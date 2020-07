Follow on Twitter

League of Legends annonce un nouveau champion : Yone

Ce vendredi, League of Legends a annoncé l’ajout de son nouveau champion, Yone, et l’a fait de manière importante, en présentant un court métrage avec son histoire et les compétences qu’il aura à l’intérieur du MOBA à succès.

Le nouveau personnage sera disponible après la prochaine mise à jour, qui aura lieu le 6 août, et il est le frère d’un autre des champions de ce jeu : Yasuo, avec qui il a même développé une rivalité qui l’a conduit à la mort, et qui revient maintenant avec un désir de vengeance.

Yone est conçu pour être un combattant et son arme principale est une double épée qui inflige des dégâts physiques et magiques, lui permettant de suivre les autres champions dans la voie supérieure.

Son style de jeu est plutôt hybride, les caractéristiques mentionnées ci-dessus se mêlant à celles d’un assassin qui peut punir les coureurs fragiles.

Son « Acier mortel« , qui ressemble à la Tempête d’acier de son frère Yasuo, mais qui peut canaliser le vent pour déplacer les ennemis dans les airs, tandis que son W, « Chasse spirituelle », effectue une coupe dévastatrice qui inflige des dégâts aux ennemis et protège le champion avec un bouclier.

Quelqu’un arrive dans la liste de la League of Legends avec une histoire intéressante et des compétences qui promettent de faire de lui un joueur favori.

