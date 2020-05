Zoom est-elle sécurisée ? Voici ce que vous devez savoir

Zoom, un service de visioconférence créé pour les webinaires et les réunions d’entreprise, s’est transformé en quelque chose de plus au cours de l’épidémie de coronavirus.

Depuis que le monde s’est pratiquement arrêté en raison d’une quarantaine forcée à domicile visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus il y a près de trois semaines, la visioconférence est entrée dans les mœurs. Et une foule de problèmes de sécurité ont été découverts depuis, y compris ceux qui ont lié Zoom à une poursuite judiciaire du procureur général de New York. Ce dernier a accusé Zoom de partager prétendument et illégalement des données personnelles avec Facebook.

Mais à peine beaucoup avaient-ils essayé Zoom pour la première fois qu’ils ont commencé à entendre les raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir en rester éloignés.

Des trolls ont planté des réunions, ont fait apparaître des films pornographiques ou des insultes racistes sur les écrans. Les chercheurs en sécurité ont publié rapport après rapport sur les vulnérabilités récemment découvertes, notamment des fuites de courriels et des bogues qui auraient pu permettre à des pirates d’accéder à des webcams.

Au début de ce mois, Google a averti ses employés de ne pas utiliser l’application de bureau Zoom sur leurs ordinateurs de travail « en raison de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité ». SpaceX, le Sénat américain et le district scolaire de la ville de New York ont promulgué des restrictions similaires.

Si vous faites partie des dizaines de millions de personnes qui sont devenues des utilisateurs réguliers de Zoom ces dernières semaines, vous vous demandez peut-être ce que tout cela signifie pour vous. Voici une introduction à certaines des lacunes notables en matière de protection de la vie privée et de sécurité et à la manière de sécuriser vos appels et vos données.

Est-ce que Zoom envoie mes données à Facebook ?

Une enquête de Vice a montré que l’application Zoom pour iPhone envoyait des données sur les appareils des utilisateurs à Facebook, y compris sur les utilisateurs qui n’avaient pas de compte Facebook. L’entreprise a fait l’objet d’au moins deux procès devant un tribunal fédéral, l’un par un résident de Californie qui prétend que Zoom a violé la nouvelle loi de l’État sur la protection de la vie privée des consommateurs en divulguant des informations à Facebook sans fournir aux consommateurs un préavis suffisant ou la possibilité de se désengager.

Le directeur général de Zoom, Eric Yuan, a déclaré dans un blog publié le 27 mars que la société avait supprimé le code qui envoyait les données des utilisateurs à Facebook dans une version mise à jour de l’application iOS. La société a mis à jour sa politique de confidentialité le 29 mars après une vague d’inquiétude de la part des utilisateurs.

« Je pense que Zoom n’a pas été complètement honnête », a déclaré Bill Budington, technologue senior de l’Electronic Frontier Foundation. « Je pense qu’ils ont beaucoup de mal à grandir. »

En fin de compte, cela peut se résumer à un mélange de prudence humaine et de responsabilité des entreprises qui pourrait garantir que Zoom fonctionne sans le souci d’une intrusion indésirable. Ce n’est qu’une question de temps avant que les nouveaux utilisateurs de Zoom n’apprennent la plateforme ainsi que les choses à faire et à ne pas faire en matière de visioconférence à l’ère du numérique. Le reste dépend de Zoom, et garantir des expériences de qualité n’est pas une mince affaire, mais c’est ce que l’entreprise semble vouloir faire.

Selon Apptopia, le nombre d’utilisateurs mobiles actifs de Zoom en mars était de 151 % supérieur à celui de l’année précédente, ce qui en fait un outil plus largement utilisé que les équipes de Microsoft à ce stade. Nous avons demandé à Zoom de nous faire part de ses commentaires, mais l’entreprise n’avait pas encore répondu au moment de la publication. Nous avons l’intention de vous tenir au courant dès que nous aurons des nouvelles de Zoom.