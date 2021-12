Dans OxygenOS 12, OnePlus restreint les capteurs que les modifications de Google Camera peuvent utiliser

Les ports et les mods de Google Camera sont disponibles pour les téléphones non Pixel depuis plusieurs années maintenant. Les développeurs ont élaboré des méthodes pour reproduire certains aspects de l’expérience de la caméra Pixel sur d’autres appareils en raison de l’importance du logiciel.

OnePlus limite les capteurs auxquels les mods Google Camera peuvent accéder dans OxygenOS 12. OxygenOS 12 limite les capteurs auxquels les modifications de Google Camera peuvent accéder

C’est une technique courante parmi ceux qui rootent et flashent des ROMs personnalisées pour avoir accès aux fonctionnalités de l’appareil photo Pixel et à la puissance de traitement sur les smartphones non-Pixel. Les modifications de Google Camera ne peuvent plus accéder aux caméras secondaires des téléphones en raison d’une limitation apparemment arbitraire du fabricant chinois.

Il y a quelques développeurs bien connus (comme cstark27, BSG et Arnova8G2) qui ont pris l’application Google Camera du Pixel sur des appareils tiers et l’ont modifiée. Si vous pouvez trouver une application de caméra qui fonctionne bien avec votre téléphone, vous pouvez fréquemment obtenir de meilleurs résultats qu’avec l’application de caméra stock fournie avec votre téléphone, ainsi que faire l’expérience de certaines des capacités de caméra spécifiques au Pixel sur un téléphone non-Pixel.

Mises à jour du port de l’appareil photo de Google Le groupe Telegram a déclaré que les appareils photo auxiliaires ne sont plus disponibles en dehors de l’application appareil photo propre à OnePlus à partir d’OxygenOS 12. Étant donné qu’Android 12 est la dernière version, vous ne pouvez utiliser la caméra/capteur primaire du téléphone qu’avec un hack Google Camera dessus.

Auparavant, la mise à jour OxygenOS 12 qui inclut cette modification a suscité des critiques de la part des fans. En plus d’être presque la même que ColorOS avec quelques modifications spécifiques à OnePlus, OnePlus a interrompu la diffusion de la mise à jour car elle était criblée de problèmes.

De plus, les téléphones Oppo fonctionnant sous ColorOS ont la même limitation lorsqu’il s’agit de l’utilisation de la caméra secondaire. Cependant, cela pourrait indiquer que le changement était délibéré, et nous pourrions ne pas voir ce comportement revenir à une pratique favorable à GCam lorsque la mise à jour sera à nouveau publiée.

Dès que la mise à niveau OxygenOS 12 commencera à se déployer à nouveau, si vous voulez continuer à utiliser un port ou un mod Google Camera avec tous les capteurs de votre téléphone, envisagez de retarder la mise à jour. Comme alternative, vous pouvez toujours essayer une ROM personnalisée tierce – elles sont assez simples à installer sur les appareils OnePlus.