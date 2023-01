Alphabet supprime 12 000 emplois

Alphabet, la société propriétaire de Google, a annoncé qu’elle allait licencier 12 000 personnes, soit 6 % de ses effectifs mondiaux. Cette nouvelle intervient quelques jours après que Microsoft a annoncé 10 000 suppressions de postes et quelques semaines après qu’Amazon a annoncé 18 000 suppressions de postes. Le recrutement et l’ingénierie sont deux domaines qui vont ressentir les effets de ces coupes budgétaires.

Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a envoyé un courriel aux employés dans lequel il assume « l’entière responsabilité » de ces licenciements et salue leurs « contributions inestimables. » Il a également réaffirmé l’engagement de l’entreprise à aider les employés dans leur recherche d’emploi. M. Pichai a ainsi suggéré que les employés qui commencent leur journée de travail soient autorisés à travailler à distance.

On ignore actuellement combien des 5 500 employés de Google au Royaume-Uni seront touchés par ces licenciements. L’industrie technologique, qui a été frappée par une série de licenciements ces dernières semaines, en prend un coup.

Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a envoyé un courriel aux employés dans lequel il reconnaît « l’entière responsabilité » de ces licenciements et salue leurs « contributions inestimables. » Il a également assuré aux travailleurs que l’entreprise verserait des indemnités de départ à ceux qui travaillent aux États-Unis. Ces indemnités couvriraient des éléments tels que la prime 2022, six mois d’assurance maladie et au moins 16 semaines de salaire. M. Pichai a par ailleurs suggéré aux employés qui commencent leur journée de travail de se sentir libres de travailler à domicile ce jour-là et a déclaré qu’il restait optimiste quant à la capacité de l’entreprise à remplir sa mission, même dans les jours les plus difficiles.

La nouvelle a été bien accueillie à Wall Street, et le cours de l’action Alphabet a augmenté de 3,5 % dans les échanges électroniques de pré-marché. Selon les observateurs du secteur, les entreprises technologiques ont trop dépensé ces dernières années, malgré les signes de ralentissement de la croissance. Les licenciements, selon Daniel Ives de Wedbush Securities, sont la preuve de dépenses inutiles dans l’ensemble du secteur, qui a connu une « hypercroissance ». La réalité, c’est que les géants de la technologie ont embauché à un rythme insoutenable, et maintenant une macro sombre oblige à des licenciements dans tout l’espace technologique », a-t-il déclaré.

Si l’on inclut les licenciements annoncés par Alphabet vendredi, le nombre total de licenciements dans l’industrie technologique aux États-Unis depuis le début de l’année 2022 s’élève à près de 194 000, selon le site Web Layoffs.fyi. La croissance de l’inflation et des taux d’intérêt a freiné l’activité économique, ce qui a entraîné d’importantes annonces de licenciements de la part d’entreprises comme Hewlett-Packard et le géant du cloud computing Salesforce ce mois-ci.

En outre, l’Union européenne a commencé à appliquer des réglementations visant l’industrie technologique afin de l’empêcher de pratiquer l’évasion fiscale, d’étouffer la concurrence, de tirer profit du contenu des informations sans payer et de servir de plateforme pour la désinformation et les discours de haine.