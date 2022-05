Qu’est-ce que la NFT et comment fonctionne-t-elle ?

Les NFT (non-fongible tokens) sont des œuvres numériques qui peuvent être achetées et vendues de la même manière que tout autre type de propriété, mais qui n’ont pas de forme physique. Par exemple, une photographie ou une vidéo numérique est une œuvre d’art qui n’existe pas physiquement.

Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d’une variété de biens tangibles et intangibles distincts, tels que des cartes sportives de collection, des biens immobiliers virtuels et même des chaussures numériques. Souvent, les jetons sont simplement liés à l’emplacement du fichier, qu’il s’agisse d’un GIF, d’une œuvre d’art ou d’un clip audio.

En revanche, les NFT valent-ils le coup – ou le battage médiatique ? Certains analystes pensent que, comme la dotcom mania et les Beanie Babies, elles sont sur le point d’exploser. D’autres pensent que les NFT sont là pour rester et qu’elles vont révolutionner définitivement l’investissement.

Nous allons vous expliquer ce que sont les NFT et comment elles fonctionnent, et pourquoi cette industrie vaut des milliards de dollars, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe avec des histoires comme celle de l’individu qui a payé 260 000 euros pour une esquisse de roche.

Par conséquent, nous nous efforcerons d’éviter les termes techniques afin de garder l’explication aussi simple que possible. Nous commencerons par expliquer ce que sont les produits non fongibles, car il s’agit d’une idée cruciale pour comprendre les NFT. Ensuite, nous expliquerons brièvement ce que sont les NFT et comment elles fonctionnent.

Pour commencer, qu’est-ce qu’un actif non fongible ?

Un jeton non fongible, ou NFT en abrégé, est le terme donné aux articles numériques qui ne peuvent être échangés sur une base similaire. Comme leur nom l’indique, ces articles sont constitués de jetons uniques qui ne peuvent être échangés.

Illustration d’un jeton non fongible généré par un contrat intelligent (un programme conçu pour exécuter automatiquement les termes du contrat).

Parmi les exemples similaires, citons les peintures et les dessins, les pièces de monnaie en édition spéciale ou même les jeux vidéo. Les jetons peuvent être soit stockés dans un portefeuille, soit introduits sur une plateforme NFT, telle qu’OpenSea.

Pour comprendre la notion de NFT, nous devons d’abord reconnaître et comprendre la distinction entre les biens fongibles et non fongibles dans notre système juridique. Les biens fongibles sont ceux qui peuvent être échangés et qui ont une valeur monétaire en fonction de leur quantité, de leur mesure ou de leur poids. Le terme « non fongible » désigne les articles qui ne peuvent être remplacés.

Un diagramme montrant le droit de propriété d’un jeton non fongible et d’un fichier lié. Dans la plupart des cas, il dépend fortement du contrat intelligent du jeton.

L’argent est un exemple de produit fongible. Si vous possédez un billet de 20 euros, il s’agit d’un bien fongible puisque vous pouvez l’échanger sans difficulté contre un autre billet de 20 euros, qui conserve sa valeur et est identique. De plus, lorsque vous dépensez ce billet, il est consommé.

Une œuvre d’art, en revanche, est un exemple de bien non fongible. Lorsque vous utilisez un tableau chez vous, il n’est pas consommé et ne peut être remplacé par un autre tableau. Comme une œuvre d’art n’est pas la même qu’une autre, elle ne peut pas être échangée aussi facilement qu’un billet de 20 euros.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

NFT signifie Non-Fungible Token, un jeton non fongible. Les jetons sont des unités de valeur qui sont attribuées à un modèle économique, comme les crypto-monnaies. Les NFT sont étroitement liés aux crypto-monnaies, du moins sur le plan technologique, bien qu’ils soient opposés, puisqu’un bitcoin est un bien fongible, et un NFT un bien non fongible, mais par essence, ils sont comme les deux faces d’une pièce de monnaie technologique.

Pour le dire autrement, on peut considérer les crypto-monnaies comme une sorte de réserve de valeur, semblable à l’or. Vous pouvez acheter et vendre de l’or, et le prix augmente lorsque le nombre d’acheteurs augmente, puis baisse lorsque le nombre d’acheteurs diminue. Il se comporte de la même manière que les crypto-monnaies.

Mais, en fin de compte, l’or est de l’or, et vous pouvez échanger une pépite contre une autre sans difficulté. La vérité est qu’il existe d’autres actifs en or qui ont également de la valeur, mais comme ils sont uniques, ils sortent du lot et ont une valeur distincte.

Parce qu’il n’y a pas deux NFT identiques, tout comme il n’y a pas deux peintures identiques, les NFT sont des actifs uniques qui ne peuvent être modifiés ou échangés contre un autre actif de même valeur. Les NFT sont similaires à l’or en ce sens que ce sont des actifs uniques qui ne peuvent pas être modifiés ou échangés contre un autre actif de même valeur.

Certains arts numériques NFT, comme ces personnages en pixel art, sont des exemples d’art génératif.

Par conséquent, un NFT peut être comparé à une merveilleuse œuvre d’art, telle que la Joconde de De Vinci. Il n’en existe qu’une seule, et elle est conservée dans une galerie d’art spéciale. Si vous la voulez vraiment, vous devrez acheter l’original s’il est sur le marché.

Vous pourriez également obtenir une copie, mais elle aurait moins de valeur parce qu’il ne s’agit pas de l’original. C’est exactement ce qu’accomplit le NFT, sauf que c’est fait numériquement.

Pour le dire autrement, un NFT est comme une œuvre d’art unique ; par exemple, le David de Michel-Ange, est unique et se trouve à la Galerie de l’Académie à Florence ; si quelqu’un voulait la posséder, il pourrait soit l’acheter (si elle était à vendre), soit se contenter d’une copie, auquel cas il ne s’agirait pas de l’original.

Par conséquent, les NFT apparaissent fréquemment dans les œuvres d’art numériques et graphiques. Les individus sont prêts à dépenser tout ce qu’ils veulent pour eux, et maintenant qu’ils sont au zénith de leur popularité, on peut trouver des gens qui paient 260 000 euros pour l’esquisse d’une roche couplée à un NFT.

Même les tweets sont pris en compte. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a vendu son premier tweet en tant que NFT pour plus de 2,9 millions de dollars.

Premier tweet de Jack Dorsey (ancien PDG de Twitter)

Comment fonctionnent les NFT ?

Les NFT fonctionnent sur la base de la technologie blockchain ou chaîne de blocs. Il s’agit de la même technologie que les cryptomonnaies, qui fonctionnent sur un réseau décentralisé d’ordinateurs avec des blocs ou des nœuds sécurisés par cryptographie.

Chaque bloque est lié à un bloque précédent, ainsi qu’à une date et à des données de transaction, et est conçu pour résister à la modification des données.

Le NFT se voit attribuer un type de certificat d’authenticité numérique, composé d’une série de métadonnées qui ne peuvent être modifiées. Dans ces métadonnées, leur authenticité est garantie, ainsi que la valeur de la mise et des achats ou transactions effectués, de même que leur auteur.

Cela signifie que si vous achetez des produits numériques symbolisés par NFT, vous aurez toujours une trace du montant que vous avez payé et de la date à laquelle vous l’avez payé. C’est comme quand vous achetez un tableau et qu’il garde la trace de ses déplacements.

En général, la majorité des « tokens » ou NFT sont basés sur les normes du réseau Ethereum et de sa chaîne de blocs. Comme ils utilisent une technologie bien connue et largement utilisée, il est simple de travailler avec eux pour les acheter et les vendre en utilisant certaines crypto-monnaies qui fonctionnent également avec Ethereum. Cependant, nous parlons d’œuvres uniques, il n’y a donc pas de crédit actif comme c’est le cas avec les monnaies numériques.

Pourquoi le public achète-t-il des NFT ?

Si les NFT ne peuvent pas être achetés et vendus aussi facilement que les bitcoins, alors pourquoi les gens les achètent-ils et dépensent-ils autant d’argent ? Eh bien, c’est simple, parce qu’ils pensent que leur valeur augmentera avec le temps, et qu’ils pourront alors les vendre plus cher.

Personne ne dépense 260 000 euros pour un dessin de rocher parce qu’il aime les dessins de rochers, puisqu’il peut en avoir gratuitement, mais en raison de la valeur de ce dessin particulier en tant que NFT.

Par conséquent, l’idée est que si j’achète un NFT pour 100.000 euros, je peux le vendre plus tard pour plus d’argent. Comme il n’existe aucune autre activité similaire, il devrait théoriquement avoir une valeur plus élevée.

Quelle est la différence entre un NFT et une crypto-monnaie ?

Le terme « jeton non fongible » fait référence à un jeton qui n’est pas fongible. Il est généralement programmé de la même manière que les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, mais les similitudes s’arrêtent là.

Les crypto-monnaies et l’argent physique sont tous deux « fongibles », ce qui signifie qu’ils peuvent être échangés ou troqués les uns contre les autres. Elles ont également la même valeur : un dollar vaut toujours un autre dollar, et un bitcoin vaut toujours un autre bitcoin. La fongibilité des crypto-monnaies en fait un moyen sûr d’exécuter les transactions de la blockchain.

Les NFT ne sont pas comme les autres. Chacun contient une signature numérique qui empêche les NFT d’être substitués ou comparés les uns aux autres (d’où le terme « non fongible »). Bien qu’ils soient tous deux des NFT, un clip NBA Top Shot n’est pas le même que EVERYDAYS. (D’ailleurs, un clip NBA Top Shot n’est pas nécessairement comparable à un autre clip NBA Top Shot).

À quoi servent les NFT ?

Les NFT sont utilisés pour symboliser les droits de propriété intellectuelle associés à une œuvre particulière.

Ils permettent également de diviser la valeur d’une chose qui ne peut être divisée physiquement, ce qui entraîne la création d’un certificat numérique de propriété (qui peut correspondre à la valeur totale du NFT ou à une partie de celui-ci).

De par leur nature même, ils peuvent toujours être retracés jusqu’à leur inventeur initial, car ils possèdent une traçabilité intrinsèque.

Le marché de l’art et les crypto-monnaies

Les artistes et les créateurs de contenu ont une chance unique de monétiser leur travail grâce à la technologie blockchain et aux NFT. Les artistes, par exemple, n’ont plus besoin de vendre leurs œuvres par l’intermédiaire de galeries ou de maisons de vente aux enchères. Au lieu de cela, l’artiste peut la vendre sous forme de NFT directement au consommateur, ce qui lui permet de conserver une plus grande partie des bénéfices.

En outre, les artistes peuvent intégrer des redevances dans leur logiciel afin de recevoir une part des revenus lorsque leur œuvre est vendue à un nouveau propriétaire. Il s’agit d’une fonctionnalité souhaitable car la plupart des artistes ne perçoivent pas de revenus ultérieurs après leur vente initiale.

Gagner de l’argent grâce aux NFT ne se limite pas à l’art. Afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives, des entreprises comme Charmin et Taco Bell ont mis aux enchères des peintures NFT à thème. L’art NFT de Taco Bell s’est vendu en quelques minutes, l’enchère la plus élevée s’élevant à 1,5 éther emballé (WETH), soit 3 723,83 dollars au moment de la rédaction du présent article.

L’offre de Charmin a été baptisée « NFTP » (papier toilette non fongible), et l’art NFT de Taco Bell s’est vendu en quelques minutes, les enchères les plus élevées atteignant 1,5 éther emballé (WETH), soit 3 723,83 dollars au moment de la rédaction du présent article.

En février, Nyan Cat, un GIF de 2011 représentant un chat avec un corps de pop-tart, s’est vendu à plus de 600 000 dollars. Fin mars, NBA Top Shot avait généré plus de 500 millions de dollars de ventes. NFT s’est vendu plus de 200 000 dollars pour un seul extrait de LeBron James.

Snoop Dogg et Lindsay Lohan font partie des célébrités qui ont pris le train en marche des NFT, partageant des expériences, des œuvres d’art et des moments uniques sous forme de NFT titrisés.

La vente d’œuvres d’art numérique se heurtait à de nombreuses difficultés, car il était difficile de sécuriser l’acheteur de la garde d’une œuvre dont la nature est d’être dispersée et accessible à tous. Lorsque le bitcoin a été créé en 2009, il a introduit la technologie blockchain en tant qu’enregistrement distribué et irréversible, une ressource idéale pour les artistes numériques qui pouvaient désormais rivaliser sur un marché fondé sur l’authenticité et la rareté, le marché de l’art.

Dès 2014, les premières plateformes offrant aux artistes la possibilité d’enregistrer leur propriété intellectuelle sur une blockchain ont commencé à émerger, et plusieurs artistes ont commencé à vendre des œuvres numériques accompagnées de certificats d’authenticité NFT.

En 2017, des jetons non fongibles sont développés sur Ethereum, l’intérêt pour les crypto-monnaies augmente, et des NFT tels que CryptoPunks, des photos d’individus générées par des algorithmes, et CryptoKitties, un jeu de chat virtuel, émergent.

Pourquoi payer pour quelque chose que vous pouvez obtenir gratuitement ?

Les œuvres artistiques sont extrêmement dynamiques dans leurs performances. Les prix sont déterminés par divers facteurs, notamment l’évolution du marché, le nombre d’intermédiaires présents au moment de la vente et les circonstances uniques affectant le CV de l’artiste, telles que les expositions, les acquisitions pour des collections importantes ou les honneurs.

C’est également vrai dans le cas d’une NFT. Ou devrait l’être, car ce qui devrait être valorisé est l’œuvre elle-même (même si elle n’existe pas physiquement), et la NFT n’est qu’un simple certificat. S’il peut sembler étrange que quelqu’un paie pour quelque chose dont il peut profiter gratuitement, nous pouvons aussi lire Joanne Kathleen Rowling en empruntant ses livres à la bibliothèque, et nous comprendrions que quelqu’un paie une grosse somme d’argent pour avoir une première édition de Harry Potter et l’école des sorciers signée par l’auteur.

Toute chanson MP3, tout mème ou toute image JPG peut être rediffusé indéfiniment. Cela signifie que nous pouvons tous la regarder ou l’écouter, ainsi que la télécharger sur nos appareils mobiles. Et lorsque tout est disponible à l’infini, nous avons encore plus envie de quelque chose d’unique. C’est ce que les NFT démontrent, que la version que nous avons est distincte. Nous payons pour avoir le privilège de nous vanter. Ou pour posséder quelque chose d’unique qui nous distingue.

Cependant, un NFT peut représenter une valeur monétaire ou un actif numérique. Ils fonctionnent de manière similaire aux jetons de casino qui peuvent être utilisés pour acheter des œuvres d’art ; ils sont créés de la même manière que les crypto-monnaies ; et, contrairement à d’autres actifs tels que le bitcoin, ils ne peuvent pas être divisés ou remplacés par un autre actif.

Après avoir acheté un NFT, il peut être transféré, vendu ou donné, mais pas copié ou supprimé. C’est la raison pour laquelle une collection de 10 000 NFT de portraits de singes à la valeur artistique douteuse est proposée au Bored Ape Yacht Club, ainsi que la raison pour laquelle le certificat est utilisé comme un investissement en crypto-monnaies pour éviter la volatilité majeure du marché.

La collection de singes du Bored Ape Yacht Club est un autre exemple de la manière dont une ENF peut être assortie de droits autres que la simple propriété.

Ainsi, d’une part, l’utilisation des NFT pour la vérification d’œuvres à valeur intrinsèque constitue un moment décisif pour les artistes numériques, qui peuvent désormais voir leur travail récompensé. Il est presque certain qu’elles vont être étendues à l’authentification d’œuvres d’art sur des supports tangibles.

Après le boom initial, la réalité est que même pour les artistes numériques les plus compétents, les chances d’atteindre un niveau acceptable de réussite dans cette profession restent assez minces. Les ventes et les achats se sont stabilisés et commencent à ressembler à ceux associés à la collection traditionnelle.

Cependant, ils constituent un investissement. Du moins pour l’instant. Dans un avenir proche, l’utilisation des NFT s’étendra et s’enracinera en dehors du domaine de l’art, puisqu’ils seront nécessaires pour acheter des objets permettant de se distinguer dans le métavers, dont on nous dit qu’il sera l’environnement de socialisation par défaut.

Les Cryptopunks

Ce sont les premiers NFT, créés par Larva Labs, une entreprise américaine de développement de logiciels composée de deux personnes. Ils ont généré 10 000 caractères uniques de manière algorithmique, en utilisant du code informatique. Ils ont été initialement distribués gratuitement, et toute personne possédant un portefeuille Ethereum pouvait les réclamer.

Les meilleurs vendeurs du NFT CryptoPunks

The Matrix Resurrections Nft Avatars

The Matrix a été la campagne NFT la plus audacieuse de l’histoire du cinéma, qui impliquait un jeu avec les clients avant la première du film : pilule rouge ou pilule bleue ?

Le 30 novembre 2021, Warner a mis en circulation 100 000 NFT d’avatars de personnages de Matrix au prix de 50 dollars l’unité. En raison d’une demande imprévue, la plate-forme sur laquelle les NFT pouvaient être acquis s’est effondrée ; plus de 330 000 personnes ont fait la « queue » sur le site web où ils étaient vendus pendant un jour et demi.

The Matrix Résurrections NFT Avatars

Scènes inédites de Pulp Fiction

Il n’est pas nécessaire que l’industrie cinématographique retienne de nouveaux films pour tirer parti de l’attrait des NFT. C’est le cas de Tarantino, qui a fondé la plateforme NFTs Tarantino.

Comme c’est le cas pour tout ce qui porte l’imprimatur de Tarantino, les règles du jeu changent dans ce cas (nous avions déjà dit que chaque plateforme et créateur de NFTs lui donne la valeur et le fonctionnement qu’il considère).

Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une image car il s’agit de NFTs classés. Il s’agit de sept séquences inédites de Pulp Fiction qui sont exclusivement visibles par le propriétaire de la NFT. De plus, l’identité du propriétaire est dissimulée.

Everydays, une œuvre de l’artiste numérique Beeple

En 2021, Beeple est devenu le troisième artiste vivant à voir une œuvre se vendre à plus d’un million de dollars avec « Everydays : the First 5000 Days » (les deux autres sont physiques). La vente aux enchères débute le 25 février au prix de 100 dollars, passe rapidement à 14 millions de dollars en une matinée et s’achève le 11 mars au prix de 69 millions de dollars.

Christies met l’œuvre à la disposition du public (la maison de vente aux enchères par laquelle elle a été vendue). Et ce n’est pas un nouveau venu dans le monde des plateformes numériques, attiré par le domaine des NFT. Elle vend aux enchères des objets d’art et de luxe depuis 1766.

Everydays, une œuvre de l’artiste numérique Beeple

Comment acheter des NFT

Si vous souhaitez commencer votre propre collection de NFT, vous aurez besoin des éléments suivants :

Pour commencer, vous aurez besoin d’un portefeuille numérique pouvant contenir des NFT et des crypto-monnaies. En fonction des devises acceptées par votre fournisseur de NFT, vous devrez probablement acheter des crypto-monnaies, comme l’Ether.

Coinbase, Kraken, eToro, et même PayPal et Robinhood vous permettent désormais d’acheter des crypto-monnaies avec une carte de crédit. Ensuite, vous pourrez les transférer de la bourse à votre portefeuille préféré.

Lorsque vous recherchez des alternatives, gardez à l’esprit les frais. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies, la plupart des bourses facturent au moins une partie de votre transaction.

Devriez-vous acheter des NFT ?

Est-il vrai que si vous pouvez acheter des NFT, vous devriez le faire ? Yu dit que cela dépend.

« Les NFT sont dangereux car leur avenir est inconnu, et nous ne disposons pas encore de suffisamment de données pour évaluer leurs performances », dit-elle. « Comme les NFT sont très récentes, cela vaudrait la peine de dépenser un petit montant pour les tester pour le moment. »

Investir dans les NFT, en d’autres termes, est essentiellement une décision personnelle. Si vous disposez d’un peu d’argent, vous pouvez y réfléchir, surtout si l’œuvre d’art a une valeur sentimentale pour vous.

Cependant, n’oubliez pas que la valeur d’un NFT est uniquement déterminée par ce que quelqu’un d’autre est prêt à payer pour l’acquérir. Par conséquent, ce n’est pas la demande qui détermine le prix, mais les facteurs fondamentaux, techniques ou économiques, qui ont traditionnellement un impact sur le prix des actions et qui, à tout le moins, constituent la base de la demande des investisseurs.

Tout cela signifie que vous pourriez être en mesure de revendre une ENF à un prix inférieur à celui que vous avez acheté. Si personne n’en veut, il se peut que vous ne puissiez pas la revendre du tout.

L’impôt sur les gains en capital s’applique aux ENF, comme c’est le cas lorsque vous vendez des actions à profit. Étant donné qu’ils sont considérés comme des objets de collection, ils ne peuvent pas bénéficier des taux de gains en capital à long terme inférieurs à ceux des actions, et ils peuvent même être imposés à un taux plus élevé pour les objets de collection, bien que l’IRS n’ait pas encore déterminé ce que sont les NFT pour des raisons fiscales.

Gardez à l’esprit que les crypto-monnaies que vous avez utilisées pour acheter le NFT peuvent être imposées si leur valeur a augmenté depuis que vous les avez acquises, alors consultez un fiscaliste avant d’ajouter des NFT à votre portefeuille.

Cela dit, utilisez les NFT comme vous le feriez pour tout autre investissement : faites vos devoirs, comprenez les risques (y compris la possibilité de perdre tout votre argent) et procédez avec précaution si vous décidez d’investir.

Pourquoi les NFT ont-ils de la valeur ?

L’offre et la demande, comme pour d’autres actifs, sont les principaux déterminants du prix sur le marché. Les gens sont généralement prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les ENF en raison de leur rareté et de la forte demande des joueurs, des collectionneurs et des investisseurs.

Certains NFT peuvent s’avérer extrêmement rentables pour leurs propriétaires. Sur la plateforme de terrains virtuels Decentraland, par exemple, un joueur a acheté 64 parcelles et les a réunies en un seul domaine. Baptisé « The Secrets of Satoshis Tea Garden », il a été vendu 80 000 dollars en raison de son excellent emplacement et de sa facilité d’accès.

Dans le jeu F1 Delta Time, un autre investisseur a payé 222 000 $ pour une partie d’un circuit de course numérique de Monaco. Le NFT qui représente une section de circuit numérique donne droit à son propriétaire à des dividendes de 5 % sur toutes les courses qui s’y déroulent, y compris le paiement des billets d’entrée.

Quels sont les NFTs les plus chers ?

Dragon the CryptoKitty reste l’un des NFT les plus chers de l’espace, évalué à 600 ETH.

La voiture de course unique « 1-1-1 » de F1 Delta Time s’est vendue pour 415,9 ETH en mai 2019.

L’Alien #2089 s’est vendu 605 ETH en janvier 2021. Ce NFT fait partie de la collection CryptoPunk, les premiers NFT jamais créés. En tout, il existe 10 000 CryptoPunks différents et seulement neuf Alien CryptoPunks.

Une carte à collectionner numérique NBA Topshot de la star du basket LeBron James s’est vendue 100 000 dollars.

Un Axie nommé Angel, issu du jeu Axie Infinity basé sur le NFT, a été vendu pour 300 ETH.

Pourquoi les NFT sont-ils importants ?

En raison de la façon dont ils ont changé le marché des jeux et des objets de collection, les NFT sont devenus extrêmement populaires auprès des utilisateurs de crypto et des entreprises. Depuis juin 2017, un total de 16 milliards de dollars a été dépensé en NFTs.

Les joueurs et les collectionneurs peuvent désormais devenir les propriétaires immuables de biens dans le jeu et d’autres actifs uniques, ainsi qu’en tirer profit, grâce à l’arrivée de la technologie blockchain. Dans certains mondes virtuels, comme The Sandbox et Decentraland, les gens ont la possibilité de développer et de commercialiser des installations telles que des casinos et des parcs à thème.

Sur un marché secondaire, ils peuvent également vendre des objets numériques particuliers acquis pendant le jeu, tels que des tenues, des avatars et de l’argent dans le jeu.

Le fait de pouvoir vendre des œuvres d’art sous forme numérique directement à un public mondial de consommateurs plutôt que par l’intermédiaire d’une maison de vente aux enchères ou d’une galerie permet aux artistes de conserver une part beaucoup plus importante du produit de leurs ventes.

Des redevances peuvent également être incorporées dans les œuvres d’art numériques, de sorte que lorsqu’elles sont vendues à un nouveau propriétaire, l’artiste reçoit une partie des recettes de la vente.

William Shatner, qui a joué le rôle du capitaine Kirk dans « Star Trek », a fait son entrée sur le marché des objets de collection numériques en 2020, en émettant 90 000 cartes numériques sur la blockchain WAX avec diverses photos de lui-même. Chaque carte était initialement vendue pour environ 1 dollar et génère désormais des redevances passives pour Shatner chaque fois qu’elle est revendue.

Comment puis-je suivre et vérifier le prix des NFT ?

Vous pouvez utiliser Etherscan.io pour suivre et vérifier vos propres transactions NFT, que vous en ayez acheté ou vendu une, et effectuer des recherches par adresse, hachage de transaction, bloc, token et ens, tandis que des sites comme CryptoSlam.io fournissent l’historique des ventes de NFT, le classement des collections, les statistiques du marché et les projets spécialisés.

Les jetons non fongibles sont-ils sûrs ?

Les jetons non fongibles, qui utilisent la technologie de la blockchain tout comme les crypto-monnaies, sont généralement sûrs. La nature distribuée des blockchains rend les NFT difficiles, mais pas impossibles à pirater. Un risque de sécurité pour les NFT est que vous pourriez perdre l’accès à votre jeton non fongible si la plateforme hébergeant le NFT fait faillite.

Droits d’auteur

La propriété d’une NFT ne confère pas automatiquement des droits d’auteur ou de propriété intellectuelle sur l’actif numérique représenté par la NFT. Une personne peut vendre une NFT représentant son œuvre, mais l’acheteur ne recevra pas toujours le droit d’auteur sur cette œuvre, ce qui permet au vendeur de créer d’autres NFT de la même œuvre.

Ainsi, une NFT est simplement une preuve de propriété distincte du droit d’auteur. Selon Rebecca Tushnet, juriste, « d’une certaine manière, l’acheteur acquiert ce que le monde de l’art croit qu’il a acquis. Tant qu’il ne transfère pas explicitement le droit d’auteur sur l’œuvre sous-jacente, il n’en est pas propriétaire. »

Historique (2014-2017)

Kevin McCoy et Anil Dash ont créé le premier « NFT » connu, Quantum, en mai 2014. Il s’agit d’un clip vidéo créé par Jennifer McCoy, l’épouse de McCoy. McCoy a enregistré la vidéo sur la blockchain Namecoin et l’a vendue à Dash pour 4 dollars lors d’une présentation en direct au New Museum de New York pour la conférence Seven on Seven.

McCoy et Dash ont inventé le terme « graphiques monétisés » pour désigner cette technologie. Grâce à des métadonnées sur la chaîne, cette technologie relie explicitement un marqueur de blockchain non fongible et négociable à une œuvre d’art (activée par Namecoin). Cela contraste avec les « pièces colorées » multi-unités, fongibles et sans métadonnées des autres blockchains et de Counterparty. »

En octobre 2015, trois mois après le lancement de la blockchain Ethereum, le premier projet NFT, Etheria, a été lancé et démontré lors de DEVCON 1 à Londres, la première conférence des développeurs d’Ethereum.

Pendant plus de cinq ans, la majorité des 457 tuiles hexagonales achetables et échangeables d’Etheria sont restées invendues jusqu’au 13 mars 2021, date à laquelle un regain d’intérêt pour les NFT a déclenché une frénésie d’achat.

En 24 heures, toutes les tuiles de la version actuelle et des versions précédentes ont été vendues pour un total de 1,4 million de dollars US. Chaque tuile était codée en dur à 1 ETH (0,43 USD au moment du lancement).

Spéculation

Les NFT sont une classe d’actifs spéculative qui représente des objets de collection et des œuvres d’art numériques. Les experts ont comparé la vague d’achat de NFT à la bulle Dot-com. Mike Winkelmann a qualifié les NFT de « bulle d’exubérance irrationnelle » en mars 2021.

À la mi-avril 2021, la demande a diminué, entraînant une baisse significative des prix. Le théoricien financier William J. Bernstein a comparé le marché des NFT à la manie des tulipes du XVIIe siècle, déclarant que toute bulle spéculative nécessite un progrès technologique pour que les gens « s’enthousiasment », une partie de cet enthousiasme provenant des prédictions extrêmes du produit.

Blanchiment d’argent

Comme pour les autres titres basés sur la blockchain et les ventes d’art traditionnelles, les NFT peuvent être utilisées à des fins de blanchiment d’argent. Les plateformes d’enchères pour les ventes de NFT peuvent faire l’objet d’un examen réglementaire pour ne pas avoir respecté les lois contre le blanchiment d’argent.

Gou Wenjun, directeur du centre de surveillance et d’analyse anti-blanchiment de la Banque populaire de Chine, a déclaré que les NFT pourraient « facilement devenir des outils de blanchiment d’argent ». Gou a poursuivi en déclarant qu’il y a de plus en plus d’exploitation illégale de diverses nouvelles technologies cryptographiques et que les acteurs illicites s’identifient fréquemment comme des innovateurs en technologie financière.

Le Trésor américain a conclu en février 2022 qu’il existait « des preuves de risque de blanchiment d’argent sur le marché de l’art de grande valeur », notamment « le marché émergent de l’art numérique, tel que l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) ».

L’étude a examiné comment les transactions NFT peuvent être une méthode plus pratique pour blanchir de l’argent par le biais de l’art en évitant les complications logistiques et d’assurance associées au commerce physique de l’art.

De nombreux échanges de NFT ont été désignés comme des fournisseurs de services d’actifs virtuels, qui peuvent être réglementés par le Financial Crimes Enforcement Network. En mars 2022, deux personnes ont été accusées d’avoir commis un stratagème de NFT d’une valeur d’un million de dollars par le biais d’une fraude électronique.

Autres utilisations

En 2019, Nike a breveté CryptoKicks, un système qui utiliserait les NFT pour vérifier l’authenticité des baskets physiques et fournir au client une version virtuelle de la chaussure.

Il a été suggéré que les billets d’événements soient vendus sous forme de NFTs. Cela permettrait aux organisateurs d’événements et aux artistes de profiter des redevances de revente.

Certaines communautés privées en ligne ont vu le jour autour de la propriété confirmée de certains modèles de NFT.

Normes relatives aux blockchains

Des normes spécifiques aux jetons permettent d’utiliser les blockchains à des fins diverses. Avec sa norme ERC-721, Ethereum a été la première blockchain à prendre en charge les NFT, et elle est actuellement la plus utilisée. De nombreuses autres blockchains ont mis en place ou prévoient de mettre en place un support pour les NFT.

Ethereum

ERC-721 a été la première norme sur la blockchain Ethereum pour représenter les actifs numériques non fongibles. ERC-721 est une norme de contrat intelligent Solidity héritable ; le terme « héritable » fait référence au fait que les développeurs peuvent créer de nouveaux contrats conformes à ERC-721 en copiant une implémentation de référence. ERC-721 définit des méthodes fondamentales pour identifier le propriétaire d’un identifiant unique et un mécanisme autorisé permettant au propriétaire de transférer l’actif à d’autres personnes.

La norme ERC-1155 fournit une « semi-fongibilité » et un équivalent fonctionnel à la norme ERC-721 (ce qui signifie qu’un actif ERC-721 peut être construit en utilisant ERC-1155). Contrairement à la norme ERC-721, où un identifiant unique représente un actif unique, l’identifiant unique d’un jeton ERC-1155 représente une classe d’actifs, avec un champ de quantité supplémentaire représentant la quantité de la classe qu’un portefeuille particulier possède. Les actifs appartenant à la même classe sont interchangeables, et un utilisateur peut transférer un nombre quelconque d’actifs.

Problèmes et critiques

En raison de la taille importante du fichier de l’œuvre d’art associée, les NFT qui représentent l’art numérique ne le stockent généralement pas sur la blockchain. Un tel jeton fonctionne de manière similaire à un certificat de propriété, avec une adresse web pointant vers l’œuvre d’art en question ; cependant, cela expose l’œuvre d’art à la pourriture des liens.

Étant donné que les NFT sont fonctionnellement distincts des œuvres d’art sous-jacentes, n’importe qui peut facilement enregistrer une copie d’un fichier image lié de cette manière à partir d’un NFT, par exemple via le menu disponible par un clic droit dans un navigateur web.

Les partisans du NFT qualifient par dérision cette appropriation des œuvres d’art du NFT de « mentalité du clic droit ». Selon Vice, un collectionneur a comparé la valeur d’une œuvre NFT achetée (par opposition à une copie non achetée de l’actif sous-jacent) à celle d’un symbole de statut social « pour démontrer sa capacité à payer autant ».

L’expression « mentalité du clic droit » a rapidement gagné en popularité après son introduction, notamment parmi ceux qui critiquaient le marché des NFT et l’utilisaient pour démontrer leur capacité à capturer facilement de l’art numérique adossé à des NFT.

Le programmeur australien Geoffrey Huntley a encouragé cette critique lorsqu’il a créé « The NFT Bay », un clone de The Pirate Bay. The NFT Bay faisait la publicité d’un fichier torrent contenant 19 téraoctets d’images NFT. Huntley a comparé son travail à un projet artistique de Pauline Pantsdown et a espéré que le site éduquerait les utilisateurs sur ce que sont et ne sont pas les NFT.

Plagiat et tromperie

Il est arrivé que des œuvres d’artistes soient vendues en tant que NFT sans leur autorisation.

Après la mort de l’artiste Qing Han en 2020, son identité a été volée et plusieurs de ses œuvres sont devenues disponibles à l’achat en tant que NFT. De même, en 2021, un vendeur se faisant passer pour Banksy a vendu un NFT prétendument créé par l’artiste pour la somme de 336 000 dollars ; dans ce cas, le vendeur a remboursé l’argent après que l’affaire ait attiré l’attention des médias.

La facilité avec laquelle des œuvres NFT plagiées peuvent être créées, combinée à l’anonymat associé à la frappe de monnaie NFT, rend difficile toute action en justice contre les plagiaires NFT.

Plusieurs places de marché NFT ont répondu aux allégations de plagiat en mettant en place des « takedown teams » pour enquêter sur les plaintes des artistes. La place de marché NFT d’OpenSea a des politiques interdisant le plagiat et les deepfakes (imagerie intime non consensuelle).

Certains artistes ont critiqué les efforts d’OpenSea, affirmant qu’ils sont lents à répondre aux demandes de retrait et que les artistes sont la cible d’escroqueries perpétrées par des utilisateurs se faisant passer pour des représentants de la plateforme. D’autres affirment que les marchés non traditionnels ne sont pas incités à appliquer des politiques anti-plagiat.

Une technique appelée « sleepminting » permet à un fraudeur de frapper un NFT dans le portefeuille d’un artiste, puis de le transférer sur son propre compte sans que l’artiste s’en rende compte. Cela a permis à un pirate en chapeau blanc de créer un NFT frauduleux qui semblait provenir du portefeuille de l’artiste Beeple.

Les inquiétudes concernant le plagiat ont incité DeviantArt à mettre au point un robot qui recherche et compare les œuvres des utilisateurs avec celles des marchés NFT populaires. Si le robot découvre une œuvre similaire, il en informe l’utilisateur et lui indique comment contacter les marchés NFT pour leur demander de retirer l’œuvre plagiée.

Selon la BBC, un employé de la place de marché NFT OpenSea a commis un délit d’initié en achetant des NFT spécifiques avant leur lancement, sachant qu’ils seraient promus sur la page d’accueil de la société. Le commerce de NFT est un marché non réglementé dans lequel de tels abus ne sont pas punissables par la loi.

Lorsque Adobe a annoncé l’ajout du support NFT à Photoshop, la société a proposé la création d’une base de données InterPlanetary File System comme méthode pour établir l’authenticité des œuvres numériques.

Le « wash trading », qui est répandu en raison de l’absence de réglementation gouvernementale des NFT, peut gonfler artificiellement le prix payé pour des NFT spécifiques et le volume des ventes d’un auteur de NFT particulier.

Sécurité

En janvier 2022, il a été signalé que certains NFT étaient utilisés par des vendeurs pour collecter les adresses IP des utilisateurs à leur insu.

Allégations de système pyramidal ou de pyramide de Ponzi

La structure du marché NFT s’apparente à un système pyramidal ou à une pyramide de Ponzi, les adopteurs précoces profitant aux dépens de ceux qui adhèrent plus tard.

Dans la culture populaire

Dans l’épisode du Saturday Night Live du 27 mars 2021, des personnages ont expliqué les NFT via un rap à la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, interprétée par Kate McKinnon.

South Park : Post Covid : The Return of Covid, un téléfilm Paramount+ de 2021, met en scène une version adulte de Butters Stotch, dans son personnage du Professeur Chaos, qui dupe les gens pour qu’ils achètent des NFT en 2061. Dans le film, les NFT sont présentés comme un mauvais investissement, et Chaos est devenu si doué pour les vendre qu’il est interné dans un établissement psychiatrique.

Préoccupations environnementales

La forte consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées aux transactions blockchain permettent l’achat et la vente de NFT. Si toutes les transactions Ethereum ont un effet sur l’environnement, l’impact direct dépend également de la taille de la transaction. Le protocole de preuve de travail nécessaire pour réguler et vérifier les transactions blockchain sur des réseaux comme Ethereum consomme une quantité importante d’énergie.

Pour calculer l’empreinte carbone d’une transaction NFT particulière, il faut formuler diverses hypothèses ou estimations concernant la mise en œuvre de la transaction sur la blockchain, le comportement économique des mineurs de la blockchain (et les demandes d’énergie de leur équipement de minage), ainsi que la quantité d’énergie renouvelable utilisée sur ces réseaux.

En outre, il y a des questions conceptuelles à prendre en compte, comme celle de savoir si l’estimation de l’empreinte carbone d’un achat NFT doit inclure une partie de la demande énergétique permanente du réseau sous-jacent ou seulement l’impact de cet achat particulier. Prenons l’exemple de l’empreinte carbone d’un passager supplémentaire sur un vol aérien donné.

Certaines technologies NFT utilisent des protocoles de validation économes en énergie, comme la preuve de participation. D’autres stratégies de réduction de la consommation d’électricité incluent l’utilisation de transactions hors chaîne en conjonction avec la frappe d’un NFT.

De nombreux sites d’art NFT tentent de répondre à ces préoccupations, et certains passent à des technologies et des protocoles qui ont une plus petite empreinte environnementale. D’autres permettent désormais l’achat de compensations de carbone en même temps que les achats de NFT, bien que les avantages environnementaux aient été remis en question.

Dans certains cas, les artistes NFT ont choisi de ne pas vendre certaines de leurs œuvres afin de réduire leur empreinte carbone. Bien qu’il existe désormais des NFT « écologiques », l’Ethereum continue de dominer le marché, ce qui a un impact sur l’environnement.

L’utilisation des NFT

Les NFT ont été utilisés pour faciliter l’échange de jetons numériques associés à un fichier numérique. Bien que la propriété d’un NFT soit fréquemment associée à une licence d’utilisation de l’actif numérique associé, elle ne confère généralement pas de droits d’auteur à l’acheteur.

Certains accords n’accordent qu’une licence pour un usage personnel et non commercial, tandis que d’autres accordent la permission d’utiliser l’actif numérique sous-jacent à des fins commerciales.

Sensibilisation accrue du public (2017-présent)

En 2017, le jeu en ligne CryptoKitties a été monétisé par la vente de NFT de chats négociables, et son succès a attiré l’attention sur les NFT.

Le marché des NFT a connu une croissance fulgurante en 2020, triplant sa valeur pour atteindre 250 millions de dollars US. Plus de 200 millions de dollars ont été dépensés en NFT au cours des trois premiers mois de 2021.

Trois demandes de marque pour des NFT ont été déposées auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis en 2020. En 2021, le nombre total de demandes de marques déposées dépassera 1200. En janvier 2022, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a reçu 450 demandes de marques relatives aux NFT. Le NYSE, Star Trek, Panera, Walmart, Elvis Presley, Sports Illustrated, Ticketmaster et Yahoo font partie de la liste croissante des marques déposées pour les NFT.

L’intérêt pour les NFT s’est accru au cours des premiers mois de 2021 en raison d’un certain nombre de ventes et de ventes aux enchères d’œuvres d’art très médiatisées.

Quelles sont les meilleures places de marché pour les jetons non fongibles (NFT) ?

Il existe de nombreux sites NFT parmi lesquels vous pouvez choisir une fois que vous avez configuré et financé votre portefeuille. Voici les places de marché NFT les plus populaires du moment :

OpenSea.io : Cette place de marché peer-to-peer prétend vendre des « objets et trésors numériques rares ». Pour commencer, il suffit de créer un compte et de parcourir les collections de NFT. Vous pouvez également trier les œuvres en fonction de leur prix de vente pour trouver de nouveaux artistes.

Rarible : Rarible est une place de marché démocratique et ouverte qui permet aux artistes et aux producteurs d’émettre et de vendre des NFT, comme OpenSea. Les jetons RARI de la plateforme permettent aux utilisateurs de voter sur des caractéristiques telles que les frais et les règlements de la communauté.

Fondation : Pour télécharger leur travail ici, les artistes doivent obtenir des « upvotes » ou une invitation d’autres créateurs. En raison de l’exclusivité de la communauté et de son coût d’entrée élevé – les artistes doivent également acquérir du « gaz » pour monnayer les NFT – elle est susceptible d’attirer des œuvres de meilleure qualité. Chris Torres, le développeur de Nyan Cat, par exemple, a vendu le NFT sur la plateforme de la Fondation. Cela peut également impliquer des prix plus élevés, ce qui n’est pas nécessairement un point négatif pour les artistes et les collectionneurs qui cherchent à faire des bénéfices si la demande de NFT reste la même ou même augmente au fil du temps.

Bien que ces sites et d’autres accueillent des centaines d’artistes et de collectionneurs de NFT, faites vos devoirs avant d’acheter. Certains artistes ont été victimes d’escroqueries de la part d’imitateurs qui ont listé et vendu leurs œuvres à leur insu.

En outre, les méthodes de vérification des créateurs et des annonces NFT varient selon les plateformes, certaines étant plus strictes que d’autres. Pour les annonces NFT, OpenSea et Rarible, par exemple, ne nécessitent pas de vérification du propriétaire.

Les mesures de protection des acheteurs semblent être limitées dans le meilleur des cas. Il est donc sage de se rappeler le vieil adage « caveat emptor » (que l’acheteur prenne garde) lorsqu’on achète des NFT.

L’avenir des NFT

Alors, les NFT sont-elles là pour rester ou ne sont-elles qu’une mode passagère ?

Les experts sont divisés sur le sujet, certains criant « bulle » et d’autres affirmant que les NFT vont générer de nouvelles options de propriété tout en remodelant les options existantes. Pendant ce temps, les producteurs et les artistes affirment que c’est la nouvelle méthode de revenus.

Shin est l’un des nombreux experts qui pensent que les NFT deviendront plus courants en 2022. Elle déclare : « Ils sont certainement là pour rester ».

La valeur réelle des NFT, selon Boneparth, réside dans la technologie qui se cache derrière les coulisses – les contrats intelligents sur la technologie blockchain. Il s’agit de reconnaître la forêt pour les arbres.

« L’échange de JPEG sur OpenSea n’est qu’une vitrine de ce que cette technologie peut faire à un niveau très superficiel », explique M. Boneparth, faisant allusion à l’achat à bas prix et à la vente à prix élevé sur le marché des NFT. Bien que la technologie ait le potentiel d’être intrigante à l’avenir, M. Boneparth admet qu’à l’heure actuelle, elle semble être « une bande de cryptographes qui s’échangent des JPEG sur Internet ».

Les experts estiment également que pour que le marché NFT se généralise, il devra devenir plus accessible aux investisseurs moyens. Bien qu’OpenSea soit la plateforme d’échange peer-to-peer la plus populaire pour les NFT, d’autres entreprises s’efforcent de les rendre plus accessibles au grand public. Coinbase, une bourse de crypto-monnaies populaire, a révélé son intention de lancer une nouvelle place de marché où les utilisateurs pourront acheter, échanger et collecter des NFT.

Cependant, selon Yang, la demande de NFT pourrait diminuer avec le temps.

« Je crois qu’ils sont vraiment chauds en ce moment, surtout au cours des quatre derniers mois », ajoute Yang. « Je pense qu’ils seront encore là dans 10 ou 20 ans. » Je ne suis pas sûr que nous les utilisions souvent. Les gens trouveront toujours de la valeur dans les groupes, mais les utilisations plus larges des NFT seront plus fascinantes. »

Un nouveau marché en plein essor

Nous avons discuté de ce qu’est un NFT, de ses caractéristiques et de quelques exemples. Nous ne savons pas si l’une des NFT que nous avons utilisées à titre d’exemple continuera à prendre de la valeur avec le temps ou si ce marché entrera bientôt dans le domaine analogique, en traversant le domaine numérique.

La seule chose qui est sûre, c’est que nous sommes au début d’une véritable révolution et que son avenir ne sera déterminé que par le temps.

Pour l’heure, nous ne pouvons que recommander à tous ceux qui envisagent d’investir dans les NFT de faire preuve de prudence, de mener des recherches approfondies et de s’amuser.