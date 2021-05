Trois conseils pour tirer le meilleur parti de votre abonnement à Spotify

Lorsqu’il est question de musique en streaming, Spotify est l’un des premiers noms qui vient à l’esprit de la plupart des gens et ce n’est pas étonnant, car la société suédoise est le leader du secteur avec plus de 356 millions d’utilisateurs dans le monde.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour rendre votre expérience de streaming encore plus agréable.

La portée de Spotify est telle que vous, qui lisez ces lignes, avez sûrement un compte sur la plateforme ou, si ce n’est pas le cas, vous connaissez quelqu’un qui en a un. C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous trois possibilités de tirer le meilleur parti de votre abonnement.

Assurez-vous d’écouter l’audio dans la meilleure qualité possible

Spotify lit les titres à 96 kbps par défaut, mais les abonnés premium peuvent passer à 320 kbps, ce qui est une qualité bien supérieure. Pour régler la qualité audio, il suffit d’aller dans Paramètres > Qualité de la musique > Très élevé.

Connectez Shazam à votre compte Spotify

Pour lier Shazam et votre abonnement, vous devez télécharger l’application appartenant à Apple et vous inscrire (c’est gratuit). Reliez ensuite les deux comptes et à partir de ce moment-là, chaque fois que vous utiliserez Shazam pour découvrir une chanson ou un artiste, vous pourrez l’ajouter directement à une liste de lecture.

Créez une liste de lecture de groupe avec vos amis

Spotify dispose d’une fonctionnalité appelée “Listes de lecture collaboratives” qui vous permet, ainsi qu’à un groupe d’amis, de partager des listes de lecture entre eux. Chaque personne peut ajouter ou supprimer des titres, ainsi que les réorganiser dans la liste de lecture collaborative. Il vous suffit d’ouvrir une de vos listes de lecture, de cliquer sur les ellipses adjacentes à la liste de lecture et de sélectionner “Rendre collaboratif”. Puis appuyez à nouveau sur les ellipses et appuyez sur partager.