Annonce accidentelle : Le Bloc-notes de Windows 11 se dote d’onglets

Le Bloc-notes de Windows 11 se dote d’une fonction d’onglets attendue depuis longtemps, qui facilite l’organisation et le passage d’une note à l’autre.

Dans ce qui semble être une annonce accidentelle, un employé de Microsoft a déclaré que l’application Bloc-notes de Windows 11 prendra en charge les onglets. Un chef de produit senior chez Microsoft a fièrement annoncé : « Le Bloc-notes de Windows 11 est désormais doté d’onglets », accompagné d’un emoji haut-parleur et d’une capture d’écran du Bloc-notes mis à jour.

Le tweet a été supprimé peu après avoir été découvert, mais pas avant d’avoir été signalé par Windows Central et plusieurs autres comptes Twitter gérés par des passionnés de Windows. Un avertissement « confidentiel » provenant des serveurs internes de Microsoft est visible dans la capture d’écran du bloc-notes. Vous ne devez pas parler ni faire de captures d’écran d’aucune fonctionnalité. Cet avertissement indique que Microsoft teste toujours la fonctionnalité des onglets en interne, mais que la version à onglets du Bloc-notes pourrait être disponible pour les Windows Insiders au début de 2023.

Les onglets ont été introduits pour la première fois dans l’Explorateur de fichiers plus tôt cette année, et si Microsoft décide de les mettre en œuvre pour le Bloc-notes, ce sera la première application intégrée à présenter des onglets. Il y a presque quatre ans, Microsoft a expérimenté une fonctionnalité appelée Sets qui permettait d’utiliser des onglets dans toutes les applications Windows 10. Alors que Microsoft avait prévu de déployer la prise en charge des onglets dans des programmes tels que Notepad et l’Explorateur de fichiers, le projet a finalement été abandonné.

L’introduction des onglets dans le Bloc-notes pourrait être un précurseur de leur introduction dans d’autres applications Windows natives. Malgré la décision de Microsoft de supprimer la fonctionnalité des onglets de Windows 10, les utilisateurs avancés trouvent toujours des moyens créatifs d’utiliser les onglets à travers le système d’exploitation avec l’aide d’outils et d’applications tiers.