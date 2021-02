Age of Empires 4, de plus en plus proche de sa sortie officielle

2021 est l’année que les fans les plus acharnés de la saga Age of Empires ont gravée dans leur esprit. Les informations qui ont été publiées ces dernières années ont été, petit à petit, orientées vers la date approximative de la sortie officielle du nouveau volet, l’Age of Empires 4.

Relic Entertainment revient en force, ce nouveau titre arrive 16 ans après Age of Empires III et une grande partie de son contenu est encore inconnu. Cependant, il faut s’attendre à ce que Relic Entertainment développe une ligne de continuité par rapport à ses prédécesseurs, qui ont connu un tel succès. La saga en général est déjà une référence dans l’industrie du jeu vidéo en général et dans le genre de la stratégie en particulier.

Age of Empires 4, en phase de développement avancé

La nouvelle que les fans ont pu constater au début de l’année 2021 est que l’Age des Empires 4, ou Age des Empires IV pour les puristes, est proche. « Nous faisons de grands progrès sur Age of Empires 4. Nous y jouons tous les jours, tant à Washington qu’à Vancouver », a déclaré avec désinvolture Shannon Loftis, responsable de World’s Edge.

Elle a également fait référence à la pandémie mondiale que connaît la planète entière : « Nous avons modifié nos processus pour faciliter la production afin de maintenir le jeu sur les rails. Shannon Loftis a également évoqué le processus de développement d’un jeu vidéo comme Age of Empires 4 : « Développer des jeux de stratégie en temps réel est amusant. Il faut un certain temps pour construire les différents systèmes, puis il en faut un autre pour les mettre ensemble.

Bande-annonce de The Age of Empires 4

En novembre 2019, la bande-annonce « officielle » du jeu a été diffusée dans tous les journaux. Les images aériennes de nombreuses civilisations ont servi à lancer un battage médiatique qui n’a fait que croître avec le temps. Les améliorations graphiques sont évidentes par rapport aux versions précédents, mais la partie stratégique reste à découvrir.

Date de sortie de Age of Empires 4 : Quand Age of Empires 4 sera-t-il lancé ?

La date de sortie d’Age of Empires 4 reste largement mystérieuse. Les studios Microsoft ont révélé le jeu à la Gamescom 2017 et ont confirmé qu’il sortirait exclusivement sous Windows 10, mais les informations concernant la date de sortie du jeu n’ont pas encore été révélées.

Relic Entertainment et World’s Edge, les studios de développement qui travaillent sur Age of Empires 4, ont de grosses responsabilités à remplir. La franchise Age of Empires est l’une des plus aimées de l’histoire de la stratégie en temps réel. Le dernier jeu de la série, Age of Empires 3, est sorti en 2005, laissant aux fans 15 ans pour continuer à développer la nostalgie de la série classique.

Le développement se poursuit rapidement chez Relic et World’s Edge. Dans un post de fin d’année pour 2020, Shannon Loftis, chef du studio World’s Edge, a déclaré que le jeu se mettait lentement en place.

« Le développement de RTS est amusant », écrit-elle, « il faut du temps pour construire les différents systèmes (IA, économie, sim, rendu, etc.), puis il faut du temps pour qu’ils se rejoignent. Mais lorsqu’ils s’assemblent, vous avez soudainement un jeu – un jeu qui a besoin d’être débogué, équilibré et peaufiné – mais le cœur du jeu que vous savez que vous allez expédier. Et le meilleur, c’est qu’on a l’impression d’être dans un jeu d’Age of Empires ».

Il est possible qu’Age of Empires 4 arrive en 2021, mais certainement pas avant le printemps.