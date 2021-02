Spotify écoutera la voix de ses utilisateurs pour connaître ses goûts et ses émotions

Spotify a obtenu un brevet pour « vous écouter » et connaître vos goûts musicaux grâce à votre accent, votre ton émotionnel, votre niveau de stress, et même surveiller les sons ambiants tels que le bruit des voitures, le chant des oiseaux, etc. Il a également une étrange fixation sur la reconnaissance de votre sexe et de votre genre.

La technologie continue de progresser et l’industrie de la musique ne veut pas être laissée pour compte. Au cours de la dernière journée, Music Business Worldwide a fait état d’un nouveau brevet pour l’application multiplateforme Spotify, qui permettra d’occuper différentes technologies de reconnaissance vocale et, de cette façon, vous recommandera des chansons/listes de lecture selon votre humeur et vos goûts.

Le brevet a été déposé au début de 2018, mais seules les premières semaines de janvier ont été acceptées et pourraient être mises sur le marché dans un avenir proche.

Le nouveau brevet a été demandé en février 2018 et n’a été délivré que le 12 janvier de cette année. Son enregistrement est intitulé « Identification des attributs du goût à partir d’un signal audio ». L’idée a été assez critiquée, car l’application peut aller au-delà de vos goûts musicaux et espionner d’autres types de données.

Cependant, l’idée de la société suédo-américaine est la collecte de métadonnées, dont l’initiative part de la reconnaissance de votre voix, de votre rythme et d’autres caractéristiques. Grâce à cela, le nouveau brevet pourra connaître l’état émotionnel de ses utilisateurs, ainsi que le sexe, l’âge et l’accent de la personne.

« C’est une méthode de traitement d’un signal audio fourni qui comprend un contenu vocal et un bruit de fond. Cela permet d’identifier les contenus lisibles en fonction du contenu du signal audio traité », a déclaré une voix à l’intérieur de Spotify.

Quoi qu’il en soit, le brevet est une licence qui ne garantit pas la réalisation du projet, mais sert de mesure pour s’assurer que la concurrence ne reproduira pas la même idée. Cela dit, depuis la plateforme de musique en streaming, la société a clairement indiqué qu’elle ne prévoyait pas de nouvelle version de l’application.

« Spotify a déposé des demandes de brevet pour des centaines d’inventions et nous en déposons régulièrement de nouvelles. Certains de ces brevets font partie de futurs produits, d’autres non. Notre ambition est de créer la meilleure expérience audio possible, mais nous n’avons pas de nouvelles à partager pour le moment », a déclaré la société.

Il est à noter que d’autres brevets Spotify parlent d’une nouvelle fonctionnalité un peu comme le karaoké. Mais ce n’est pas tout, car ils travaillent aussi sur la publicité géo-ciblée et utilisent l’audio 3D.