Les éruptions solaires peuvent provoquer des tremblements de terre

Les recherches publiées dans la revue Scientific Reviews ont fourni les premières preuves que de puissantes éruptions sur le Soleil peuvent déclencher des tremblements de terre sur Terre.

L’étoile libère constamment beaucoup d’énergie sous forme de vent solaire, d’éjections de masse coronale et de flots de particules énergétiques, y compris des ions et des électrons, qui glissent dans l’espace à une vitesse fulgurante.

Ceux-ci peuvent atteindre la Terre et affecter les satellites artificiels, détruire les réseaux électriques, et maintenant éventuellement se déplacer à la surface.

Depuis 20 ans, les chercheurs analysent les données sur les tremblements de terre et l’activité solaire, à la recherche de corrélations possibles. Plus précisément, l’équipe a utilisé les données du satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) de la NASA-ESA, compilant les mesures des protons (particules chargées positivement) qui viennent du Soleil et baignent notre planète.

En comparant le catalogue des tremblements de terre de l’instrument mondial ISC-GEM, un registre historique des puissants séismes, avec les données de SOHO, les scientifiques ont noté que des mouvements telluriques plus forts se produisaient lorsque le nombre et la vitesse des protons solaires entrants augmentaient.

Plus précisément, lorsque les protons provenant du Soleil ont atteint leur maximum, il y a eu une augmentation des tremblements de terre de plus de 5,6 de magnitude au cours des 24 heures suivantes.

Giuseppe De Natale, directeur de recherche à l’Institut national de géophysique et de volcanologie de Rome et co-auteur de la nouvelle étude, a déclaré que « les grands tremblements de terre dans le monde ne sont pas uniformément répartis … Il existe une certaine corrélation entre eux.

Nous avons testé l’hypothèse selon laquelle l’activité solaire peut influencer [l’occurrence des tremblements de terre] dans le monde entier.

Une autre explication est que le quartz, un matériau très abondant dans les roches terrestres, peut générer des impulsions électriques dans un phénomène connu sous le nom d’effet piézoélectrique.

Cela pourrait déclencher des défauts et des troubles du mouvement. La nouvelle théorie vient compléter ce dispositif de la manière suivante :

« Lorsque les protons chargés positivement du Soleil entrent en collision avec la bulle magnétique protectrice de la Terre, ils créent des courants électromagnétiques qui se répandent à travers le globe.

Les impulsions créées par ces courants pourraient alors déformer le quartz de la croûte terrestre et provoquer des tremblements de terre », indiquent les chercheurs.