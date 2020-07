Microsoft va améliorer considérablement la fonction la plus détestée de Windows 10

L’une des fonctionnalités les plus négligées de Windows 10 – en dehors de ses mises à jour – est OneDrive. Mais cela pourrait bientôt changer, car les dernières améliorations apportées au service de stockage en ligne de Microsoft pourraient faire de OneDrive votre nuage préféré.

Microsoft essaie de faire entrer OneDrive en douce depuis des années, mais même s’il est totalement intégré à Windows 10, les gens l’ont ignoré pour continuer à utiliser des concurrents comme Google Drive ou DropBox.

Comme le souligne M. Neowin, Microsoft explique dans son blog qu’ils vont améliorer considérablement OneDrive pour le rendre plus utile. Selon eux, les nouvelles fonctionnalités se concentrent sur quatre domaines : le rendre plus connecté, plus flexible, plus contrôlable et plus personnel.

Si vous avez lu ceci comme nous, ne vous inquiétez pas et continuez à lire pour voir ce que toutes ces absurdités du marché signifient en termes de fonctionnalités réelles pour les utilisateurs.

Plus flexible

Le meilleur changement apporté à OneDrive est que la taille maximale des fichiers à télécharger sur leur système est passée de 15 à 100 Go.

C’est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui souhaitent stocker des fichiers volumineux sous forme de vidéos sur OneDrive.

Mais le mieux, c’est que le service utilisera ce qu’on appelle la « synchronisation différentielle » : au lieu de télécharger le fichier entier dans le nuage chaque fois que vous le modifiez, le système ne téléchargera que les parties du fichier qui ont changé. En théorie, cela rendra les mises à jour de grands documents dans le nuage beaucoup plus rapides.

Microsoft a également modifié la façon dont vous serez informé des commentaires faits par les autres utilisateurs avec lesquels vous avez partagé des fichiers, ce qui sera utile pour collaborer avec d’autres personnes.

Enfin, vous pourrez également partager des fichiers avec d’autres collègues en utilisant l’URL de votre navigateur.

Plus de contrôle

Microsoft affirme également que les utilisateurs auront plus de contrôle sur leurs fichiers OneDrive, qui peut les voir et quand. Cette nouvelle fonctionnalité sera également utile pour le partage de fichiers dans des environnements collaboratifs.

Le gestionnaire de fichiers pourra fixer des dates et des délais pour les fichiers partagés. Vous pourrez également donner des laissez-passer uniques afin de pouvoir partager un dossier une fois avec une seule personne.

Plus de personnel

Pour les utilisateurs ordinaires, Microsoft travaille également sur des moyens plus simples de partage des fichiers, des photos et des vidéos avec des amis et des groupes familiaux.

Vous pouvez créer des groupes et décider des fichiers auxquels ils peuvent accéder. Vous pouvez simplement choisir des fichiers ou des dossiers, cliquer sur le bouton Partager et sélectionner le groupe.

Il y a aussi des corrections cosmétiques : OneDrive supportera désormais le mode sombre pour les utilisateurs accédant via le web.

Plus connecté

Enfin, Microsoft va intégrer OneDrive dans les équipes Microsoft. Ce dernier est largement utilisé dans les entreprises du monde entier, c’est donc peut-être le meilleur atout de la société de Redmond pour promouvoir l’utilisation de OneDrive auprès de tous ses utilisateurs de Windows. Si vous utilisez Microsoft Teams, vous pourrez partager des fichiers via OneDrive avec les membres de votre équipe d’un simple clic.

Sera-t-il suffisant pour changer ?

Le nouveau système facilitera également la migration de vos données vers OneDrive, bien que nous ne sachions pas comment fonctionnera cette fonctionnalité qui semble davantage axée sur les groupes de travail.

La question est de savoir si les utilisateurs qui ont jusqu’à présent ignoré OneDrive seront encouragés à migrer vers le nouveau service. L’image que beaucoup de gens ont est que OneDrive est juste une autre application que Microsoft veut vous forcer à utiliser, mais dont ils n’ont pas besoin parce qu’ils utilisent déjà Google Drive.

Peut-être que tous ces changements inciteront les gens à commencer à utiliser OneDrive, mais cela va être difficile – même si je dois admettre que j’en ai vraiment assez de Google Drive et de ses hobbies particuliers.