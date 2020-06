Un astéroïde passe près de la Terre ce week-end

Un astéroïde aussi gros que l’Empire State Building se précipite vers la Terre et devrait siffler d’ici samedi dans une relative proximité, selon les rapports.

Baptisé 2002 NN4, le rocher spatial géant est estimé entre 820 et 1.870 pieds de diamètre, selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, rapporte CBS News.

Le bâtiment emblématique de la Grosse Pomme, situé sur la 34e rue ouest, mesure plus de 1 400 pieds de haut.

L’astéroïde, qui se déplace à plus de 20 000 km/h, infligerait des dommages catastrophiques à notre planète s’il frappait, a déclaré le professeur de physique Derek Buzasi, de l’université de Floride Gulf Coast, à USA Today.

Il est plus grand qu’environ 90 % des astéroïdes, selon Buzasi, qui l’a également comparé à un stade de football.

Mais heureusement, on prévoit que l’astéroïde restera à plus de 3 millions de kilomètres de nous, soit 13 fois plus loin que la Lune, a déclaré la NASA à la presse.

« En bref, 2002 NN4 est un astéroïde très connu avec une orbite connue qui passera à une distance (très) près de la Terre », a écrit Ian J. O’Neill du Jet Propulsion Laboratory.

Des informations sur 2002 NN4 sont disponibles sur le site web du Center for Earth Object Studies de la NASA, qui surveille les approches rapprochées de notre planète.

Bien qu’il soit peu probable qu’un astéroïde frappe de sitôt, les scientifiques se sont réunis lors d’une conférence en 2019 pour discuter de la manière de réagir à un astéroïde suffisamment massif pour anéantir une grande ville.

« Tout ce que nous avons à faire est de changer sa vitesse un peu plus vite ou un peu moins vite de sorte que lorsqu’il traverse l’orbite terrestre, il passe devant ou derrière nous », a déclaré le Dr Lori Glaze, directrice des sciences planétaires à la NASA, à CBS News.

Il y a 20 000 astéroïdes dans le voisinage galactique de la Terre et ils ont des impacts occasionnels, y compris en 2013, quand l’un d’entre eux a percuté la Russie, blessant 1 600 personnes.

« Cela ne m’empêche pas vraiment de dormir la nuit », a déclaré M. Glaze à la chaîne.