvent également être incorporées mais, comme il s’agit d’images statiques, elles ne bougeront pas.

L’outil offre également, comme sur les téléphones mobiles, des boutons « annuler » et « refaire », au cas où l’on n’aimerait pas l’apparence d’un élément et que l’on veuille revenir en arrière ou, au contraire, que l’on veuille récupérer quelque chose que l’on a précédemment annulé.