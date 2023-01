Les spécifications du Galaxy S23 ont été dévoilées avant son lancement en février

Des fuites récentes des spécifications de la prochaine gamme de smartphones phares de Samsung, la série Galaxy S23, ont circulé en ligne. Ces fuites semblent fournir un aperçu complet de ce que l’on peut attendre des nouveaux appareils avant leur lancement officiel le 1er février.

Les fuites ont été rapportées par WinFuture, qui fournit une analyse détaillée des spécifications des Galaxy S23 et S23 Plus, et corrobore les informations publiées sur Twitter par le leaker billbil-kun, qui a également des informations d’apparence officielle sur le Galaxy S23 Ultra haut de gamme de Samsung.

En ce qui concerne les spécifications de l’appareil photo, les fuites indiquent que les rapports répandus selon lesquels le Galaxy S23 Ultra serait équipé d’un capteur de 200 mégapixels sont exacts. L’appareil disposerait également de trois caméras arrière supplémentaires : un ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x. Le S23 et le S23 Plus auraient trois appareils photo : un appareil principal de 50 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un seul téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Les fuites fournissent également des informations sur les écrans des appareils. Le Galaxy S23 Ultra serait le plus grand des trois téléphones, avec un écran OLED 1440p de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les Galaxy S23 et S23 Plus auraient des écrans OLED de 6,1 et 6,6 pouces, tous deux 1080p et 120 Hz. Les trois téléphones auraient une encoche perforée avec une caméra selfie de 12 mégapixels, et un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

En interne, les fuites suggèrent que les trois téléphones seront alimentés par le dernier processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, du moins sur les marchés français et allemands d’où semblent provenir ces fiches techniques.

Samsung devrait utiliser le même processeur aux États-Unis, sur la base des modèles précédents, mais dans le passé, elle a utilisé ses propres processeurs Exynos sur certains marchés internationaux. Les fuites indiquent également que les appareils seront livrés avec un choix de 8GB ou 12GB de RAM dans l’Ultra, et 256GB, 512GB, ou 1TB de stockage intégré. Les S23 et S23 Plus ne seront livrés qu’avec 8 Go de RAM, et entre 128 et 512 Go de stockage.

Enfin, les fuites fournissent des informations sur les batteries des appareils. Le S23 aurait une batterie de 3 900 mAh, le S23 Plus une batterie de 4 700 mAh et l’Ultra une batterie de 5 000 mAh. Le Plus et l’Ultra sont également censés prendre en charge la charge rapide jusqu’à 45W, tandis que le S23 de base prend en charge la charge rapide à 25W.

Dans l’ensemble, avec les récentes fuites, il semble qu’il y ait une bonne compréhension des détails matériels de la gamme Galaxy S23 de Samsung. Cependant, les lancements passés suggèrent qu’il pourrait encore y avoir quelques surprises logicielles en magasin lorsque Samsung annonce officiellement les appareils le 1er février, ainsi qu’un nouvel ordinateur portable Galaxy Book.