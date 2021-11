Waverly Labs : Des écouteurs révolutionnaires qui traduisent directement les langues

Waverly Labs est une startup technologique de New York qui se situe à la convergence de la technologie des vêtements et de la traduction automatique. Les personnes peuvent parler des langues différentes tout en se comprenant clairement.

Waverly Labs : ces écouteurs connectés à une application traduisent la parole humaine en plusieurs langues, permettant ainsi des conversations multilingues.

En clair, lorsqu’une personne parle, l’autre l’entend dans sa langue. La science-fiction lui a donné de nombreux noms, mais l’entreprise l’appelle Pilot.

Bien qu’il existe aujourd’hui toutes sortes de technologies modernes qui nous permettent de communiquer avec n’importe qui dans le monde, quand nous le voulons et de différentes manières, un gros problème est que tout le monde ne parle pas la même langue.

Bien qu’il existe de nombreux appareils de traduction de texte qui font parfois du bon travail, il n’y a toujours pas de technologie sur le marché qui permette de traduire la parole rapidement et efficacement dans le temps souhaité.

C’est pourquoi une société appelée Pilot a créé un petit casque sans fil qui se place sur votre oreille et traduit la langue que vous entendez dans la langue que vous comprenez.

Pilot a été créé pour briser la barrière de la langue dans le monde. Grâce à cet appareil, vous pouvez communiquer à tout moment sans avoir à étudier une nouvelle langue lorsque vous souhaitez vous rendre dans un nouveau lieu.

Le meilleur groupe d’utilisateurs de ce casque est celui des voyageurs du monde entier qui n’auront pas besoin d’un interprète et ne seront pas gênés par l’impossibilité de communiquer dans un lieu étranger. Cependant, ces casques peuvent également être utilisés pour les affaires internationales, ou peut-être simplement pour rencontrer quelqu’un de nouveau dans un autre pays.

Le casque Pilot fonctionne en conjonction avec une application et fonctionne également hors ligne, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier des données internationales, des frais d’itinérance ou même si vous vous trouvez dans une zone sans Internet.

Cette technologie semble sortir d’un film de science-fiction. Les gens sont liés par les barrières linguistiques depuis des siècles, et il semble que ces barrières seront bientôt abolies grâce à ces appareils qui facilitent la vie des gens.

Waverly Labs, le fabricant du casque Pilot, a déclaré avoir ouvert la porte aux commandes du casque sur son site web.

La parole en toute simplicité

L’interprète se présente sous la forme d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires, un pour votre oreille droite et un pour l’oreille de votre ami. Vous téléchargez l’application mobile Ambassador – où tout le travail de traduction est effectué – et vous associez les deux casques à votre téléphone via Bluetooth.

Ambassador a trois modes de fonctionnement. Le mode conversation est un système bidirectionnel : vous choisissez tous les deux l’une des 20 langues et 42 dialectes disponibles, et l’application traduit votre langue dans la leur et la leur dans la vôtre (jusqu’à quatre personnes à la fois peuvent parler dans ce mode via l’application, si vous avez suffisamment de casques).

Trois utilisateurs appairent leurs oreillettes à l’application afin de pouvoir participer à une conversation traduite. PHOTO : WAVERLY LABS

Le mode conférence est un système unidirectionnel qui traduit votre discours et le transmet par le haut-parleur de votre smartphone dans une autre langue. Le mode Écoute va dans l’autre sens : il écoute la langue de votre choix, la traduit dans votre propre langue et la transmet par le biais du casque.

La bonne nouvelle est que Converse et Lecture fonctionnent étonnamment bien. Si l’application Ambassador peut être un peu lourde à utiliser, notamment parce que vous devez vous reconnecter manuellement au casque chaque fois que vous l’éteignez, elle est suffisamment intuitive pour que vous puissiez vous en servir sans avoir besoin de beaucoup d’aide.

Ce n’est pas une application à utiliser si vous êtes pressé, car vous devez sélectionner manuellement les langues que vous souhaitez écouter et traduire, ce qui peut prendre un peu de temps (vous pouvez également configurer si vous souhaitez écouter une traduction vocale masculine ou féminine).

Une fois que tout est configuré et que vous avez convaincu votre interlocuteur en mode conversation que vous n’êtes pas fou de vouloir qu’il mette une seule oreillette, vous pouvez commencer à chatter. Cela peut être un peu hésitant, car l’ambassadeur n’est pas toujours allumé par défaut.

Vous devez toucher le côté de l’appareil pour lui demander de traduire, ce qui rend l’utilisation de deux d’entre eux un peu comme une opération de talkie-walkie. Dans d’autres modes, si vous appuyez une fois sur le bouton, il restera allumé jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau. Il y a également des boutons de volume sur le côté de chaque écouteur.

En définitive, le concept est une réussite ; si certains des problèmes pratiques sont résolus, ce sera un excellent produit. Pour l’instant, si toutes les parties sont prêtes à prendre leur temps, c’est sans doute la méthode la plus efficace pour surmonter la barrière de la langue, à moins d’avoir recours à un traducteur humain pour faire le travail.