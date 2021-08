Microsoft veut utiliser le réseau blockchain Ethereum pour lutter contre le piratage

Le nouveau plan du principal développeur de logiciels pour lutter contre le piratage est basé sur la transparence de la technologie blockchain.

Le système d’exploitation Windows et la suite de productivité Office ont toujours été au sommet de toute plate-forme de piratage. Il n’est donc pas surprenant que Microsoft, le développeur des deux produits, travaille dur pour mettre en place des mesures anti-piratage.

Dans un nouveau document publié par le département de recherche de Microsoft, avec la participation de chercheurs d’Alibaba et de l’université Carnegie Mellon, l’éditeur de logiciels basé à Redmond a étudié un système d’incitation basé sur la blockchain pour renforcer les campagnes de lutte contre le piratage.

Comme le suggère le titre de la recherche, « Argus : un système d’incitation totalement transparent pour les campagnes de lutte contre le piratage », le nouveau système de Microsoft s’appuie sur l’aspect transparence de la technologie blockchain. Construit sur le réseau blockchain Ethereum, Argus vise à fournir un mécanisme d’incitation sans confiance, tout en protégeant les données recueillies auprès de la population anonyme ouverte des dénonciateurs de piratage.

« Nous considérons qu’il s’agit d’un problème de système distribué », indique le document. « Dans la mise en œuvre, nous surmontons un ensemble d’obstacles inévitables pour garantir la sécurité malgré une transparence totale. »

Argus permet de remonter à la source du contenu piraté grâce à un algorithme de filigrane correspondant, détaille le document. Également appelé « leak proofing », chaque rapport de fuite de contenu implique une procédure de masquage de l’information. De cette façon, personne d’autre que le journaliste ne peut rapporter la même copie filigranée sans la posséder réellement.

Le système comporte également des garanties qui réduisent les incitations afin d’empêcher un dénonciateur de signaler plusieurs fois le même contenu ayant fait l’objet d’une fuite sous différents pseudonymes. « Grâce à la sécurité et à l’aspect pratique d’Argus, nous espérons que les campagnes anti-piratage du monde réel seront vraiment efficaces en passant à un mécanisme d’incitation totalement transparent », indique le rapport.

Détaillant la question des frais du réseau Ethereum, le document explique que l’équipe a optimisé plusieurs opérations cryptographiques « de sorte que le coût de la dénonciation du piratage est réduit à un coût équivalent à celui de l’envoi d’environ 14 transactions de transfert ETH à exécuter sur le réseau public Ethereum, qui correspondrait autrement à des milliers de transactions ».

Les entreprises technologiques du monde entier sont de plus en plus préoccupées par la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre le piratage numérique. Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, Tech Mahindra, la filiale informatique du conglomérat indien Mahindra Group, a récemment lancé une nouvelle plateforme de droits et de contrats numériques basée sur la blockchain sur le protocole Hyperledger Fabric d’IBM pour l’industrie des médias et du divertissement.