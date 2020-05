Inside Xbox : Aaron Greenberg s’adresse aux fans

Le directeur général du marketing des jeux Xbox, Aaron Greenberg, s’est penché sur la réponse au flux Inside Xbox 20/20 de mai, notant que l’équipe « avait fixé de fausses attentes » à propos de la présentation.

La réponse de Greenberg fait suite aux réactions négatives des fans à propos de la présentation d’hier, qui promettait un « gameplay de nouvelle génération » dans la période précédant l’émission. En particulier, la présentation d’Assassin’s Creed Valhalla n’a pas réussi à fournir ce que beaucoup auraient pu attendre d’une « bande-annonce de gameplay », offrant plutôt quelques images éparses de raids et de batailles vikings, sans HUD en vue.

« Si nous n’avions rien dit et si nous avions juste montré l’émission Inside Xbox de May comme nous l’avons fait le mois dernier, je pense que les réactions auraient pu être différentes », a tweeté Greenberg hier soir. « Il est clair que nous nous sommes trompés et que c’est notre faute… nous apprécions les réactions et pouvons vous assurer que nous allons tout prendre en compte et apprendre en équipe.

Dans un autre tweet, Greenberg note que l’équipe « s’attendait à ce que les fans en veuillent plus, et c’est certainement ce que nous avons l’intention de leur donner ! Comme vous l’avez peut-être entendu hier soir, le patron des studios Xbox Games, Matt Booty, a annoncé que nous allions nous intéresser de plus près aux titres de première partie des Xbox Series X en juillet. Greenberg et Booty ont fait l’effort de préciser que 343 Industries, qui travaillent d’arrache-pied sur Halo Infinite, nous fera part de ses commentaires.