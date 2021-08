Microsoft Flight Simulator : une fascination digne d’Encarta

Le retour de la quintessence du simulateur de vol trouve une place parfaite sur la famille des consoles Xbox Series, avec une expérience équivalente à celle du PC, voire supérieure.

De nombreuses générations ne connaîtront pas de première main ce qu’a été le boom des encyclopédies Encarta. Wikipédia n’existait pas et l’internet faisait ses premiers pas ; c’est à ce moment-là que Microsoft, grâce à un réseau complexe d’acquisitions de licences et à l’aide d’une agence de publicité, a présenté au public la première édition de l’encyclopédie Encarta. Qu’avait-elle de si spécial à l’époque ? Il s’agissait d’une passerelle vers la connaissance numérique qui comprenait toutes sortes d’articles, de vidéos et de matériel photographique, ainsi qu’un puissant moteur de recherche interne. Avec l’avènement du CD-ROM, Encarta a rapidement connu un succès immédiat, attirant des utilisateurs de tous âges et les invitant à découvrir.

Je sais que cela peut paraître étrange, mais à l’époque, on voulait simplement passer du temps à parcourir les menus rustiques de l’encyclopédie, et parfois, c’était plus intéressant que de jouer à n’importe quel jeu vidéo disponible à l’époque. Aujourd’hui, presque 30 ans après l’arrivée de la première encyclopédie numérique de Microsoft, le géant de Redmond crée à nouveau une situation similaire – intentionnelle ou non – avec Microsoft Flight Simulator. Il s’agit de la dernière édition d’une franchise de simulation de vol de longue date, qui arrive après une interruption de près de 8 ans. Il s’agissait toujours de produits de niche et l’une des grandes réussites d’Asobo Studio a été d’emballer ce nouveau volet avec plusieurs améliorations de la présentation et des mises à jour conceptuelles pour attirer les pilotes et les civils.

Dans Microsoft Flight Simulator, vous serez le pilote de plusieurs avions, recréés avec un niveau de détail stupéfiant, dans l’un des niveaux les plus énormes et époustouflants jamais créés dans l’histoire des jeux vidéo : une réplique exacte de la planète Terre. Pour ce faire, Asobo Studio utilise la technologie de l’informatique en nuage, les données photométriques des satellites, l’analyse météorologique en temps réel de chaque secteur du monde pour fournir des événements météorologiques dynamiques et réalistes, ainsi qu’une foule de questions techniques qui fonctionnent comme de la pure magie. Le résultat à l’écran est vraiment incroyable. C’est le seul jeu next-gen disponible dès maintenant sur les Xbox S et X Series, avec des versions équivalentes à celles d’un PC fonctionnant en Ultra – c’est dire la puissance de ces consoles.

La proposition consiste donc à explorer le monde à votre guise. Microsoft Flight Simulator était une exclusivité PC avec une version originale sortie l’année dernière. Près de 12 mois plus tard arrive la version console et avec elle, une nouvelle façon d’aborder l’exploration : les vols de découverte. Du cœur de Manhattan au mont Fuji, à l’Everest ou même au Christ Rédempteur, Vols de découverte propose un circuit touristique étonnant autour de certaines des villes et merveilles naturelles les plus célèbres du monde. En plus de cela, Asobo Studio met à jour le simulateur avec des « City Packs », qui ajoutent des détails et des points d’intérêt à différentes régions du monde. Microsoft Flight Simulator est une chose vivante qui évolue avec le temps et ne fait que s’améliorer.

Cela peut sembler un peu grandiose, mais Microsoft Flight Simulator est, de l’avis général, non seulement un miracle de technologie, mais aussi une expérience ambitieuse en termes de concept et de ce qu’elle cherche à capturer chaque fois que nous prenons l’avion. C’est quelque chose que tout le monde devrait vivre pour comprendre de première main : planer entre les gratte-ciel de Tokyo par mauvais temps, ou regarder le soleil se coucher alors que nous volons sous le Golden Gate Bridge. Des expériences qui valent la peine d’être vécues avec la manette en main.

Et pourtant, j’ai du mal à classer la proposition dans les normes de genre de la rigueur industrielle. Il s’agit bien d’un simulateur de vol, mais il ne dispose pas des options plus granulaires que les joueurs expérimentés apprécient. Pour le joueur sur console, il dispose des mêmes menus et curseurs que la version PC, une décision pour le moins étrange et frustrante. Est-ce amusant ? Pas toujours, sauf si votre idée du plaisir est de voler en temps réel de l’Aeroparque Jorge Newbery à l’aéroport JFK de New York. Cependant, Microsoft Flight Simulator est l’un des titres les plus captivants, les plus étonnants et les plus magnétiques que j’ai essayés ces dernières années, peut-être parce qu’il possède cette magie d’Encarta qui est si difficile à trouver.

Microsoft Flight Simulator est disponible via le Xbox Game Pass.