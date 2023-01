Microsoft annonce le licenciement de 10 000 employés

Microsoft, l’une des principales entreprises technologiques au monde, a annoncé qu’elle allait licencier 10 000 employés, ce qui représente environ 5 % de ses effectifs. Les suppressions d’emplois auront lieu jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’année fiscale 2023.

L’entreprise a confirmé cette décision dans une déclaration de son PDG, Satya Nadella, qui a indiqué que ces licenciements étaient « une réponse aux conditions macroéconomiques et à l’évolution des priorités des clients. »

Dans la déclaration, Nadella a souligné que, même si des emplois seront supprimés dans certains domaines, Microsoft continuera à embaucher dans des domaines stratégiques clés. Il a également déclaré que l’équipe dirigeante et lui-même s’engagent à rendre le processus aussi réfléchi et transparent que possible. Selon Bloomberg, qui cite une personne au fait de la question, Microsoft supprimera des emplois dans un certain nombre de divisions d’ingénierie.

Dans le blog de l’entreprise, Nadella a expliqué le contexte de ces suppressions d’emplois. Il a déclaré qu’à l’heure où les clients optimisent leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins et où les entreprises font preuve de prudence, certaines parties du monde étant en récession et d’autres en anticipant une, Microsoft doit s’efforcer de fournir des résultats sur une base continue tout en investissant dans ses opportunités à long terme.

Il a déclaré que la stratégie de l’entreprise pour y parvenir comprend l’alignement de sa structure de coûts sur les revenus et la demande des clients, la poursuite des investissements dans des domaines stratégiques pour l’avenir et le traitement de son personnel avec dignité et respect.

Dans le cadre de cette stratégie, M. Nadella a également annoncé que Microsoft prendrait une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, liée aux indemnités de licenciement, aux modifications du portefeuille de matériel et au coût de la consolidation des baux, l’entreprise créant une plus grande densité dans ses espaces de travail.

L’entreprise apportera un soutien total aux personnes dont les fonctions seront supprimées, y compris les employés américains éligibles aux avantages sociaux qui bénéficieront d’avantages étendus et de services de transition de carrière.