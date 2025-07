Appel masqué le guide complet pour protéger votre numéro

Cacher son numéro de téléphone n’est plus un simple gadget de geek. C’est devenu un réflexe de survie numérique pour protéger sa vie privée et déjouer les arnaques.

Entre le livreur qui vous rappelle trois jours plus tard, le démarchage agressif en soirée et cette frontière de plus en plus floue entre vie pro et perso, notre numéro est sur la brèche. Loin d’être une option de confort, apprendre à le masquer devient un acte d’hygiène numérique. Comment reprendre le contrôle et décider, appel par appel, qui peut voir votre identité ?

La méthode express : le code #31# pour un appel unique

Inutile de chercher midi à quatorze heures pour un besoin ponctuel. Il existe une manipulation universelle, héritée des anciens réseaux téléphoniques, qui fonctionne toujours parfaitement aujourd’hui. Il s’agit d’un simple code à composer avant le numéro de votre correspondant pour que celui-ci ne puisse pas voir qui l’appelle.

La procédure est identique sur tous les smartphones. Ouvrez votre application Téléphone. Sur le clavier, tapez #31# suivi immédiatement du numéro de téléphone que vous souhaitez joindre, puis lancez l’appel. Par exemple, pour appeler le 06 01 02 03 04 en masqué, vous composerez #31#0601020304 . Votre correspondant verra alors s’afficher « Numéro masqué » ou « Appel inconnu ».

Dans quels cas concrets ce code est-il le plus utile ?

Cette méthode est idéale pour les besoins uniques. Vous vendez un meuble sur Leboncoin et ne souhaitez pas que l’acheteur conserve votre numéro ? Vous contactez un artisan pour un devis et voulez éviter d’être ajouté à une liste de clients potentiels ? Le code #31# est votre meilleur allié pour ces interactions éphémères.

Activer l’appel masqué permanent : le mode d’emploi par appareil

Pour ceux qui veulent faire de la discrétion la norme et non l’exception, il faut entrer dans les réglages de son appareil. La manipulation permet de masquer son numéro pour tous les appels sortants, sans avoir à y penser.

Sur iPhone : la manipulation en 3 étapes dans les réglages

Apple a rendu la démarche particulièrement simple. Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone, faites défiler l’écran jusqu’à l’icône verte Téléphone , puis entrez dans le menu Afficher mon numéro . Il suffit alors de désactiver l’unique interrupteur pour que tous vos futurs appels soient anonymes.

Sur Android : trouver le bon menu (Samsung, Google, Xiaomi…)

L’écosystème Android rend l’opération un peu plus complexe. Le chemin exact varie selon les surcouches des fabricants, mais la logique reste la même. Ouvrez votre application Téléphone , cherchez les Paramètres (souvent via une icône à trois points), puis naviguez vers Services supplémentaires ou Paramètres avancés . Vous y trouverez une option Afficher mon ID d'appelant qu’il faudra régler sur Masquer le numéro .

Les limites : votre opérateur (Orange, Free, SFR…) peut-il bloquer la fonctionnalité ?

Dans l’immense majorité des cas, cette fonctionnalité est incluse et gratuite dans les forfaits grand public. Cependant, certains très anciens abonnements ou des offres d’opérateurs virtuels (MVNO) aux conditions spécifiques peuvent la restreindre. Si l’option est grisée ou introuvable, un rapide contact avec votre service client pourra clarifier la situation.

Alors, quelle méthode choisir ? Tout dépend de votre besoin.

Tableau : Quelle méthode choisir pour masquer son numéro ?

Méthode : Code #31# Idéal pour… Un appel unique et ponctuel. Avantages : Rapide, universel, ne modifie pas les réglages. Inconvénients : Doit être répété pour chaque appel.

Code Méthode : Réglage permanent (iOS/Android) Idéal pour… Une confidentialité systématique. Avantages : Permanent, s’applique à tous les appels sortants. Inconvénients : Nécessite de retourner dans les réglages pour être désactivé.

Réglage permanent (iOS/Android)

Au-delà du gadget : 3 situations où masquer son numéro est stratégique

Car masquer son numéro n’est pas seulement une question de technique. C’est avant tout un choix stratégique pour qui veut mieux maîtriser ses données personnelles. Pour Michel Dubois, expert en cybersécurité, la logique est simple. « Le numéro de téléphone est la nouvelle clé de notre identité numérique, dit-il. Le protéger n’est pas de la paranoïa, c’est de la prudence élémentaire. »

Premier cas de figure, celui des plateformes d’échange entre particuliers. Que ce soit sur Vinted, Leboncoin ou une application de rencontre, fournir son numéro, c’est ouvrir une porte sur sa vie privée. Utiliser un appel masqué pour la première prise de contact permet de valider la confiance avant d’en dire plus.

Deuxième scénario, celui de la frontière professionnelle. De plus en plus de salariés utilisent leur mobile personnel pour le travail. Masquer son numéro pour joindre un client ou un prestataire en dehors des heures de bureau permet de garder la main et d’éviter d’être rappelé le soir ou le week-end sur sa ligne privée.

Enfin, il y a le simple besoin de tranquillité. Contacter un service client, une administration ou demander un renseignement commercial sont autant de situations où notre numéro risque d’être enregistré et réutilisé. Un appel masqué est une barrière efficace contre le suivi commercial et le démarchage non sollicité.

Mais cette protection a un revers. En devenant vous-même un fantôme téléphonique, vous ressemblez à ceux que vous cherchez à fuir. Et surtout, comment se défendre quand ces appels masqués visent votre propre téléphone ?

Un peu d’histoire : l’identification de l’appelant Longtemps, tous les appels étaient anonymes. L’affichage du numéro de l’appelant (le service « Présentation du Numéro ») n’est devenu une norme en France qu’à la fin des années 1990. Ce qui nous semble aujourd’hui un acquis était à l’époque une révolution, perçue par certains comme une atteinte à la vie privée avant de devenir un outil indispensable de confiance et de filtrage.

Face à la multiplication des techniques de fraude comme le vishing, les fabricants ont intégré des outils de défense. Ils permettent de reprendre le contrôle sur les appels entrants.

La solution radicale d’Apple : l’option « Appels d’inconnus silencieux »

Sur iPhone, une option puissante se trouve dans Réglages > Téléphone . En activant Appels d'inconnus silencieux , tous les numéros qui ne figurent pas dans vos contacts, vos appels récents ou les suggestions de Siri seront directement envoyés vers la messagerie vocale, sans même faire sonner votre téléphone.

Les options de filtrage natives sur Android et les applications tierces

Sur Android, l’application Téléphone de Google intègre un filtre anti-spam très efficace qui identifie et signale les appels indésirables. De nombreux fabricants, comme Samsung, proposent aussi des options pour bloquer automatiquement les numéros masqués. Pour aller plus loin, des plateformes comme celle de l’agence gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr fournissent des conseils précieux pour se prémunir du démarchage téléphonique abusif.

Vous avez désormais les clés, non seulement pour passer un appel discret, mais aussi pour vous protéger de ceux qui se cachent. Gérer son identité d’appel, c’est choisir quand ouvrir la porte et quand la laisser fermée. Un contrôle devenu simplement essentiel.