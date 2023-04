Windows 11 expose les photos cachées d’iCloud

Windows 11 expose des photos cachées sur iCloud sans avertissement, mettant en danger la vie privée des utilisateurs. Comment les protéger ?

Avec Windows 11 offrant des options de synchronisation accrues avec l’écosystème Apple, les utilisateurs ont découvert une importante inquiétude en matière de confidentialité. Le nouveau système d’exploitation ne gère pas correctement les photos cachées dans iCloud d’Apple, les exposant sans aucune notification à l’utilisateur.

L’importance de la confidentialité des photos à l’ère des smartphones

Alors que les smartphones sont devenus une partie essentielle de nos vies, Apple a continuellement amélioré son application Photos pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs. Une telle amélioration est la capacité de masquer certaines photos, leur permettant de disparaître de la bibliothèque de photos, assurant la confidentialité des utilisateurs.

Cependant, Windows 11 a introduit une faille dans cette fonctionnalité de confidentialité.

Windows 11 expose des photos cachées d’iCloud

La mise à jour de Windows 11 fin 2022 a vu Microsoft mettre en œuvre la synchronisation de photos entre Windows 11 et iCloud d’Apple, une fonctionnalité pratique permettant aux utilisateurs d’accéder aux photos de leur iPhone sur leur PC Windows sans étapes ni câbles supplémentaires. Cela a été rendu possible grâce à un partenariat entre Microsoft et Apple, ce dernier offrant une assistance de synchronisation et des applications sur le Microsoft Store.

Malheureusement, cette collaboration semble avoir négligé le traitement des photos cachées. Windows 11 ne reconnaît pas les photos cachées et les affiche clairement dans sa galerie.

Réaction du public et besoin d’une solution

De nombreux utilisateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant ce problème dans les forums d’Apple et de Microsoft, mais jusqu’à présent, aucune réponse officielle n’a été fournie. Les utilisateurs attendent avec impatience une solution à cette importante question de confidentialité.

En attendant, ceux ayant des photos sensibles dans leurs albums iCloud cachés devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent la galerie de Windows 11. Une solution temporaire pourrait consister à désactiver l’affichage des photos iCloud dans la galerie de Windows 11.

En attente d’une correction pour la faille de confidentialité de Windows 11

La violation de la confidentialité causée par l’incapacité de Windows 11 à gérer correctement les photos iCloud cachées met en évidence l’importance d’un test approfondi et d’une collaboration entre les géants de la technologie. Jusqu’à ce qu’une solution soit fournie, il est conseillé aux utilisateurs de désactiver l’affichage des photos iCloud dans la galerie de Windows 11 pour protéger leur vie privée.

Avez-vous déjà rencontré des problèmes de confidentialité avec la synchronisation de photos entre Windows et iCloud ? Quelles mesures avez-vous prises pour protéger votre vie privée ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous !