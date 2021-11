La science explique ce que sera la personnalité de votre bébé

Les personnes qui sont sur le point d’avoir un enfant ou qui envisagent d’en avoir un peuvent vouloir savoir quelle sera leur personnalité afin de choisir un nom approprié, ou simplement par curiosité.

Certains aspects de la chimie du cerveau peuvent influencer la personnalité d’un enfant (Photo : Pixabay)

Il est possible de détecter si un enfant sera introverti ou extraverti en grandissant grâce à quelques éléments

Et selon le magazine Science Illustrated, il est possible de le découvrir grâce à la science. La personnalité commence à être définie dans le cerveau d’un bébé avant la naissance par quatre agents biochimiques : la dopamine, la sérotonine, la testostérone et les œstrogènes.

« Ils se font concurrence pour influencer la façon dont les voies nerveuses s’établissent entre les différents centres du cerveau, et c’est ainsi que se forme la personnalité du bébé », explique-t-il.

Il explique que la dopamine et la sérotonine contribuent à déterminer le cheminement des signaux nerveux vers le cerveau et que, selon la dominante, la personnalité du bébé peut être curieuse et énergique ou prudente et responsable. Alors que les deux hormones responsables du sexe influencent également la taille du centre du cerveau.

Lorsque la testostérone est dominante, elle semble contribuer à un tempérament analytique et franc, tandis que l’œstrogène donne un coup de pouce à une personnalité attentionnée et compatissante. il est bon de rappeler que si ces agents biochimiques définissent le sexe, les filles et les garçons possèdent ces deux agents dans des pourcentages différents au sein de leur anatomie.

Par exemple, chez les filles âgées de 6 à 8 ans, les concentrations de testostérone commencent à augmenter en fonction de la production cyclique des ovaires. Ce point est important car il concerne les effets physiologiques sur les tissus reproducteurs et non reproducteurs de la femme.

Alors que la biochimie se forme au sein de la mère, d’autres aspects de la personnalité apparaissent à l’âge de deux ans, lorsque l’enfant commence à développer sa conscience de soi, ses aptitudes sociales, à ressentir de la fierté, du chagrin ou de la honte, et à prendre conscience de ses propres besoins.

Au début, le tempérament inné est crucial pour déterminer ce que l’enfant est capable de faire pour obtenir la satisfaction de ses besoins.

Cela changera entre 6 et 9 ans, lorsque les glandes surrénales commenceront à produire des quantités accrues de l’hormone DHEA (qui aide à produire les hormones sexuelles mâles et femelles), qui stimule la croissance des neurones dans le cerveau. Ces hormones influencent la personnalité de l’enfant à cet âge, il y aura donc également un développement de l’estime de soi ou de l’agressivité.

Cependant, tout n’est pas dû aux substances biochimiques naturelles du corps humain, car d’autres chercheurs soulignent que l’environnement dans lequel l’enfant grandit et la manière dont il est élevé jouent également un rôle.

Une étude menée par des neuroscientifiques et publiée par les National Institutes of Health (NIH) montre que l’on peut prédire quels enfants auront une personnalité introvertie ou dépressive en observant leur comportement.

Ils notent que si les enfants sont prudents, craintifs et évitent les situations ou les objets non familiers, ils risquent davantage de développer des troubles sociaux et des troubles anxieux que les enfants sans inhibition comportementale (IC).

« Cette étude met en évidence la nature durable du tempérament précoce dans les résultats à l’âge adulte et suggère que les marqueurs neurophysiologiques tels que la négativité liée à l’erreur peuvent aider à identifier les personnes présentant un risque plus élevé de développer une psychopathologie internalisante à l’âge adulte. »

Ainsi, outre les substances chimiques naturelles du cerveau, des aspects de l’éducation, tels que l’association qu’un enfant peut faire par rapport à l’erreur ou l’implication avec d’autres individus, doivent être pris en compte pour déterminer sa personnalité.