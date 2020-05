PlayStation 5 : date de sortie, spécifications et caractéristiques

La PS5 (ou PlayStation 5) est la PlayStation de nouvelle génération, dont la sortie est prévue pour fin 2020. Bien que Sony soit resté très discret sur sa nouvelle console, il nous a fourni quelques détails juteux sur ce que nous pouvons attendre de son offre de nouvelle génération.

Nous avons déjà eu un premier aperçu de la manette DualSense PS5, qui possède des caractéristiques impressionnantes telles que le feedback haptique, des déclencheurs adaptatifs et un micro intégré. Mais ce qui est sans doute le plus intéressant dans la manette DualSense, c’est son aspect radicalement différent et son schéma de couleurs noir et blanc de l’ère spatiale, ce qui laisse penser que le design de la PS5 aura un aspect similaire – et sera très différent de ses prédécesseurs.

Tout aussi importantes que le contrôleur DualSense sont les spécifications de la PS5 discutées lors de l’événement révélation de Sony en mars. Mark Cerny, architecte système en chef, nous a fait découvrir l’architecture du système PS5, en nous révélant les rouages techniques de la PS5. Nous les aborderons plus en détail ci-dessous, mais sachez que la PS5 est équipée d’un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,5 GHz, de 16 Go de mémoire GDDR6 et d’un GPU RDNA 2 AMD personnalisé qui offre une puissance de traitement de 10,28 TFLOP.

En termes de fonctionnalités, nous savons que la console de la prochaine génération sera équipée de ray-tracing, d’un SSD super rapide, d’un lecteur Blu-ray 4K intégré et sera rétrocompatible avec une grande partie du catalogue de jeux de la PS4. Il se peut même qu’elle soit dotée d’un assistant vocal qui vous indiquera le temps nécessaire pour battre les niveaux. Pour l’instant, la PS5 est à la hauteur de la vague.

Vous voulez tous les détails croustillants ? Voici tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent, et ce qui, nous l’espérons, sera révélé à l’approche du lancement.