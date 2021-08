YouTube améliore la lecture des vidéos : voici les nouvelles fonctionnalités

YouTube est sans aucun doute l’une des plateformes qui peut offrir à ses utilisateurs le plus de divertissement. La quantité de contenu sur cette plateforme est immense : des jeux vidéo ou des chansons aux blogs vidéo ou aux tutoriels qui peuvent résoudre n’importe quel problème que nous pouvons avoir.

Vous pouvez même télécharger des vidéos depuis YouTube. Il est probable qu’à plus d’une occasion, vous avez cherché quelque chose et que la vidéo en question est très longue et que vous devez trouver le plus rapidement possible le moment exact dans la vidéo où il est dit ce que vous voulez savoir.

Cette fonction a déjà été ajoutée il y a quelques mois, pour diviser la vidéo en « chapitres ». Toutefois, ces chapitres ne pouvaient être consultés qu’à partir de la vidéo elle-même. Aujourd’hui, YouTube met en place de nouvelles fonctionnalités et l’une d’entre elles est que ces « chapitres » apparaîtront également dans les résultats de recherche.

De cette manière, les utilisateurs pourront trouver les informations qu’ils souhaitent parmi l’immense quantité de contenus présents sur la plateforme.

Plus facile à utiliser

Il s’agit d’une mise à jour très utile, car il ne sera plus nécessaire d’accéder à la vidéo comme auparavant, mais les chapitres apparaîtront dans les résultats de la recherche. De cette façon, les utilisateurs peuvent gagner du temps et accéder plus rapidement à la partie de la vidéo qu’ils souhaitent.

En outre, YouTube teste également une nouvelle fonction qui consiste à pouvoir afficher une sorte d’aperçu court d’une vidéo. C’est-à-dire qu’avant d’accéder à la vidéo elle-même, nous pourrons voir un petit fragment, qui pourra déterminer notre décision finale de regarder ou non la vidéo.

Un autre changement que la plateforme va ajouter est celui d’aider les gens à trouver des vidéos s’il n’y a pas de contenu sur ce qu’ils recherchent dans leur langue maternelle.

En d’autres termes, si, par exemple, nous voulons rechercher une vidéo en français sur un sujet spécifique et qu’elle n’existe pas, YouTube nous montrera des vidéos sur ce sujet où il y a des sous-titres, des titres et des descriptions automatiquement traduits dans notre langue.

Toutefois, cette fonction ne sera disponible que pour une seule langue dans un premier temps : l’anglais. Toutefois, il est prévu que cette fonction soit étendue à d’autres langues à l’avenir.

Amélioration de la recherche d’informations

Enfin, un outil sera ajouté pour faciliter la recherche d’informations sur YouTube. Plus précisément, la plateforme expérimente l’ajout de liens vers différentes pages web et d’autres formats de recherche Google dans les résultats de recherche de YouTube.

Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs en Inde et en Indonésie, mais la société a déclaré qu’elle envisagerait de l’étendre à d’autres pays.

Voilà donc les nouvelles fonctionnalités que YouTube utilisera pour améliorer les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et les aider à trouver les informations exactes qu’ils souhaitent.