Apple embauche un ancien ingénieur de Tesla pour faire avancer son projet de voiture autonome

Peu de rumeurs technologiques ont circulé, la plus accrocheuse étant celle de l’arrivée d’une voiture Apple. Aujourd’hui, de nouvelles preuves montrent que la société fondée par Steve Jobs travaille réellement sur une voiture : selon certaines informations, la société a engagé l’ancien directeur du logiciel Autopilot de Tesla, Christopher Moore.

Christopher Moore et Stuart Browes sont les nouveaux employés de Tesla Motors chez Apple.

Selon Bloomberg, cette information est basée sur des « personnes ayant de l’expérience », et nous pouvons supposer que l’énergie électrique et la conduite autonome sont en route si un ancien ingénieur de Tesla est impliqué. Moore sera apparemment sous les ordres de Stuart Bowers, un autre manager qui a troqué Tesla pour Apple.

Comme prévu, Apple a refusé de commenter le rapport à Bloomberg, ce qui est cohérent avec ce que la société a précédemment déclaré au sujet de ses efforts en matière d’automobile. Au début de l’année, le PDG d’Apple, Tim Cook, a laissé entendre qu’une sorte de technologie de navigation autonome était en préparation, mais c’est tout ce que nous savons pour l’instant.

Les esprits de Tesla chez Apple

Le géant technologique de Cupertino a choisi Moore pour son équipe travaillant sur le projet Titan, selon des personnes connaissant bien le dossier. Christopher Moore s’attachera à travailler sur les logiciels de conduite autonome et rendra compte à Stuart Bowers, un autre ancien cadre de Tesla qui a rejoint Apple à la fin de l’année dernière.

Cette dernière nomination ne révèle pas grand-chose sur la mythique Apple Car, si ce n’est qu’elle laisse un autre gros indice qu’une telle voiture est en route. Toutefois, il convient de noter que M. Moore était auparavant connu pour sa vision plus réaliste de l’état actuel de la technologie des véhicules autonomes que son ancien patron Elon Musk.

En début de semaine, plus de 11 700 véhicules Tesla ont été rappelés en raison de problèmes liés au logiciel bêta de conduite entièrement autonome (FSD) installé dans ces véhicules ; plusieurs problèmes ont été signalés, dont un lié à un freinage soudain.

Cela montre que même les experts du secteur ont du mal à faire fonctionner correctement la technologie de conduite autonome pour éliminer le besoin d’une supervision humaine constante.

En quoi consiste le projet Apple Car ?

Le projet est entouré de secret et de mystère, et l’on ne sait pas exactement sur quoi l’entreprise travaille : il pourrait s’agir d’un véhicule entièrement électrique ou d’un système logiciel autonome à installer dans les voitures produites par d’autres constructeurs, par exemple.

« L’autonomie elle-même est une technologie fondamentale », a déclaré Cook en avril. « Si l’on prend un peu de recul, la voiture, à bien des égards, est un robot. Une voiture autonome est un robot. Il y a donc beaucoup de choses qu’il peut faire indépendamment. Et nous verrons ce que fera Apple. »

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles Apple s’est associé à un certain nombre de constructeurs automobiles et de spécialistes de l’électronique pour faire de ses projets une réalité. Cela pourrait suggérer qu’une véritable Apple Car physique est en route, plutôt qu’un ensemble de programmes logiciels conçus pour se connecter à d’autres véhicules, mais, de la même manière, Cook a fortement suggéré qu’Apple est plus intéressé par l’aspect logiciel de la conduite autonome que par un véhicule complet.

