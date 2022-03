Comment gagner de l’argent avec les podcasts Spotify

Spotify est l’une des plus grandes plateformes de streaming musical. Il compte des millions d’utilisateurs qui paient activement pour le service premium. Y a-t-il donc un moyen de gagner de l’argent sur Spotify ? Oui.

Comment monétiser vos podcasts sur Spotify ?

Infoae présente 4 façons de gagner de l’argent sur Spotify en faisant des podcasts, qui sont les mêmes pour ceux qui font de la musique. Tout d’abord, il est important de connaître les chiffres que Spotify offre en termes d’argent, ainsi que la façon d’obtenir plus de streams sur la plateforme suédoise.

Combien gagne un podcasteur pour un nombre donné de streams ?

Chaque fois qu’une personne écoute ou diffuse un podcast ou de la musique sur Spotify, le propriétaire de la chaîne reçoit une petite somme. Ce montant varie selon les artistes en fonction de leur popularité et de leur impact sur Spotify.

Bien sûr, la plupart des artistes reçoivent un montant général d’environ 0,00357 USD$. Ainsi, si vous êtes nouveau dans le jeu, vous avez la possibilité de gagner ce montant. Cela signifie que si vous obtenez 100 streams, vous gagnerez 35 cents.

1000 transmissions vous rapporteront 3 USD$ et 57 cents. Il faudra environ 3,5 millions de transmissions par an pour gagner 12 000 USD$.

Si vous devez examiner tous ces chiffres, c’est pour vous donner une idée des mathématiques qui les sous-tendent. Personne ne commence à gagner un revenu à six chiffres avec son podcast ou sa musique en un jour. Vous devez réussir le « jeu » mentionné ci-dessus 9 fois pour obtenir 6 chiffres.

Cela signifie que vous avez besoin d’une moyenne de 2,3 millions de lectures par mois. Tout ceci n’est pas pour faire peur, mais pour donner un sens de la réalité. De cette façon, l’utilisateur peut déjà commencer par se fixer un objectif réaliste.

Comment obtenir plus de streams sur Spotify

Spotify est comme toute autre plateforme de médias sociaux et doit être traité comme tel. Il s’agit d’une plateforme de médias sociaux où les gens diffusent de la musique ou des podcasts. Donc la seule façon de se développer sur Spotify est de créer de la musique de haute qualité, divertissante et de la promouvoir, ainsi que de faire un podcast super interactif et intéressant pour les gens.

En ce sens, les utilisateurs doivent garder à l’esprit de promouvoir leur podcast sur d’autres plateformes de médias sociaux ; qu’il s’agisse d’Instagram, de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, entre autres, et essayer de faire une recherche par mot-clé pour le situer en tête.

Maintenant, voici 4 clés pour pouvoir générer de l’argent grâce aux flux de Spotify :

1. Mettez les podcasts dans une liste de lecture.

Il y a de fortes chances que s’ils se retrouvent sur votre liste de lecture, vous receviez des milliers de flux. Oui, la concurrence est forte, mais il y a aussi beaucoup de conservateurs populaires. Votre meilleure chance est donc de continuer à envoyer vos podcasts à des clients potentiels.

Une autre solution consiste à créer votre propre liste de lecture avec des chansons/podcasts populaires, puis d’y glisser une partie de votre contenu. Bien sûr, ils doivent être liés à la liste de lecture. Vous pouvez maintenant soumettre vos listes de lecture à plusieurs sites différents que les gens utilisent pour trouver de bonnes listes de lecture à répéter. Il y a même un subreddit pour cela, r/SpotifyPlaylists.

2. Collaborer avec des artistes

C’est une autre façon de promouvoir vos podcasts et d’obtenir plus de flux. Les collaborations peuvent aider tous les artistes concernés, car chacun de vos fans peut s’intéresser aux autres artistes du fort et vous pouvez donc utiliser les bases de fans de chacun pour vous développer.

Si vous pensez être vraiment bon, vous pouvez contacter des artistes un peu plus importants et leur demander une collaboration. Vous devez être patient, car vous pourriez recevoir des centaines de demandes de ce type.

Envoyez-leur un échantillon de votre podcast sur lequel vous souhaitez qu’ils collaborent. Ne vous découragez pas s’ils ne répondent pas ou si vous êtes rejeté, continuez.

3. Soumettre la liste de lecture à un site payant

Vous devez maintenant trouver des sites qui paieront pour diffuser un podcast dans votre liste de lecture. Vous pouvez faire une recherche rapide sur Google et trouver des sites qui le font.

Vous pouvez lire ou regarder les critiques de ces sites sur YouTube avant de les utiliser.

4. Obtenez plus d’exposition pour la playlist

Comment faire en sorte que votre liste de lecture obtienne plus de flux ? Il existe aussi des sites web pour cela. Les gens visitent ces sites pour trouver des listes de lecture qu’ils peuvent apprécier encore et encore.

Par exemple, si vous recherchez une bonne liste de lecture pour vos séances d’ASMR, vous pouvez visiter ces sites web et choisir une liste de lecture qui correspond à vos goûts. Ces sites sont un excellent moyen pour les gens de trouver de bons podcasts ou d’écouter des contenus répétitifs.