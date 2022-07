Microsoft lance Outlook Lite pour Android

Microsoft devrait lancer un logiciel Outlook Lite pour Android dans le courant du mois. L’application sera conçue pour les appareils bas de gamme du monde entier.

Microsoft développe une application « Outlook Lite » pour Android axée sur les performances

Vous recherchez une version plus petite et plus rapide d’Outlook pour votre appareil Android ? Microsoft prépare une application Outlook Lite qui promet les principaux avantages de l’application complète dans une taille réduite.

Microsoft prépare une version « Lite » de son célèbre logiciel de messagerie et de calendrier pour Android.

L’application a été annoncée sur le fil des fonctionnalités à venir de la feuille de route Windows 365 du géant des logiciels.

La description fournie est maigre : « Un logiciel Android qui offre les principaux avantages d’Outlook dans une application de taille réduite et avec des performances vives sur les smartphones bas de gamme connectés à n’importe quel réseau. »

Microsoft ne précise pas ce qu’elle considère être les « principaux avantages » d’Outlook.

Elle n’explique pas non plus pourquoi quelqu’un aurait besoin d’une version allégée d’Outlook. La lecture de la description d’Outlook pour Android dans le Google Play, qui ne précise pas la configuration matérielle requise pour Android, ne fait que renforcer l’énigme.

De nos jours, rares sont les appareils Android qui présentent une faiblesse notable. Même ceux proposés dans les pays en développement contiennent généralement un puissant processeur. Si quelques appareils peuvent être considérés comme « bas de gamme », il est difficile d’imaginer un chevauchement important entre les propriétaires de tels appareils et ceux qui désirent Outlook (ou même ses « principaux avantages »).

Le Register estime que la mention » tout réseau » est peut-être l’élément le plus crucial de la définition, étant donné que le monde en développement abrite encore de nombreux réseaux 3G et que les allocations de données sur les réseaux 4G peuvent être limitées. Sur de tels réseaux, une version d’Outlook qui consomme moins de données et peut supporter plus de retard pourrait être utile.

L’inclusion d’un document d’assistance intitulé « Get help with Outlook Lite for Android » rend difficile de soutenir l’affirmation selon laquelle Microsoft cible les clients des nations sous-développées. Ce document est publié en roumain, italien, hébreu, chinois et finlandais, qui sont tous des langues parlées dans des nations où les réseaux 4G et 5G sont facilement disponibles.

Le document peut fournir un indice supplémentaire en indiquant que l’application ne se connectera qu’aux adresses électroniques générées dans les comptes Outlook, Hotmail, Live et MSN. Les comptes professionnels et scolaires ne sont pas pris en charge.

Cependant, les métadonnées du document révèlent qu’il a été initialement publié le 18 mars 2022, et révisé le 11 avril – un laps de temps important avant l’annonce d’Outlook Lite le 30 juin. Cette distance chronologique amène The Register à douter de la pertinence du document par rapport à la notification d’existence de l’application de la semaine dernière.

Nous avons donc demandé à Microsoft d’expliquer la référence à la nouvelle application. Cependant, étant donné que c’est un week-end férié aux États-Unis, nous ne prévoyons pas de recevoir des informations utiles de sitôt.