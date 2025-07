Microsoft réduit encore ses équipes malgré ses profits records

Microsoft supprime 9 000 postes supplémentaires alors même que ses résultats battent des records. Cette réorganisation questionne la logique d’un géant qui veut rester agile coûte que coûte.

Moins de quatre pour cent des effectifs, mais un signal fort. À peine ouvert, l’exercice fiscal 2026 du groupe commence par une annonce brutale : 9 000 suppressions de postes, juste après les 6 000 de mai et une salve de licenciements plus discrète en juin. Cette mécanique, déjà vue lors de précédents plans sociaux, révèle une obsession : réduire les étages intermédiaires pour accélérer la prise de décision, préserver la marge et rassurer les marchés, même quand le carnet de commandes déborde.

Pourquoi Microsoft licencie-t-il encore ?

Pour un groupe qui affiche plus de 26 milliards de dollars de bénéfice net sur un trimestre, l’équation interroge. Officiellement, l’entreprise évoque la nécessité d’adapter son organisation à un marché devenu imprévisible, où la compétition sur l’IA, le cloud ou les logiciels collaboratifs impose une vitesse d’exécution inédite. À chaque début de nouvel exercice, Microsoft a pris l’habitude de nettoyer ses organigrammes. La performance reste bonne, mais le coût des strates managériales, lui, pèse toujours plus lourd.

Le calendrier le montre bien : après avoir sabré 1 % des effectifs en janvier, le géant de Redmond a lancé une vague de 6 000 départs en mai, puis 300 de plus en juin. Aujourd’hui, la coupe atteint 9 000, sans surprise pour les observateurs qui voient là une forme de routine interne, assumée au nom de l’efficacité.

Qui sont les premiers touchés par ces suppressions ?

Si la direction reste discrète sur les détails, un point ressort : la cible prioritaire reste le management intermédiaire. Entre les équipes opérationnelles et les instances dirigeantes, trop de couches ralentiraient la réactivité. L’objectif affiché est simple : rapprocher la base productive des décideurs, lisser les circuits de validation, fluidifier la prise d’initiative.

Dans les couloirs, certains évoquent un climat d’incertitude. Des départements entiers sont épargnés, d’autres voient disparaître des postes jugés redondants. La géographie joue aussi : certaines équipes hors des sièges stratégiques encaissent davantage de coupes. Le modèle est clair : conserver l’expertise clé, lisser le reste.

Une réorganisation interne pour quoi faire ?

L’idée n’est pas nouvelle. Depuis le rachat de Nokia en 2014 et ses 18 000 suppressions de postes, Microsoft a régulièrement ajusté sa pyramide. À chaque fois, la logique reste la même : faire gagner l’organisation en souplesse pour tenir tête à une concurrence féroce. En interne, ces réorganisations promettent un fonctionnement plus direct, une hiérarchie allégée où les équipes projets accèdent plus vite aux décisions stratégiques.

Les partisans de cette vision rappellent que la rapidité devient un facteur de survie dans la bataille de l’IA et du cloud. Moins de décideurs intermédiaires, c’est aussi moins de frein pour réorienter une ligne de produits, rationaliser une branche ou redistribuer les budgets. Mais cette vitesse a un coût humain, souvent masqué par des courbes de profits impressionnantes.

La tech entière suit-elle le même chemin ?

Microsoft n’est pas seul. Ces derniers mois, Autodesk, Chegg ou CrowdStrike ont taillé dans leurs effectifs pour maintenir leurs marges. Le secteur tout entier, dopé par une décennie de croissance quasi continue, redécouvre la prudence budgétaire. Même la progression spectaculaire d’Azure ou des abonnements Microsoft 365 n’empêche pas cette tendance : conserver l’avance technologique suppose parfois de sabrer pour réinvestir ailleurs.

Dans ce climat, les signaux faibles se confirment. ADP, en parallèle, annonce une baisse de l’emploi privé aux États-Unis pour juin, bien en dessous des prévisions. Un indicateur parmi d’autres d’un marché du travail plus fébrile qu’il n’y paraît, malgré les profits affichés en haut de bilan.

Moins de cadres, plus de vitesse : reste à savoir si cette promesse séduira encore longtemps, quand plane la crainte d’un écart grandissant entre chiffres record et cohésion interne. Le pari de Microsoft est là : avancer plus vite que la turbulence qu’il contribue à créer.