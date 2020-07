L’action Amazon établit un nouveau record à Wall Street

La valeur de l’entreprise a augmenté de 60 % jusqu’à présent cette année, grâce aux ventes de produits essentiels dans le contexte de la pandémie.

Les actions du géant technologique Amazon ont battu un autre record mercredi, en dépassant les 3 000 dollars par action, dans une journée de forte hausse qui a poussé l’indice du Nasdaq à un autre niveau record.

Vers 15 GMT, l’entreprise a progressé de plus de 4 %, portant la valeur de l’action à 3 015 USD, ce qui représente une capitalisation boursière monumentale pour l’entreprise : 1 500 milliards d’USD en valeur de marché.

La valeur publiée lundi est presque le double de son prix le plus bas de l’année, puisqu’à la mi-mars, au début des mesures de restriction pour le coronavirus, elle était d’environ 1 600 USD. Amazon est en plein essor ; la pandémie a accéléré le passage du consommateur du commerce électronique au commerce de détail.

Le PDG Jeff Bezos possède 11 % des actions, ce qui représente la majorité de ses actifs. Vendredi, sa fortune a atteint le chiffre record de 171 milliards de dollars, un chiffre désormais éclipsé par la hausse de la valeur de ses actions.

Ses gains de plus de 59 milliards de dollars cette année seulement mettent en évidence l’élargissement du fossé de la richesse aux États-Unis pendant la pire récession économique depuis la Grande Dépression.

Les premiers appels publics à l’épargne et le dynamisme des marchés des actions ont fait naître des mégafortunes, alors même que des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi.

Cette semaine, après avoir reçu des plaintes concernant la fin des paiements pour risque de pandémie, Amazon a déclaré qu’il dépenserait environ 500 millions de dollars pour donner à la plupart des travailleurs de première ligne des primes uniques de 500 dollars.

La plupart des grands magnats « gagnants » de ces derniers mois sont également issus du secteur technologique. Il s’agit notamment du PDG de Tesla Inc., Elon Musk, qui a ajouté 25,8 milliards de dollars à sa fortune depuis le 1er janvier, et du fondateur de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, dont la fortune a presque quadruplé pour atteindre 13,1 milliards de dollars.

Tous les milliardaires n’ont pas réussi cette année. Mais la plupart ont résisté à la récession. La valeur nette collective des 500 personnes les plus riches du monde s’élève aujourd’hui à 5,93 billions de dollars, contre 5,91 billions de dollars au début de l’année.

En 2019, Amazon a recueilli 280,5 milliards de dollars de recettes et un bénéfice net record de 11,5 milliards de dollars, tout en faisant face à des grèves et à des plaintes de travailleurs concernant les conditions de travail et les bas salaires.

En avril 2020, au plus fort de la pandémie de coronavirus, Bezos a annoncé qu’il ferait un don de 100 millions de dollars à Feed America, une organisation à but non lucratif qui gère des banques alimentaires et des garde-manger dans tout le pays.