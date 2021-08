iPhone 13, AirPods et nouveaux iPad : les prochaines annonces d’Apple

Chaque année, septembre est un mois important pour Apple, qui organise des événements au cours desquels elle dévoile ses nouveaux produits. Cette année 2021 ne fera pas exception et, selon un chroniqueur de Bloomberg connaissant bien le monde d’Apple, les nouveaux produits d’Apple pourraient arriver bientôt.

Un tel nom pourrait encore changer, mais ce qui est certain, c’est que le ou les nouveaux téléphones seront un peu plus puissants que les versions actuelles de l’iPhone 12, avec notamment un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les modèles les plus chers.

Sans aller plus loin, il y a déjà eu des révélations précédentes qui parlent de changements non négligeables en ce qui concerne les appareils photo et en particulier, il y a des spéculations sur un mode portrait pour la capture vidéo, dans lequel les arrière-plans des enregistrements sont flous ou brouillés.

Il est également possible que de nouveaux iPad fassent leur apparition d’ici la fin de l’année 2021. Il s’agirait notamment de nouvelles éditions de l’iPad Mini et de l’iPad traditionnel, dotées des puces A15 d’Apple comme les nouveaux téléphones, ainsi que de connecteurs USB-C. Les iPad actuels sont alimentés par la puce A12 Bionic, le passage à la puce A15 ne sera donc pas une mince affaire en termes de puissance.

Et enfin, mais non des moindres, les accessoires. Pour ce dernier trimestre, Apple préparerait les successeurs des AirPods, qui recevraient leur troisième génération et désormais avec un design quelque peu revu par rapport à ce que l’on sait jusqu’à présent. Et une nouvelle Apple Watch pourrait également faire son apparition, avec un processeur plus rapide et un écran dont la technologie est plus moderne que celle des modèles actuels.

Bien sûr, il ne s’agit que de spéculations, et certains de ces produits peuvent ne pas encore apparaître. Mais normalement, les fuites chez Apple ont tendance à être sans danger, malgré les efforts de la société pour tout garder sous clé avant les annonces officielles.