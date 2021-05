Windows 10 : tout sur la nouvelle mise à jour du système d’exploitation

Une fois la mise à jour “Mai 2021” installée, les analystes continueront à recevoir automatiquement les nouvelles mises à jour de Windows 10, comme les mises à jour mensuelles.

Microsoft prépare l’arrivée de sa grande mise à jour biannuelle pour le système d’exploitation Windows 10, qui sera connue sous le nom de mise à jour “Mai 2021” et qui, depuis ce mercredi, est déjà disponible pour les analystes logiciels.

Microsoft estime que la Build 19043.928 est la “version finale de la mise à jour de mai 2021”, qu’elle désignait jusqu’à présent sous le nom de 21H1, comme l’a indiqué la société américaine dans un communiqué jeudi.

Les membres du programme Windows Insiders sont les seuls qui, pour l’instant, pourront installer cette nouvelle version s’ils le souhaitent, même s’ils devront choisir cette option manuellement dans le panneau des paramètres du système (Microsoft appelle ces utilisateurs des chercheurs).

L’entreprise américaine continuera à tester la mise à jour par le biais de ses mécanismes habituels, avant qu’elle n’atteigne les utilisateurs finaux, et s’engage à “continuer à améliorer l’expérience globale de la mise à jour de mai 2021 sur les PC des clients”.

Une fois la “mise à jour de mai 2021” installée, les analystes continueront à recevoir automatiquement les nouvelles mises à jour de Windows 10, comme les mises à jour mensuelles.

Ces mises à jour comprennent la nouvelle Build 19043.964, publiée en début de semaine, qui comporte déjà des “parties plus récentes” de la mise à jour de mai 2021.

Windows 10 améliore l’expérience audio

Séparément, Microsoft a également annoncé que la version précédente Build 21370 de Windows 10 comprend des améliorations de l’expérience audio avec les appareils Bluetooth, car elle ajoute la prise en charge du codec AAC et unifie les messages de sélection des appareils afin qu’un seul apparaisse dans l’interface utilisateur.

La société a annoncé les nouveautés de la précédente version Build 21370 du système Windows 10, dans laquelle les membres du programme Insider dans le canal Dev peuvent désormais accéder à certains changements et améliorations, à des corrections de bugs et aux nouvelles concernant les changements apportés à l’expérience Bluetooth qui ont été introduits.

Ainsi, Windows a indiqué qu’il ajoute la prise en charge du codec AAC, qui, selon eux, offre une qualité audio supérieure sur les haut-parleurs sans fil ou les casques.

Il s’agit, selon eux, d’un codec avec perte qui permet un “streaming audio de haute qualité dans des fichiers plus petits”, spécialement dédié à l’écoute de musique en ligne.

Cette nouvelle fonctionnalité permet à cette version de Windows 10 d’offrir une meilleure qualité audio sur la gamme d’écouteurs d’Apple et dans les applications iTunes et Apple Music, puisqu’ils fonctionnent avec AAC, rapporte The Verge.

En outre, la mise à jour unifie les messages de sélection des périphériques Bluetooth. Cette modification signifie que lorsque vous insérez ou connectez un périphérique Bluetooth, il n’affichera plus plusieurs messages selon qu’il détecte ou non que le périphérique a plusieurs fonctions.

Ainsi, si un casque possède des fonctions de sortie sonore et de microphone, un seul message apparaîtra, et le système choisira lui-même de se connecter au casque ou au microphone de ce dernier en fonction de l’utilisation que la personne en fait.