Xiaomi Redmi A3 : un smartphone pas cher qui remplit l’essentiel

Acheter un smartphone à moins de 100 euros n’implique plus de renoncer à l’essentiel. Avec son Redmi A3 affiché à 99,99 € chez Auchan, Xiaomi propose un compromis étonnamment équilibré qui pourrait bien satisfaire une large partie des utilisateurs.

Il y a encore peu, la notion de « smartphone à moins de 100 euros » évoquait un appareil poussif, limité à quelques appels et à une navigation hasardeuse. Cette barrière psychologique semble aujourd’hui franchie. En lançant le Redmi A3 à 129 euros, puis en le voyant chuter sous les 100 euros grâce à une opération d’Auchan, Xiaomi introduit un nouveau seuil de crédibilité pour l’entrée de gamme. Ni gadget, ni vitrine technologique, ce modèle assume sa simplicité, mais se veut fiable, complet, et franchement suffisant pour un usage quotidien classique. Reste à savoir pour qui il s’adresse réellement, et ce qu’il faut attendre de cette configuration minimaliste.

Ce que contient l’offre d’Auchan

Proposé à 99,99 euros, le smartphone Redmi A3 est accompagné de deux ans de garantie et bénéficie de plusieurs options de retrait ou de livraison, dont une récupération en magasin en moins d’une heure. Ce tarif, temporaire ou non, frappe par sa lisibilité. Pas de remise déguisée ni d’offre conditionnée à un abonnement. C’est un prix net, qui cible directement les clients attentifs à leur budget.

Cette accessibilité s’adosse à une fiche technique bien pensée. Le smartphone dispose d’un écran de 6,7 pouces en HDR, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa résolution de 1650 x 720 pixels reste modeste, mais elle suffit pour les usages courants. Il intègre une puce Mediatek Helio G36, associée à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le tout repose sur Android 14 Go Edition, avec une surcouche MIUI Light adaptée à ce type de configuration.

L’expérience au quotidien, sans surcharge

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 29 heures de lecture vidéo, grâce à une batterie de 5000 mAh et à une consommation maîtrisée. Ce choix technique est cohérent avec le public visé : ceux qui privilégient la durée d’utilisation à la surenchère de fonctionnalités. L’interface reste fluide, tant qu’on ne lui demande pas trop.

Les performances photo sont modestes, avec un capteur principal de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. De quoi passer un appel vidéo, scanner un document ou prendre une photo correcte en bonne lumière. Rien d’exceptionnel, mais rien d’indigent non plus. L’essentiel est là, à sa place.

À qui s’adresse vraiment ce type de smartphone ?

Le Redmi A3 vise trois profils principaux : les adolescents à qui l’on offre un premier téléphone, les seniors souhaitant un appareil simple et lisible, et les utilisateurs recherchant un mobile secondaire, pour voyager ou dépanner. Pour eux, le rapport qualité-prix est clair, presque imbattable à ce niveau.

En revanche, un utilisateur habitué à la fluidité d’un écran AMOLED, aux photos de nuit ou à la rapidité d’exécution multitâche risque d’atteindre les limites de l’appareil dès les premiers jours. Ce modèle est pensé pour une sobriété assumée, pas pour des performances extensibles.

Une stratégie de marque et de distribution bien rôdée

Xiaomi, fidèle à son positionnement, propose ici un produit qui coche les cases essentielles sans dépasser les bornes du raisonnable. L’enseigne Auchan, quant à elle, joue la carte du coup d’éclat tarifaire au bon moment, en profitant d’une période creuse mais stratégique pour les achats de rentrée ou d’été.

Ce type d’opération dessine un paysage où l’entrée de gamme ne rime plus avec frustration. On voit poindre une nouvelle normalité technologique, où le bon rapport utilité/prix prime sur l’excitation des fiches techniques à rallonge. Pour un certain public, c’est tout simplement suffisant. Et cela mérite d’exister.