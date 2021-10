La NASA montre la première vue en 3D de l’atmosphère de Jupiter

Il s’agit de l’image la plus complète de ses caractéristiques, selon l’agence spatiale américaine dans un article publié dans la revue Science et le Journal of Geophysical Research : Planets.

Ce sont les nouveaux résultats des travaux de la sonde Juno dans l’atmosphère de la planète.

La NASA a montré cette semaine la première vue en 3D de l’atmosphère de Jupiter, grâce au travail de la sonde Juno.

Que peut-on voir dans l’image 3D ? Des indices sur les processus invisibles sous les nuages de Jupiter, mettant en évidence le fonctionnement interne des ceintures.

Jupiter imaginé en 3D par Juno et en mode normal par le télescope Hubble

Même la Grande Tache rouge, le plus grand tourbillon anticyclonique de la planète, plus grand que la Terre dans son ensemble, est visible.

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a expliqué les résultats de l’observation de Juno.

« Il ouvre un coffre au trésor de nouvelles informations sur les caractéristiques observables énigmatiques de Jupiter. Chaque image met en lumière différents aspects des processus atmosphériques de la planète, un merveilleux exemple de la manière dont nos équipes scientifiques diversifiées au niveau international renforcent notre compréhension de notre système solaire. »

La progression de Juno à Jupiter

Juno est en orbite autour de Jupiter depuis 2016, passant devant la planète 37 fois à ce jour. Grâce à ces nouvelles données, les chercheurs peuvent désormais comprendre le fonctionnement de l’atmosphère.

L’élément le plus décisif est le radiomètre à micro-ondes (MWR) : avec lui, ils peuvent voir au-delà des nuages de la planète pour étudier la structure des tempêtes tourbillonnaires qui la font tourbillonner.

Voici Scott Brown, chercheur principal de Juno à l’institut de recherche Southwest à San Antonio.

Comparaison de taille entre la Grande Tache Rouge de Jupiter et la Terre, réalisée par la NASA.

« Auparavant, Juno nous a surpris en laissant entendre que les phénomènes dans l’atmosphère de Jupiter étaient plus profonds que prévu. Aujourd’hui, nous commençons à assembler toutes ces pièces individuelles et à obtenir notre première véritable compréhension du fonctionnement de la belle et violente atmosphère de Jupiter, en 3D. »

Brown est l’auteur de l’article publié dans la revue Science.

La Grande Tache Rouge est la tempête (anticyclone) la plus populaire de Jupiter. Découvert il y a près de deux siècles, Juno a trouvé sa signature gravitationnelle, complétant les résultats du radiomètre micro-ondes à sa profondeur.

« Le fait de pouvoir compléter la découverte de la profondeur du MWR nous donne une grande confiance dans le fait que les futures expériences de gravité sur Jupiter produiront des résultats tout aussi intrigants », a déclaré Marzia Parisi, scientifique au Jet Lab de la NASA.