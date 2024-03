Intelligence artificielle : Apple et Alphabet révolutionnent l’iPhone

L’alliance inattendue entre Apple et Google promet de redéfinir l’utilisation de l’iPhone grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini. Plongez dans l’analyse de cette révolution technologique.

Lundi dernier, l’univers de la finance a été témoin d’une évolution notable : les actions d’Alphabet ont connu une hausse significative de plus de 4%, conséquence directe des révélations de Bloomberg sur les discussions en cours entre Alphabet et Apple. Ces pourparlers viseraient à intégrer Gemini, le moteur d’intelligence artificielle développé par Google, dans les fonctionnalités innovantes des prochains iPhone. Tandis que les actions d’Apple affichaient une progression modeste, inférieure à 1%.

Gemini représente la quintessence de l’innovation chez Google, une suite d’outils d’intelligence artificielle générative qui englobe tout, des chatbots aux assistants de codage. Ce partenariat potentiel avec Apple marquerait une étape significative dans l’exploitation de l’IA, promettant de révolutionner les fonctionnalités disponibles sur l’iPhone.

Selon les informations rapportées par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les négociations entre les deux géants technologiques seraient en phase active. L’objectif ? Permettre à Apple d’incorporer le moteur d’IA Gemini de Google dans son système d’exploitation iPhone, enrichissant ainsi le logiciel avec des fonctionnalités inédites prévues pour plus tard cette année.

L’annonce officielle concernant cette avancée pourrait coïncider avec la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone, iOS 18, attendue lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple. C’est à cette occasion que la société dévoile traditionnellement ses innovations logicielles, avant leur déploiement auprès du grand public à l’automne.

Tim Cook, le PDG d’Apple, a récemment souligné l’importance de l’investissement d’Apple dans l’IA lors de l’assemblée annuelle des actionnaires en février. « Plus tard cette année, nous avons hâte de vous révéler comment nous allons innover dans le domaine de l’IA générative, une technologie que nous considérons comme ayant le potentiel de redéfinir l’avenir », a déclaré Cook.

Il est également à noter que la firme de Cupertino a exploré des collaborations avec OpenAI, envisageant d’intégrer son modèle d’IA. Cependant, les discussions n’ont pas encore abouti à un accord définitif sur les modalités ou le branding d’une telle collaboration, ni sur les détails de son implémentation.

Les répercussions d’une telle alliance entre Apple et Alphabet sur le secteur de la technologie et sur les utilisateurs finaux pourraient être monumentales, annonçant une nouvelle ère d’innovation et de personnalisation dans l’utilisation des smartphones. Cette évolution marque un tournant dans la façon dont nous percevons et interagissons avec l’intelligence artificielle, ouvrant la voie à des avancées sans précédent dans notre quotidien numérique.