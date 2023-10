Meilleurs enregistreurs d’écran pour Windows en 2023

Découvrez les meilleurs outils d’enregistrement d’écran Windows qui peuvent vous faciliter la vie quotidienne en 2023.

Fait intéressant : les utilisateurs retiennent 95 % des messages en regardant une vidéo, mais seulement 10 % lorsqu’il s’agit de texte.

Que vous soyez un créateur de contenu, un éducateur ou un professionnel en entreprise, il est essentiel de savoir comment capturer un écran sur un ordinateur Windows. En 2023, les options de capture d’écran sur Windows se sont élargies, offrant une vaste gamme de fonctionnalités et de capacités.

Êtes-vous prêt à découvrir notre top 5 logiciels d’enregistrement d’écran pour Windows ainsi que leurs fonctionnalités ? Plongeons-y dès à présent !

Les solutions d’enregistrement d’écran les plus efficaces pour Windows en 2023

Quand l’enregistrement d’écran Windows est-il utile ?

Avant d’explorer les meilleurs logiciels pour enregistrer l’écran Windows 10, prenons un moment pour considérer quelques scénarios courants où la capture d’écran peut s’avérer inestimable :

Création de tutoriels

L’enregistrement d’écran constitue une excellente méthode pour démontrer comment utiliser un logiciel de capture vidéo et audio, effectuer des tâches spécifiques ou proposer du contenu éducatif. Les enseignants et les formateurs utilisent fréquemment l’enregistrement d’écran pour rendre leurs cours plus captivants.

Jeux vidéo

Les joueurs enregistrent souvent leurs sessions de jeu pour les partager avec des amis ou leur public en ligne. Cela peut également être un outil précieux pour repérer des bugs ou des anomalies dans les jeux.

Création de contenu

Les YouTubers et autres créateurs de contenu ont recours à l’enregistrement d’écran pour capturer ce qui se passe à l’écran tout en fournissant une narration ou des commentaires. Cette méthode est idéale pour réaliser des critiques de produits, des démonstrations de logiciels, et bien plus encore.

Travail à distance

Avec la prévalence croissante du travail à distance, l’enregistrement d’écran constitue un outil précieux pour créer des supports de formation, des présentations et partager des mises à jour de progression avec les collègues.

Dépannage

Lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes techniques ou des bugs, l’enregistrement de votre écran peut être une manière utile de documenter le problème, facilitant ainsi la compréhension et la résolution de la situation par les équipes de support.

Documentation légale

Dans certains cas, l’enregistrement d’écran Windows peut servir de preuve dans des affaires légales, comme la capture d’activités frauduleuses, d’accès non autorisés ou de violations de droits d’auteur.

Les meilleurs enregistreurs d’écran pour Windows en 2023

Si vous vous demandez encore comment enregistrer votre écran PC, nous avons une réponse pour vous. Sur le marché numérique, il existe des centaines de logiciels d’enregistrement d’écran pour Windows. Explorons les meilleurs que vous pouvez utiliser aujourd’hui :

Les enregistreurs d’écran qui dominent le marché Windows en 2023

1. Movavi Screen Recorder

Movavi est reconnu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités polyvalentes. Ce logiciel capture vidéo vous permet de capturer l’intégralité de leur écran, des régions spécifiques, des applications individuelles, ou même une superposition de webcam.

De plus, avec des options d’enregistrement audio, les utilisateurs peuvent capturer les sons du système, l’entrée du microphone, ou les deux. Cela s’avère particulièrement utile pour la création de tutoriels, de contenus de jeux vidéo et de présentations professionnelles.

Movavi prend en charge l’édition en temps réel. Cela signifie que vous pouvez rogner, découper ou améliorer vos enregistrements immédiatement après les avoir réalisés. L’enregistreur prend en charge divers formats de sortie, facilitant l’exportation de vos captures, en vous aidant à améliorer la qualité vidéo.

2. Camtasia

Camtasia est un logiciel premium d’enregistrement d’écran et de montage vidéo conçu pour les créateurs de contenu et les éducateurs. Il offre une interface conviviale et des fonctionnalités de montage vidéo avancées, en faisant une solution tout-en-un pour l’enregistrement d’écran et la production de contenu.

Camtasia permet aux utilisateurs d’enregistrer leur écran, leur webcam et leur audio simultanément. Ses capacités de montage permettent d’ajouter des animations, des annotations et des quiz interactifs à vos vidéos.

3. OBS Studio

OBS Studio est un autre logiciel qui offre des fonctionnalités puissantes pour les utilisateurs avancés. Avec OBS Studio, vous avez la possibilité de capturer votre écran ou des fenêtres d’application spécifiques et superposer des images de webcam. Il propose de nombreuses options de configuration pour les paramètres audio et vidéo. OBS Studio est un choix privilégié pour la diffusion en direct, grâce à sa compatibilité avec les plateformes de streaming populaires telles que Twitch et YouTube.

4. Snagit

Snagit est encore un outil d’enregistrement simple mais puissant, idéal pour la création de guides pratiques, de tutoriels et de documentation visuelle. Il excelle dans la capture vidéo pour Windows 10, de pages Web et d’enregistrements vidéo. Les outils d’édition d’images et de vidéos de Snagit facilitent l’amélioration et l’annotation de vos captures. Bien qu’il puisse manquer de certaines fonctionnalités avancées présentes chez d’autres enregistreurs d’écran, Snagit est idéale si vous avez besoin d’enregistrer votre écran rapidement.

5. Bandicam

Réputé pour son impact minimal sur les performances du système, Bandicam est un logiciel d’enregistrement d’écran léger mais efficace. Il peut enregistrer l’écran Windows 11 en haute qualité à des taux de trame élevés, ce qui en fait la solution idéale pour les joueurs et les professionnels qui ont besoin d’enregistrements fluides et nets. Avec Bandicam, vous pouvez dessiner en temps réel et ajouter des superpositions de webcam à vos enregistrements.

Conclusion

En 2023, il existe une gamme de logiciels d’enregistrement d’écran exceptionnels pour Windows, riches en fonctionnalités. Peu importe vos besoins en matière d’enregistrement, un outil de qualité peut vous aider à créer une vidéo de grande qualité qui corresponde à vos exigences.

Dans cet article, nous avons mentionné les meilleurs enregistreurs d’écran parmi lesquels vous pouvez choisir. Cependant, le choix qui vous conviendra dépendra de vos besoins spécifiques et de vos préférences. N’oubliez pas de consulter plusieurs logiciels avant de sélectionner celui qui sera idéal pour l’enregistrement de l’écran de votre Windows.