Comment fonctionnent les recommandations de contenu de Twitter ?

Twitter, comme tout autre réseau social, utilise les interactions des utilisateurs pour leur recommander des contenus susceptibles de les intéresser afin d’optimiser leur temps de présence sur la plateforme.

Au fur et à mesure que l’on en apprend davantage sur le fonctionnement des suggestions de contenu sur le réseau social, les utilisateurs seront mieux à même de gérer ce qu’ils voient sur leurs écrans et ce qu’ils veulent privilégier. En général, les interactions sont utiles pour connaître les préférences des gens, mais toutes les interactions ne sont pas également pertinentes pour Twitter pour générer des suggestions, et tous les types de contenu ne s’y prêtent pas.

Profils et articles non sollicités

Selon le site d’assistance de Twitter, les contenus suivants ne sont recommandés pour aucun compte, sauf pour ceux qui suivent les auteurs de ces contenus.

Informations liées à des États ou à des médias d’État qui interdisent l’accès à Internet pendant un conflit d’État.

Publications contenant des informations compromises.

Le contenu qui viole les conditions de service de Twitter ne peut pas faire l’objet de recommandations.

L’utilisation de drogues ou d’armes est également déconseillée dans la section des recommandations des profils Twitter.

Les tweets qui contiennent des informations inexactes ou qui incitent à des comportements violents ou haineux ne seront pas recommandés aux autres utilisateurs de Twitter.

Il est déconseillé aux utilisateurs de suivre les comptes qui ont été signalés pour avoir violé les règles de Twitter et propagé des informations trompeuses, à l’exception de ceux qui suivent déjà ces profils.

Si un compte se livre à du spamming sur le site, participe à des activités nuisibles de manière coordonnée ou publie des contenus contenant des images violentes ou haineuses, il ne peut être recommandé.

Twitter précise également que les publications et les comptes qu’il recommande proviennent d’autres sources que celles suivies précédemment par l’utilisateur et qu’ils ont été créés en collaboration.

Le réseau social affirme que « notre équipe chargée des recommandations travaille en étroite collaboration avec nos équipes chargées de la santé, de la confiance et de la sécurité, et de l’éthique de l’apprentissage automatique » afin de ne promouvoir que des contenus de qualité.

Comment gérer les propositions

Twitter recommande d’utiliser l’icône « éclat » ou « étoiles » dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application afin de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur ce qu’ils voient sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre deux sortes distinctes de Tweets :

Ceux inclus sous « Pour vous », qui comprennent les recommandations de l’utilisateur et les sujets que l’utilisateur ne suit pas.

Seuls les comptes suivis sont affichés dans la section « Tweets récents ».

Le site de médias sociaux explique que les utilisateurs peuvent « aimer » ou retweeter le contenu recommandé pour indiquer son intérêt à Twitter.

Dans ce cas, en sélectionnant « Je me fiche de ce tweet ou de ce sujet » dans le menu déroulant pour chaque message, la plateforme demandera à l’utilisateur d’afficher le contenu moins fréquemment (ou pas du tout) sur l’application.