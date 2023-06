Elon Musk distribuera cinq millions de dollars aux créateurs de contenu sur Twitter

Dans une démarche révolutionnaire, Elon Musk, le PDG de Twitter, a annoncé que la plateforme allait commencer à monétiser la création de contenu en distribuant cinq millions de dollars aux créateurs vérifiés. Cette initiative vise à offrir aux créateurs de contenu une possibilité de gagner de l’argent grâce à la publicité, à l’instar de plateformes telles que YouTube et Twitch. La vision de Musk pour Twitter, qu’il appelle désormais « X » en accord avec ses plans pour une super application, comprend l’intégration de publicités dans les réponses des créateurs sur la plateforme de médias sociaux.

Après des mois de spéculations sur le début de ce processus de monétisation, Musk a pris la parole sur son compte Twitter officiel pour annoncer que les paiements commenceraient dans les deux prochaines semaines. Bien qu’il n’ait pas donné de détails spécifiques sur la procédure de paiement ou la fréquence, il a souligné que le premier versement s’élèverait à cinq millions de dollars. Il est à noter que seuls les créateurs vérifiés sur la plateforme sont éligibles à ces revenus. Musk a réitéré que seules les publicités affichées dans les réponses des créateurs seraient prises en compte pour la rémunération, en accord avec ses déclarations précédentes sur le sujet.

Cette annonce marque un tournant significatif par rapport aux déclarations antérieures, car c’est la première fois qu’un montant fixe est divulgué. La mention d’un « premier bloc » suggère également la possibilité de paiements supplémentaires et d’augmentations potentielles du montant alloué à l’avenir. Un autre aspect remarquable est la participation de Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, à l’annonce. Yaccarino, qui s’est jointe à Musk pour faire cette déclaration, marque un changement par rapport à la confirmation exclusive par Musk lui-même.

Il est important de noter que les fonds de ces paiements ne proviendront pas directement de l’entreprise de Yaccarino et Musk, mais plutôt de collaborations publicitaires avec des entreprises qui restent sur la plateforme. Cette collaboration est importante car plus de 50 % des annonceurs ont quitté la plateforme depuis l’arrivée de Musk. Pour attirer de nouveaux annonceurs et améliorer l’image de Twitter en matière de publicité rentable, Yaccarino a nommé Joe Benarroch, un expert en communication et publicité qui a précédemment obtenu des parrainages pour Facebook, au sein de son équipe. L’expérience de Benarroch dans les opérations commerciales sera essentielle pour rechercher des sponsors locaux, régionaux et mondiaux afin d’améliorer la monétisation et l’image médiatique.

Pendant ce temps, Musk continue d’occuper plusieurs postes au sein de Twitter, notamment celui de président exécutif, de directeur de la technologie et de superviseur des produits et des logiciels. Ces positions lui permettent de promouvoir de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur la plateforme de médias sociaux.

En conclusion, la décision d’Elon Musk de distribuer cinq millions de dollars aux créateurs de contenu sur Twitter représente un changement majeur dans le paysage de la monétisation de la plateforme. En intégrant des publicités dans les réponses des créateurs et en exigeant une vérification pour être éligible, Musk vise à offrir une source de revenus supplémentaire aux créateurs de contenu. La participation de Linda Yaccarino, la nouvelle PDG, souligne davantage l’engagement envers cette initiative. À mesure que de nouveaux détails émergeront et que des paiements supplémentaires auront lieu, il sera intéressant de voir comment cette démarche impacte le paysage de la création de contenu sur Twitter et si elle conduit à plus d’innovation et de croissance pour la plateforme.