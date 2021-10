Hubble fête Halloween avec une image spectaculaire de l’étoile carbonée CW Leonis

Le télescope spatial Hubble a toujours eu un penchant pour le partage d’images spéciales pour célébrer les fêtes et les dates commémoratives. L’un d’entre eux, et non des moindres, est Halloween, le classique Halloween qui est célébré comme chaque année le dimanche 31 octobre.

CW Leonis (ESA/Hubble & NASA)

L’étoile brille en orange, vert et jaune.

Pour la nuit la plus effrayante de l’année, l’Agence spatiale européenne (ESA) a publié une photographie spectaculaire de Hubble, une capture d’une étoile carbonée appelée CW Leonis. L’image ci-dessous, publiée sur le site web dédié aux activités du télescope, montre l’étoile qui brille dans des couleurs orange, vertes et jaunes profondes, identiques aux teintes utilisées pour Halloween.

Selon le rapport publié sur le site Slash Gear, les couleurs proviennent d’un épais nuage de poussière qui cache une étoile géante rouge lumineuse dont l’atmosphère est riche en carbone. L’étoile mourante est entourée d’un nuage de gaz et de poussière de suie, créé lorsque les couches extérieures de l’étoile ont été projetées dans l’espace.

CW Leonis était une étoile de masse petite à intermédiaire, et lorsque les étoiles de ce type utilisent tout leur combustible hydrogène dans leur noyau, elles perdent la pression extérieure qui équilibre la gravité intense à l’intérieur de leur noyau.

L’étoile carbonée la plus proche de la Terre

Lorsque le noyau perd son équilibre, l’étoile carbonée commence à s’effondrer. La couche de plasma qui entoure le noyau s’échauffe alors suffisamment pour faire fusionner l’hydrogène, ce qui génère une chaleur extrême et entraîne une expansion spectaculaire des couches externes de l’étoile, créant ainsi une géante rouge. Lorsque les étoiles entrent dans la phase de la géante rouge, elles projettent d’énormes quantités de poussière et de gaz dans l’espace, et leurs couches externes finissent par être complètement éjectées.

C’est ce processus qui a fait que CW Leonis a été entouré d’une dense poussière de suie. L’ESA affirme que les couleurs orange, jaune et verte de l’étoile la rendent parfaite pour fêter Halloween, mais ce n’est pas à cause de cette fête que l’image a été prise. À l’origine, les photos ont été prises par des scientifiques qui tentaient d’en savoir plus sur l’étoile.

C’est l’étoile carbonée la plus proche de la Terre, à environ 400 années-lumière dans la constellation du Lion. L’une des observations les plus intéressantes concernant CW Leonis est que les rayons lumineux qui rayonnent vers l’extérieur ont changé de luminosité au cours des 15 dernières années. Les astronomes pensent que ce changement est dû à des lacunes dans la poussière entourant l’étoile, ce qui leur permet d’éclairer la poussière plus éloignée.