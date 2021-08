Les herbes médicinales dans Resident Evil sont réelles et vous pouvez les acheter

Ceux d’entre vous qui ont joué à un jeu Resident Evil, ancien ou nouveau, savent que les herbes médicinales sont un élément important : elles vous permettent de restaurer votre faible santé dans le jeu.

Capcom a décidé que ces herbes devaient être plus qu’un simple article numérique, et a donc commencé à les vendre sur son site officiel au Japon.

Les herbes Resident Evil coûtent 550 yens (environ 5 dollars) et existent en rouge et en vert. Cependant, ils ne sont pas destinés à vous faire sentir mieux et n’ont pas l’effet de l’aspirine, car il s’agit en fait de sels de bain.

Techniquement, c’est comme si les herbes avaient été broyées et avaient changé d’utilité, mais au-delà de ça, c’est une nouveauté intéressante pour les fans de la série qui sont susceptibles de les acheter pour deux raisons : ils sont très bon marché et, même s’ils ne sont pas utilisés pour un bain, ils sont bons comme objet de collection.

Ces herbes ne sont qu’un des divers objets que Capcom met en vente en rapport avec Resident Evil ; dans la même boutique, on trouve également des parfums qui seraient utilisés par Chris Redfield, Leon Kennedy ou Jill Valentine, protagonistes de la saga à travers plusieurs de ses jeux. Ces parfums sont un peu plus chers et coûtent environ 60 dollars.

Malheureusement, les sels de bain ainsi que les parfums, crayons et autres articles Resident Evil publiés par Capcom ne seront, semble-t-il pour l’instant, disponibles qu’au Japon.

Cependant, d’une manière ou d’une autre, cela pourrait compenser le retard de Resident Evil Re:Verse, un jeu qui devait sortir cette année en tant qu’extension de Village, mais que Capcom a déplacé en 2022.