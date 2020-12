Xiaomi Redmi Note 9s vs realme 6, lequel est le meilleure ? Comparaison des caractéristiques

Nous vous aidons à choisir entre les Xiaomi Redmi Note 9s et les realme 6, deux des mobiles chinois bon marché les plus populaires de 2020.

Aujourd’hui, realme 6 est l’un des mobiles bon marché les plus recommandés et l’une des preuves les plus solides de realme pour certifier son engagement envers l’utilisateur.

Cette marque chinoise donne du fil à retordre à Xiaomi depuis quelque temps déjà grâce à un ensemble d’appareils au rapport qualité-prix.

Cependant, ce realme 6 a un concurrent de taille dans le Xiaomi, le Redmi Note 9s, qui fait monter les enchères dans le milieu de gamme bon marché se présentant comme le rival par excellence du realme mobile. Quelles sont exactement les différences entre les deux appareils ? Quel est le meilleur achat ? Allez-y, faites du pop-corn, car c’est l’une des comparaisons les plus compliquées.

Premier test : conception et écran

Concernant sa conception, si nous mettons un téléphone portable à côté d’un autre, nous verrons que sa partie avant est pratiquement identique à l’exception du placement du trou dans l’écran qui abrite la caméra frontale. Sur le Xiaomi Redmi Note 9S, il est placé en haut au centre et sur le realme 6, il est à côté du coin supérieur gauche.

Pour commencer, la Xiaomi Redmi Note 9S a un beau corps en verre qui lui donne une touche peut-être plus premium, tandis que la realme 6 est en plastique. De même, les appareils photo et leur placement diffèrent beaucoup d’un modèle à l’autre, alors que le dispositif Xiaomi regroupe les objectifs au centre, le realme 6 les rejoint verticalement d’un côté.

En termes de poids et de dimensions, les deux mobiles sont très similaires, le Redmi Note 9S étant quelques millimètres plus grand, mais néanmoins beaucoup plus lourd (au total, environ 20 grammes de plus, atteignant 209 grammes).

En ce qui concerne la couleur, le Realme 6 est généralement disponible en bleu, blanc, noir et vert, tandis que le Redmi Note 9S est en gris, blanc et bleu. N’oubliez pas que le premier a une finition plastique brillante tout à fait unique, tandis que le second garde un arrière en verre moins voyant, mais plus élégant.

Enfin, là où nous constatons une différence majeure, c’est à l’écran, un champ partagé au niveau de la technologie principale (les deux panneaux sont IPS) mais avec quelques changements fondamentaux dans l’exécution : D’une part, le Redmi Note 9S est un peu plus grand (6,67 pouces contre 6,5 pouces dans realme 6) et offre une protection supplémentaire (Gorilla Glass 5 contre Gorilla Glass 3 dans realme 6), et d’autre part, realme 6 a le détail du taux de rafraîchissement de 90Hz, une caractéristique inhabituelle dans les mobiles de 200 euros ou moins et qui vous fera remarquer le mobile beaucoup plus fluide.

Si nous regardons la caméra, laquelle est la meilleure ?

Nous entrons dans une section où nous trouvons de subtiles différences marquées principalement par le nombre de mégapixels de son capteur principal. Alors que le Xiaomi Redmi 9S a 48 mégapixels sur son objectif principal, le Realme 6 porte ce nombre à 64 mégapixels.

En outre, les deux téléphones mobiles sortent un système à quatre caméras très similaire, qui complète l’objectif principal avec un deuxième capteur ultra-angle de 8 mégapixels, un troisième capteur de profondeur et enfin une caméra macro auxiliaire, très populaire parmi les téléphones mobiles dans sa gamme de prix.

Dans cette section, la plus grande différence se trouve dans la résolution de ce dernier macro-capteur, qui offre un peu plus de clarté dans le mobile Xiaomi (il passe de 2 à 5 mégapixels).

En général, vous ne remarquerez pas beaucoup de différences dans le domaine de la photographie, car, à l’exception des détails mentionnés ci-dessus, les deux appareils partagent les mêmes spécifications dans les appareils photo.

Ainsi, les caméras frontales sont très similaires et les deux appareils offrent les mêmes fonctionnalités d’enregistrement vidéo, sauf que la caméra du Xiaomi Redmi Note 9S permet l’enregistrement vidéo au ralenti, plus précisément à 960 images par seconde.

Laquelle a la meilleure batterie ?

Au niveau de la batterie et de la performance, nous trouvons deux capacités bien différenciées. Alors que le realme 6 a 4 300 mAh, le Xiaomi Redmi Note 9S a 5 020 mAh, une capacité supérieure qui explique aussi son poids plus important.

Avec les chiffres sur la table, il semble clair que le mobile Xiaomi offrira une durée plus longue, bien qu’en ce qui concerne le domaine, il inclut une charge rapide de 30W, qui promet de charger le terminal « de 0 à 100 » en moins d’une heure.

La Redmi Note 9S, en revanche, « se contente » de 18W, un chiffre qui vous fera attendre un peu plus longtemps pour charger toute la batterie.

Performance et mémoire très similaires



En gros, il s’agit ici de savoir si vous préférez le MediaTek Helio G90T de Realme 6 ou le Qualcomm Snapdragon 720G du Xiaomi Redmi Note 9S. Ce sont tous deux des processeurs de niveau moyen optimisés, même s’il est vrai que le Snapdragon 720G de Xiaomi est généralement un peu plus efficace, surtout quand on regarde dans la direction du jeu.

En dehors de cela, il faut se rappeler que dans le cas du terminal Realme, le MediaTek Helio G90T est le même processeur que celui que nous avons vu dans le Redmi Note 8 Pro, donc vous n’aurez pratiquement aucun problème d’alimentation avec lui. De plus, il est très possible que grâce à l’affichage à 90 Hz, vous remarquiez une plus grande fluidité dans le realme 6.

En ce qui concerne sa version Android, les deux mobiles ont été lancés au printemps 2020, donc les deux arrivent sur le marché avec Android 10 de l’usine. Alors que le Xiaomi Redmi Note 9S est livré avec MIUI 11 installé, le realme 6 offre realmeUI, une couche de personnalisation basée sur ColorOS. Il faut dire que ces deux couches sont assez similaires, même s’il est vrai que MIUI 11 est un peu plus complexe à utiliser que realmeUI, qui est plus intuitif et est généralement livré avec moins de bloatware.

En revanche, si l’on examine la question de la mémoire, on constate que les deux mobiles ont une capacité de base totalement identique : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce dernier pouvant être étendu par carte microSD. Bien sûr, nous pouvons toujours « vitaminer » notre appareil en choisissant une version supérieure, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le cas du mobile de Xiaomi et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le cas du realme 6.

Connectivité et autres caractéristiques

Là encore, nous en sommes à un point où il n’y a pas trop de différences. Les deux mobiles ont un connecteur USB-C, une capacité pour deux cartes SIM et une carte microSD, un capteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil, une radio FM, Bluetooth 5.0, une prise casque de 3,5 mm…

La seule différence notable se situerait au niveau du NFC, inclus uniquement dans le terminal réel.

Lequel devriez-vous choisir ?

Comme les deux terminaux sont très similaires, nous sommes convaincus que votre décision d’achat devrait être influencée principalement par le prix. Si vous êtes sûr de vouloir économiser sur votre nouvel appareil, n’y pensez pas et achetez le realme 6, que vous trouverez très probablement en ligne à un prix défiant toute concurrence, alors que le realme 7 est déjà sous les feux de la rampe.

Nous recommandons également le realme 6 au cas où vous auriez besoin d’un mobile avec NFC ou si vous mourez d’envie d’essayer un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce que vous ne trouverez guère dans un autre mobile de moins de 200 euros et qui, dans cette comparaison, n’a que le realme mobile.

Si, en revanche, vous ne vous souciez pas de l’argent et que vous voulez choisir le meilleur téléphone possible parmi les deux, optez pour le Xiaomi Redmi Note 9S. En fin de compte, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence dans l’appareil photo principal et vous aurez un téléphone un peu plus performant, tant en termes de niveau de batterie (n’oubliez pas qu’il a plus de capacité) qu’en termes de fluidité (son écran n’a pas un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais à long terme vous remarquerez le processeur Qualcomm).

Vous apprécierez également la vidéo au ralenti, un écran plus grand et un design en verre de qualité nettement supérieure.