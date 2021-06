Les prix de la Nvidia RTX 3080 pourraient baisser en raison de la crise du bitcoin

Le krach des cryptomonnaies du mois dernier n’a pas seulement fait chuter le prix du bitcoin : il a également entraîné une baisse de la demande de GPU en Chine, ce qui a contribué à faire baisser les prix des cartes graphiques dans le reste du monde.

ASRock – l’un des partenaires de fabrication de Nvidia – affirme que ses ventes de cartes graphiques vont continuer à croître rapidement cette année, selon Digitimes, malgré une baisse de la demande en Chine pour les dernières cartes graphiques Nvidia Ampere et AMD Big Navi.

La Chine a étendu son interdiction des cryptomonnaies et a sévi contre les cryptomonnaies en général, ordonnant aux institutions financières et aux processeurs de paiement du pays de ne plus traiter ces transactions.

La Chine représente 65 % de la capacité d’extraction de bitcoins à travers le monde, ces mesures vont donc avoir un impact important sur la demande de cartes graphiques haut de gamme nécessaires à l’extraction de cryptomonnaies.

Une analyse des ventes mondiales au premier trimestre 2021 montre que 25 % de toutes les cartes graphiques ont été vendues à des mineurs de cryptomonnaies.

La fin de la crise des GPU ?

Un rapport publié cette semaine indique que les négociants en cryptomonnaies ont acheté 700 000 cartes graphiques au cours des trois premiers mois de cette année seulement, ce qui est absolument choquant.

Nous espérions donc que les frasques d’Elon Musk avec le bitcoin feraient s’effondrer les prix des cryptomonnaies et libéreraient le stock de cartes graphiques de jeu, mais honnêtement, nous n’osions pas espérer que cela se produise réellement. Surtout pas si tôt.

Il est évident que les mesures chinoises ont eu un impact encore plus important, mais nous pouvons certainement voir un changement potentiel après que Musk ait modifié la position de Tesla à l’égard du bitcoin. Si les chiffres et les projections d’ASRock se concrétisent dans les mois à venir, nous pourrions commencer à voir un peu plus de stock de GPU. L’expansion de la capacité de fabrication d’AMD et un coup de pouce mondial à la chaîne d’approvisionnement seront également utiles.