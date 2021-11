Comment éviter au maximum les arnaques du Black Friday

Pendant les périodes de Black Friday, de rabais et de gros achats, les gens profitent de l’occasion pour obtenir un article qu’ils attendent depuis un certain temps à un prix plus bas. Cependant, tout comme nous, les acheteurs, il existe de nombreux groupes ou individus qui attendent l’arrivée de ces dates pour arnaquer en ligne.

Photo d’archive. | Crédit : EFE

Une série de recommandations pour vous aider à vivre une bonne expérience d’achat en ligne en cette journée de rabais.

Bien que tout le monde puisse tomber dans une arnaque en faisant des achats en ligne, étant donné que de nouvelles techniques de manipulation apparaissent constamment, il est important de reconnaître certains signes qui aideront à réduire le risque autant que possible. C’est pourquoi Infobae propose une série de recommandations pour éviter de tomber dans ce type d’arnaque :

La première chose à garder à l’esprit est d’acheter sur des sites que vous connaissez déjà, même si cela semble trop facile, parfois la hâte de trouver quelque chose à bon prix vous fait baisser la garde. Ces types de sites profitent de situations pour proposer une expédition rapide. Méfiez-vous donc de tout site inconnu qui vous demande vos coordonnées ou des informations sur votre carte de crédit.

En plus de ce qui précède, il existe d’autres types de cybercriminels qui vont plus loin, à travers des liens qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, ils dirigent les gens vers une page très similaire ou identique aux portails d’achat les plus reconnus qui finissent par être des imitations. Il est recommandé aux utilisateurs de regarder l’adresse web qui apparaît dans leur navigateur et de vérifier qu’ils sont sur le site officiel.

Pour Google, il est crucial de prendre le temps de vérifier que l’adresse du site web commence par « HTTPS », ce qui indiquerait que cette page dispose des protocoles de sécurité nécessaires pour crypter les données de navigation. Heureusement, de nombreux navigateurs bloquent déjà ce type de pages ; cependant, certaines pages officielles n’ont pas encore adapté cette technologie et, même s’il s’agit des vraies, le navigateur vous avertira que le site web ne dispose pas d’une sécurité suffisante et que vous devez donc vous abstenir d’y faire des achats.

Le fait d’être sur un site officiel et connu comme Amazon ou Ebay ne signifie pas que vous avez évité tout risque d’escroquerie, car il ne faut pas oublier qu’au sein de ces pages, presque n’importe quel utilisateur peut vendre des produits car ils ne servent que d’intermédiaires, avec cette possibilité les criminels parviennent à contourner les mesures de sécurité et à vendre des produits faux ou inexistants.

Il est toujours important de se méfier des « offres incroyables » ou de celles qui semblent « trop belles pour être vraies ». Vous devez avoir une idée de la fourchette de prix du produit que vous recherchez et être certain que, même s’il y a des promotions, il est parfois impossible de trouver un produit doté de grandes caractéristiques à un prix ridiculement inférieur à la moyenne.

Étant donné la menace que représente le grand nombre de produits et de vendeurs sur ces portails, vous devez profiter des fonctions qu’offrent ces types de pages. Pour cette raison, il est essentiel, avant d’effectuer un achat, de vérifier la description du produit, la réputation du vendeur, le nombre de ventes réalisées par le vendeur et les commentaires et avis des utilisateurs.

Il est important d’utiliser des systèmes de paiement fiables, par conséquent, vous devez examiner les politiques d’achat de chaque page, un fait qui ne peut pas être négligé est qu’il y a des gens qui offrent leurs produits à travers les pages officielles mais offrent des numéros de contact ou des liens vers d’autres pages pour rendre « l’achat plus facile, moins cher et plus rapide par d’autres moyens » éviter de tomber dans ce type de tromperie.

Dans les pages officielles, il peut y avoir des publicités sous forme de boutons d’achat ou de téléchargement, ou des images qui annoncent des offres incroyables, vous devez éviter de tomber dans ce type de tromperie qui cherche à détourner l’acheteur des pages officielles et à le diriger vers d’autres pages avec de « meilleures offres » ou même à l’emmener sur une page similaire à celle sur laquelle il était, rappelez-vous les recommandations pour vérifier l’authenticité de la page.

Méfiez-vous si, au sein de ces portails, le « vendeur » vous demande des informations telles que votre adresse électronique, votre numéro personnel, les détails de votre carte de crédit et ainsi de suite, car si l’achat est traité au sein du portail, cette personne n’aurait aucune raison de demander de telles données.

Enfin, il est nécessaire de se tenir constamment informé des méthodes d’escroquerie les plus courantes et des changements dans les politiques de ces types de sites.

Il sera toujours préférable d’acheter directement sur les sites officiels des marques, même si c’est un peu plus cher, car ils garantissent l’originalité et la sécurité du produit que vous recherchez, de plus, les marques n’hésitent pas à publier des offres raisonnables sur ce type de dates et à l’approche des festivités.