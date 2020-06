L’Australie prétend être la cible d’une cyberattaque soutenue par un pays étranger

L’Australie affirme qu’elle souffre depuis des mois d’une vague d’attaques informatiques menée par un pays étranger.

Le Premier ministre australien Scott Morrison lors d’une conférence de presse à Canberra, Australie, le 18 juin 2020.

Le gouvernement australien a rendu l’information publique vendredi, sans préciser le nom de la nation derrière l’offensive, malgré le fait que des sources proches du gouvernement ont cité la Chine comme principal suspect dans les cyberattaques, selon Reuters.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a immédiatement nié que Pékin était impliqué dans cette affaire : « La Chine est fermement opposée à toutes les formes de cyberattaques », a-t-il déclaré.

« L’attaque est dirigée contre des organisations australiennes de divers secteurs, y compris tous les niveaux de gouvernement, l’industrie, l’éducation, la santé, les fournisseurs de services essentiels et les opérateurs d’infrastructures (…) Nous savons qu’il s’agit d’une cyberattaque sophistiquée liée à un État en raison de l’ampleur et des cibles », a déclaré le Premier ministre du pays océanien, Scott Morrison.

Cependant, des sources gouvernementales citées par ABC ont également confirmé qu’elles pensent que c’est la Chine. D’autres médias et experts réduisent la liste des suspects à la Chine, la Russie et l’Iran.

Le gouvernement australien a déclaré que jusqu’à présent, les pirates n’ont pas trouvé de « failles majeures » dans la sécurité lors de leurs attaques « malveillantes », et n’ont pas indiqué quand elles se sont produites.

Selon M. Morrison, l’offensive numérique, qui a duré des mois, a récemment été arrêtée. Toutefois, le Premier ministre a appelé le public à « prendre conscience du problème » et à demander l’aide d’experts en cybersécurité, surtout s’il s’agit d’entreprises actives dans les domaines de la santé, des infrastructures ou des services essentiels.

« Il n’y a pas beaucoup d’acteurs étatiques qui ont ces capacités », a déclaré M. Morrison lorsqu’on l’a interrogé sur l’auteur éventuel des attentats. Pékin était déjà la cible de soupçons lors de la cyberattaque contre le Parlement australien en février 2019, avant les élections générales australiennes, ainsi que d’autres institutions gouvernementales et universitaires.

La Chine, l’Iran, Israël, la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis et plusieurs pays européens sont connus pour avoir développé des capacités de cyberguerre.

Toutefois, les soupçons devraient peser sur Pékin, qui a récemment imposé des sanctions commerciales sur les produits australiens dans le cadre d’un différend croissant sur l’influence chinoise.

Les relations bilatérales entre l’Australie et la Chine se sont détériorées en raison de questions telles que la militarisation du géant asiatique ou l’approbation en Australie de lois contre l’ingérence étrangère et l’espionnage, après que des cas de dons chinois à des politiciens aient été découverts.

Le mois dernier, Pékin a mis en place plusieurs taxes à l’importation sur les produits provenant de la nation océanique, comme le bœuf ou l’orge, et a même demandé à ses étudiants de ne pas aller à l’université en Australie en raison de prétendues tensions raciales avec les Asiatiques.

Canberra, à son tour, a demandé une enquête indépendante sur l’origine du covid-19, qui serait originaire d’un marché de la ville chinoise de Wuhan.

L’Australie a mis la Chine en colère en demandant une enquête sur l’origine de la pandémie de coronavirus et en accusant le géant asiatique d’alimenter un virus « infodémique » et d’exercer une « coercition » économique.

De moins en moins disposée à tolérer la critique de sa politique étrangère plus agressive, la Chine a averti ses étudiants et ses touristes de ne pas se rendre en Australie, a menacé de nouvelles sanctions et a condamné à mort un citoyen australien pour trafic de drogue.

M. Morrison a déclaré qu’il avait informé le chef de l’opposition et les dirigeants de l’État des cyberattaques, qu’il a qualifiées de « malveillantes ».

L’agence de presse Reuters a rapporté il y a longtemps que Canberra avait déterminé en mars de l’année dernière que la Chine était responsable d’une attaque de piraterie contre le parlement australien.

Cependant, la Chine n’a jamais rendu ces soupçons publics, malgré le fait que Pékin les ait démentis.