Les comptes Twitter de Bill Gates, Elon Musk, Kanye West ont été piratés

Follow on Twitter

Le récent piratage de plusieurs comptes de personnalités célèbres comme Elon Musk, Bill Gates, Kanye West sur Twitter a déclenché les alarmes du FBI.

On ne sait toujours pas comment les pirates ont accédé aux profils pour tenter une escroquerie à la cryptomonnaie. Les autorités des réseaux sociaux, qui enquêtent sur ce qui s’est passé, ont averti que les comptes les plus touchés sont déjà autorisés à tweeter.

Le tweet de Bill Gates a été supprimé de son compte après quelques minutes de course

Des pirates informatiques menant des arnaques cryptographiques ont saisi ce mercredi les comptes Twitter de plusieurs personnalités de premier plan, comme les milliardaires Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk ou le rappeur Kanye West, et ont même accédé au compte d’Apple sur ce réseau social, où aucun tweet n’avait jamais été posté auparavant.

L’ampleur de cette attaque a également fait chuter les actions de Twitter de 3,62 % ce mercredi après-midi.

L’arnaque consistait à faire croire que des personnages comme Bill Gates « doubleraient » l’argent que tout utilisateur de Twitter transférait sur un compte bitcoin qui leur appartiendrait.

Par exemple, le tweet de Jeff Bezos disait : « J’ai décidé de redonner à ma communauté. Tout l’argent envoyé à mon adresse me sera retourné au double du montant. Je ne gagne que 50 000 dollars au maximum. 000″. Le message comprenait un code pour effectuer le transfert.

Bezos, Gates et Musk font partie des 10 personnes les plus riches du monde et ont des dizaines de millions d’abonnés sur Twitter.

Le tweet sur le compte du PDG d’Amazon

Les tweets des hackers ont été postés en coordination avec des messages similaires sur plusieurs comptes. Certains dirigeants des entreprises concernées ont affiché sur Twitter des avertissements pour ne pas tomber dans le piège des escroqueries.

On ne sait pas encore comment les pirates informatiques ont accédé aux comptes. Twitter a déclaré dans un courriel qu’il enquêtait sur l’affaire et qu’il publierait une déclaration sous peu.

Certains des tweets ont été rapidement supprimés, mais il semblait y avoir une lutte pour reprendre le contrôle des comptes. Dans le cas du dirigeant milliardaire de Telsa, Elon Musk, par exemple, un tweet demandant le transfert de bitcoins a été supprimé et, quelque temps après, un autre tweet est apparu.

En outre, les autorités du réseau social ont écrit le message suivant sur son compte @TwitterSupport : « Nous sommes au courant d’un incident de sécurité affectant les comptes Twitter. Nous menons une enquête et prenons des mesures pour résoudre ce problème. Nous informerons tout le monde prochainement. Il se peut que vous ne puissiez pas tweeter ou réinitialiser votre mot de passe pendant que nous examinons et traitons cet incident.

Plus tard, le réseau social a signalé que la plupart des comptes concernés étaient déjà autorisés à tweeter. « Pendant que nous continuons à travailler, la fonctionnalité peut échouer. Nous nous efforçons de revenir à la normale le plus rapidement possible.

« C’est un PERSONNEL. Ne participez pas », a averti Cameron Winklevoss, co-fondateur de la plateforme de pièces cryptées Gemini, sur Twitter. « Tous les comptes Twitter des pièces de monnaie cryptées ont été compromis », a-t-il ajouté.

Les commentaires et messages sur le réseau social indiquent que des milliers de dollars en bitcoins auraient pu être envoyés aux escrocs du numérique.

« Compte tenu des comptes récemment piratés (Apple, Gates, Musk, etc.), j’ai maintenant tendance à penser que c’est le système Twitter qui a été compromis », a déclaré Andreas Antonopoulos, expert en bitcoin.

Parmi les comptes touchés se trouvait @gemini, a déclaré Tyler Winklevoss, co-fondateur de la société. « Le compte Twitter @Gemini ainsi que de nombreux autres comptes cryptographiques ont été piratés », a-t-il tweeté.

Le bureau d’Obama n’a pas fait de commentaire pour le moment. Le FBI a déclaré qu’il était au courant de la faille de sécurité de Twitter, mais a refusé de faire d’autres commentaires.

Les tweets apparemment faux ont été supprimés peu après, bien que The Associated Press ait réussi à prendre des captures d’écran de plusieurs d’entre eux avant qu’ils ne disparaissent.

Parmi les politiciens attaqués, le piratage semblait viser surtout les démocrates ou les personnes de gauche, ce qui permet de faire des comparaisons avec la campagne de 2016. Les services de renseignements américains ont établi que la Russie avait mené des efforts coordonnés pour s’immiscer dans les élections américaines de cette année-là en manipulant les réseaux sociaux et divers piratages, tels que des attaques contre les campagnes et les organisations de partis.

« Nous rendons à notre communauté ce qu’elle nous a donné. Nous soutenons Bitcoin et nous pensons que vous devriez faire de même. Tous les Bitcoins envoyés à notre adresse vous seront retournés au double du tarif ! Seulement pour les 30 prochaines minutes », a déclaré le tweet sur le compte d’Apple, qui n’avait jamais posté de message auparavant.

Le piratage peut également être une simple démonstration de la faiblesse des contrôles de sécurité sur Twitter alors que les États-Unis se préparent à l’élection présidentielle de 2020, une élection dans laquelle les réseaux sociaux sont susceptibles de jouer un rôle influent.

Le compte Bitcoin mentionné dans les faux tweets a apparemment été créé mercredi. A la fin de la journée, elle avait reçu près de 12,9 bitcoins, un montant actuellement évalué à plus de 114 000 dollars. À un moment donné de la journée, près de la moitié de cette somme en bitcoins a été retirée du compte.

Le compte du PDG de Tesla, Elon Musk, a également publié le message avec l’arnaque

La même fausse offre est apparue dans le compte de Musk, qui a l’habitude de poster des tweets déroutants. Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour le moment.

M. Gates, qui est devenu l’un des plus grands philanthropes du monde depuis qu’il a quitté Microsoft, a confirmé qu’il n’avait pas posté le tweet. « Cela semble faire partie d’un problème plus large auquel Twitter est confronté », a déclaré un porte-parole du milliardaire dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que des hackers causent des problèmes sur Twitter. L’année dernière encore, le compte du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été piraté et utilisé pour poster des commentaires racistes et vulgaires.

Le rappeur Kanye West a également été piraté

L’ancien président américain Barack Obama a également été victime de la cyber-attaque