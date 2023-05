Twitter va monétiser le contenu publié dans un tweet

Twitter lance une fonctionnalité de monétisation pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des contenus premium en échange d’un paiement.

Twitter s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de monétiser le contenu qu’ils publient dans leurs tweets. Cette initiative fait suite à l’acquisition de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en 2022, dans le but de générer de nouvelles sources de revenus pour la plateforme de médias sociaux. Cette fonctionnalité à venir, qui n’a pas encore de nom, permettra aux utilisateurs d’accéder au contenu premium des créateurs de contenu officiels moyennant un paiement. Au lieu d’opter pour un abonnement mensuel, les utilisateurs pourront payer pour voir des publications spécifiques. Le lancement de cette fonctionnalité est prévu pour le mois prochain.

Musk a révélé sur son compte Twitter officiel que le coût par article serait plus élevé qu’un abonnement mensuel, les prix variant en fonction du pays où le service est actif. Le PDG estime que cette stratégie de tarification contribuera à maintenir la nature premium du contenu tout en veillant à ce que les lecteurs puissent y accéder à un coût raisonnable et que les créateurs de contenu puissent gagner des revenus plus élevés.

Cependant, les détails entourant cette fonctionnalité de type « paywall » restent vagues. La date de lancement officielle n’a pas été divulguée et il n’est pas clair si la fonctionnalité sera disponible dans le monde entier, limitée aux États-Unis ou déployée progressivement.

Le système d’abonnement de Twitter, initialement appelé « Super Follow », a été récemment mis en place et renommé à la mi-avril 2023. Le système permet aux créateurs de contenu de générer des publications ou des articles premium que les abonnés peuvent soutenir par des paiements mensuels récurrents. Selon Musk, 100% de l’argent collecté grâce aux abonnements ira directement aux créateurs de contenu pendant les 12 premiers mois. À partir d’avril 2024, Twitter commencera à prélever une commission, dont le montant n’a pas été révélé. Actuellement, les créateurs qui reçoivent des paiements via les magasins iOS et Android obtiennent 70% des fonds en raison des commissions de plateforme, tandis que les abonnements web rapportent 92%.

En 2024, Musk prévoit que les commissions de magasin baisseront à 15%, Twitter ajoutant une commission supplémentaire non divulguée.

Actuellement, il existe cinq principaux avantages offerts par les abonnements Twitter :

Accès à des publications exclusives des créateurs de contenu, qui peuvent apparaître sur l’écran d’accueil des utilisateurs pour une interaction plus facile. Notifications exclusives pour les tweets premium, potentiellement limitées aux versions iOS et Android de la plateforme. Accès aux espaces Twitter organisés par les créateurs de contenu, permettant un dialogue direct avec les créateurs. Un badge d’abonné de couleur magenta affiché sous le nom d’utilisateur, visible par toute la communauté Twitter mais masquable sur les versions mobiles. Un onglet dédié uniquement au contenu d’abonnement.

En conclusion, la fonctionnalité à venir de Twitter pour monétiser le contenu marque un changement significatif dans le modèle de revenus de la plateforme, offrant de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les utilisateurs. À mesure que de nouveaux détails émergent et que la fonctionnalité est lancée officiellement, il sera intéressant d’observer son impact sur le paysage des médias sociaux.

