Qu’est-ce que le stylo spatial et pourquoi a-t-il révolutionné la façon d’écrire dans l’espace ?

Qu’est-ce que le stylo spatial ? Depuis la mission Apollo 7, les astronautes de la NASA utilisent ce stylo spécial pour enregistrer les événements survenus dans l’espace.

Le stylo utilise une méthode d’azote sous pression pour éviter les fuites d’encre.

Le voyage dans l’espace est une attraction pour l’homme depuis le milieu du 20e siècle, lorsqu’une course a commencé avec l’ancienne Union soviétique et les États-Unis comme protagonistes. Chaque année, nous avons entendu comment un pays ou un autre a dépassé son rival géopolitique, soit en envoyant un nouveau satellite, soit, dans le cas des États-Unis, en 1969 avec le premier alunissage de l’histoire de l’humanité.

Toutefois, ces grandes étapes ont empêché les gens d’être surpris par de petits détails de la vie dans l’espace qui, alors que sur Terre, les actions quotidiennes semblent minuscules, hors de la planète ont nécessité des analyses et des techniques scientifiques exhaustives pour devenir une réalité.

Par exemple, la façon dont les astronautes peuvent écrire dans l’espace est l’une de ces questions que très peu de gens se posent, partant du principe qu’il s’agit de quelque chose qui n’a pas grand-chose de scientifique. Pourtant, c’est le cas, et même s’il peut être considéré comme simple aujourd’hui, il a fait date à la fin des années 1960 lorsque le premier stylo spatial (ou stylo de l’espace) a été utilisé lors de la mission Apollo 7 en 1968.

Ce stylo, également connu sous le nom de stylo spatial Fisher en mémoire de son créateur, Paul Fisher, a constitué une révolution dans le milieu des voyages spatiaux, car écrire avec un stylo ordinaire était une tâche presque impossible en apesanteur dans l’espace.

« Les stylos originaux étaient terribles », explique Cary Fisher, président de la société Fisher et fils de Pau.

Photo : NASA

Selon Cary, les stylos utilisés sur Terre ne pouvaient pas être utilisés en dehors de celle-ci, car l’apesanteur n’offrait aucune pression permettant de diriger l’encre vers la bille située à l’extrémité du stylo, ce qui faisait que l’encre gouttait, sautait hors du dispositif ou s’asséchait tout simplement.

« Pour résoudre le problème, son père, qui avait déjà inventé la première recharge universelle de cartouche d’encre, travaillait sur une cartouche scellée avec de l’azote sous pression au sommet poussant un minuscule piston contre l’encre. Mais la pression a provoqué une fuite des stylos », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Cependant, l’agence spatiale américaine savait que, même si elle n’avait pas encore trouvé d’idée stable pour écrire dans l’espace, la méthode de Fisher était la voie vers le stylo que nous avons aujourd’hui – il fallait juste trouver la bonne adéquation, ce qu’elle a finalement fait.

« L’intérêt de la NASA l’incitant à poursuivre, il (Fisher) a finalement réussi lorsqu’il a ajouté de la résine à l’encre pour la rendre « thixotrope », c’est-à-dire presque solide jusqu’à ce que la friction avec la bille à l’extrémité du stylo la liquéfie. Il a appelé le résultat AG7, pour anti-gravité, et en a envoyé plusieurs à la NASA« , ajoute l’agence « spatiale ».

Ainsi, après plusieurs tests, la NASA a décidé en 1968 qu’il était temps de cesser de considérer le stylo spatial comme « un prototype » et de le voir pour ce qu’il était vraiment : « un produit sûr et fiable ».

Par conséquent, depuis la mission Apollo 7 jusqu’à aujourd’hui, c’est précisément cet appareil que les astronautes portent pendant leurs missions afin d’enregistrer chaque incident qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur vaisseau spatial.

Enfin, à la question : « pourquoi ne pas utiliser des crayons pour écrire dans l’espace ? », la NASA explique dans son document que, bien que cette option semble fiable et qu’elle ait été effectivement utilisée au cours de plusieurs missions, il s’agit d’une alternative peu sûre, « car le plomb pourrait facilement se briser et flotter, créant un danger pour les astronautes et les composants électroniques sensibles des engins spatiaux ».